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जबलपुर में रेत से भरे 2 ट्रकों की टक्कर से स्कॉर्पियो में आग, हरियाणा के 2 लोग जिंदा जले

दो लोगों की जिंदा जलकर मौत घटना इतनी भयंकर थी कि देखने वाले हैरान रह गए. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची. लेकिन जब तक गाड़ी में आग बुझाई जाती तब तक पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई थी. जबलपुर के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि, ''यह घटना बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक है. मृत लोगों की पहचान के साथ ही उनके परिजनों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है.''

हाईवा ने इस स्कॉर्पियो गाड़ी को लगभग आधा किलोमीटर तक घसीटा और इसके बाद सामने से जा रहे एक दूसरे हाईवे से इसकी टक्कर हो गई. दोनों ट्रकों के बीच में आने की वजह से स्कॉर्पियो गाड़ी पूरी तरह दब गई और इसमें तुरंत आग लग गई. इस घटना में प्रवीण और मोनू शर्मा दोनों की ही घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

हरियाणा के रहने वाले थे मृतक हरियाणा के रहने वाले मोनू शर्मा और प्रवीण शर्मा ड्राइवर थे और यह दोनों किसी काम से रायपुर गए थे. यहां से काम करके यह दोनों स्कॉर्पियो गाड़ी से वापस रोहतक हरियाणा के लिए लौट रहे थे. इस दौरान ये मंडला से जबलपुर आ रहे थे और जबलपुर के बरेला मंदिर के पास इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी एक रेत से भरे हाईवा के सामने आ गई.

जबलपुर: बरेला मंदिर के पास एक बार फिर एक बड़ा हादसा हुआ है. इसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी रेत से भर दो ट्रकों के बीच में फंस गई. इस गाड़ी में तुरंत आग लग गई और स्कॉर्पियो में बैठे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यह दोनों ही लोग हरियाणा के बताए जाते हैं. बरेला मंदिर के पास रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं लेकिन इसके बावजूद इस ब्लैक स्पॉट को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है.

दो ट्रकों की टक्कर से स्कॉर्पियो जलकर खाक (ETV Bharat)

बरेला के घाट पर आए दिन होते हैं हादसे

बरेला निवासी अरविंद तिवारी का कहना है कि, ''यह कोई पहला मौका नहीं है जब बरेला के इस घाट पर कोई एक्सीडेंट हुआ हो. बीते दिनों ही पांच गाड़ियां एक साथ टकरा गई थी, यह तो गनीमत थी कि उसमें किसी की मौत नहीं हुई. कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी इसी तरह दो लोगों की जान गई थी. उसके पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सात लोगों की जान गई थी. यहां रोज एक्सीडेंट होते हैं. दो दिन पहले ही यहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर गिर गया था बड़ी मुश्किल से उसके ड्राइवर को बचाया जा सका था.''

स्कॉर्पियो गाड़ी दो ट्रकों के बीच में फंस गई थी (ETV Bharat)

एक्सीडेंटल स्पॉट बना घाट

अरविंद तिवारी का कहना है कि, ''यह स्पॉट एक्सीडेंटल स्पॉट है इसकी जानकारी प्रशासन को है लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इस स्थान पर कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है. जबकि यहां से एक दूसरी सड़क गुजरती है. यदि उसे सड़क का इस्तेमाल किया जाए तो इस स्थान पर एक्सीडेंट की संभावना कम की जा सकती है.'' आखिर यह स्पॉट एक्सीडेंटल स्पॉट क्यों बना यहां पर इंजीनियरिंग की कौन सी गड़बड़ी की गई है जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है. इतनी जाने जाने के बाद भी प्रशासन मौन क्यों है. यह सारे सवाल हैं जिनका जवाब कोई नहीं देता और आए दिन लोगों की जान जा रही है.

हरियाणा के 2 लोग जिंदा जले (ETV Bharat)

उज्जैन में ट्रॉली में घुसा सिलेंडर से भरा ट्रक

उज्जैन के घट्टिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे पर भैरव मंदिर फंटे के पास बीती रात एक हादसा सामने आया है. नेशनल हाईवे पर खड़ी मिट्टी से भरी ट्रॉली में तेज रफ्तार एलपीजी (LGP) गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पीछे से जा घुसा. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और केबिन में मिट्टी भर गई. हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

उज्जैन में ट्रॉली में घुसा सिलेंडर से भरा ट्रक (ETV Bharat)

ट्रक के स्टेयरिंग में फंसा ड्राइवर

घट्टिया पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ''एक ट्रैक्टर-ट्रॉली मिट्टी से भरी हुई थी, जिसका टायर अचानक पंचर हो गया था. ट्रैक्टर चालक सूझबूझ दिखाने के बजाय ट्रॉली को बीच सड़क पर ही खड़ी कर चला गया. सड़क पर कोई संकेतक या लाइट न होने के कारण पीछे से आ रहे गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक के चालक को खड़ी ट्रॉली का अंदाजा नहीं लग पाया. ट्रक की रफ्तार तेज होने के कारण वह सीधे ट्रॉली के पिछले हिस्से में जा घुसा. टक्कर की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रॉली में भरी मिट्टी ट्रक के केबिन के अंदर तक घुस गई.

इस दुर्घटना में ट्रक के स्टेयरिंग सीधे चालक के पेट में लगी जिससे वह केबिन में ही तड़पता रहा. धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग तुरंत मौके पर दौड़े. ट्रक ड्राइवर अंदर बुरी तरह फंसा हुआ था. स्थानीय लोगों ने भारी मशक्कत के बाद मिट्टी को हटाया और स्टीयरिंग के बीच फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला. ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से घायल चालक को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उपचार जारी है.