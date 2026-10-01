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जबलपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूल वैन को पीछे से मारी टक्कर, बच्चे उछलकर सड़क पर गिरे

जबलपुर में बीच शहर में स्पीड से आ रही कार ने बरपाया कहर. सड़क हादसे में 8 स्कूली बच्चे घायल. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

Jabalpur road accident
जबलपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूल वैन को पीछे से मारी टक्कर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर : शहर में गुरुवार को सड़क हादसे में स्कूल वैन में सवार 8 बच्चे घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ, जब स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे वैन से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बच्चे वैन से उछलकर रोड पर गिरे. वैन में 15 बच्चे सवार थे. 8 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं. मौके पर आसपास के लोगों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया.

वैन में 15 बच्चे थे, 8 को गंभीर चोटें

जबलपुर के ब्रिटिश बोर्ड स्कूल के लगभग 15 बच्चे वैन में सवार थे. स्कूल छूटने के बाद बच्चे वैन से घर जा रहे थे. इसी दौरान जबलपुर के धनवंतरी नगर क्षेत्र में वैन को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी. इससे वैन रोड पर लगभग 10 फीट दूर घिसट गई. मौके पर अफरा-तफरी और बच्चों की चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने घायल बच्चों को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. सभी घायल बच्चों को जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

कार की टक्कर से स्कूल वैन में सवार 8 बच्चे घायल (ETV BHARAT)

पुलिस ने घटनास्थल पर कई लोगों के बयान लिए

एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दुर्घटना किस वाहन चालक की गलती से हुआ. हादसे के समय कार की स्पीड कितनी थी और स्कूल वैन किस स्थिति में थी, इसकी भी जांच की जा रही है."

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर भी घटना की परिस्थितियों को समझने का प्रयास कर रही है. हादसे के बाद बच्चों के परिजन भी अस्पताल पहुंचे.

स्कूल वैन की रफ्तार भी बहुत ज्यादा

बच्चों को जल्दी घर छोड़ने की हड़बड़ी में स्कूल वैन ड्राइवर लापरवाही से तेज वाहन चलाते हैं. इसी वजह से अक्सर हादसे होते हैं. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि स्कूल वैन की स्पीड ज्यादा था. यह तो गनीमत थी कि वैन में गैस सिस्टम नहीं था. वरना यह हादसा बहुत बड़ा हो जाता. दो दिन पहले ही जबलपुर में एक स्कूल बस ने सड़क पर महिला को कुचल दिया था. महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी.

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