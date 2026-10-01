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जबलपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूल वैन को पीछे से मारी टक्कर, बच्चे उछलकर सड़क पर गिरे

जबलपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूल वैन को पीछे से मारी टक्कर ( ETV BHARAT )

जबलपुर : शहर में गुरुवार को सड़क हादसे में स्कूल वैन में सवार 8 बच्चे घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ, जब स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे वैन से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बच्चे वैन से उछलकर रोड पर गिरे. वैन में 15 बच्चे सवार थे. 8 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं. मौके पर आसपास के लोगों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया.