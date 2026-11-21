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'टिकट दिखाओ वरना ट्रेन से उतार दूंगा', आधी रात सो रहे यात्रियों को उठा धमका रहा था फर्जी TTE, ऐसे पकड़ाया

जबलपुर: रेलवे में टीटीई की नौकरी नहीं मिली तो एक युवक ने खुद ही टीटीई बनने का रास्ता चुन लिया. वह चलती ट्रेन में टीटीई बनकर यात्रियों के टिकट जांचने लगा. रात में सो रहे यात्रियों को जगाकर टिकट मांगता और टिकट नहीं मिलने पर अगले स्टेशन पर उतारने की धमकी देता था. हालांकि, उसकी यह हरकत ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी. रात्रिकालीन गश्त कर रही आरपीएफ की टीम ने उसे पकड़ लिया. आरोपी को पकड़ने का काम प्रधान आरक्षक राजवीर और आरक्षक मुकेश कुमार ने किया.

ट्रेन नंबर 15018 (काशी एक्सप्रेस) जबलपुर से पिपरिया की तरफ जा रही थी. यात्री रात के 2:00 बजे सो रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और उन्हें जगा कर उनसे टिकट मांगने लगा. यह रेलगाड़ी का जनरल का कंपार्टमेंट था इसमें कुछ लोगों के पास में टिकट थी और कुछ लोगों के पास टिकट नहीं थी. जिन लोगों पास टिकट नहीं थी, वह डर गए. लेकिन इन्हीं में से एक व्यक्ति के पास टिकट थी और उसने टिकट पूछने वाले से उसकी पहचान जननी चाही.

क्योंकि सामान्य तौर पर टिकट कलेक्टर जिस तरह के दिखते हैं यह व्यक्ति वैसा नहीं दिख रहा था. लोगों को शक हुआ कि यह कोई फर्जी टिकट कलेक्टर है. तुरंत इस बात की जानकारी ट्रेन में मौजूद आरपीएफ के जवानों को दी गई. थोड़ी देर में ही आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस आरोपी को पकड़ लिया.

आरपीएफ पोस्ट प्रभारी राजीव खरब के मुताबिक, ''पकड़े गए व्यक्ति की पहचान अनिल कुमार महोबिया के रूप में हुई. उसके पास रेलवे का पहचान पत्र या ड्यूटी से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं मिला. पूछताछ में उसने करेली स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर यात्रियों के टिकट जांचने की बात स्वीकार की.''

टीटी नहीं बन सका तो बना फर्जी रेलवे अधिकारी

यात्री राजकुमार ने बताया कि, ''वह बिहार से मुंबई की यात्रा कर रहा था. उसने आरपीएफ को बताया कि, आरोपी उन्हें रात में नींद से जगाकर टिकट मांग रहा था. टिकट नहीं दिखाने पर अगले स्टेशन पर उतारने की धमकी दे रहा था.'' यात्रियों का कहना था कि, यह फर्जी टीटी नशे में भी था और उसकी ड्रेस भी टीटी से नहीं मिल रही थी. आरपीएफ के जवानों ने जब इससे पूछताछ की तो वह खुद को कभी पत्रकार बताने लगा और कभी उसने बताया कि वह धर्म के नाम पर टिकट चेक कर रहा था. इसके साथ ही उसने कहा कि वह टीटी बनना चाहता था, लेकिन जब वह टीटी नहीं बन पाया तो फर्जी तरीके से यात्रियों की टिकट चेक करने लगा अब रेलवे पुलिस की जांच कर रही है.