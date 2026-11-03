मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गूगल पर सर्च किया बस का वजन, बीमा कंपनी पर ठोका 20 हजार जुर्माना
बस एक्सीडेंट मामले में जबलपुर हाई कोर्ट में बीमा कंपनी को फटकार. बगैर तथ्यों के दायर अपील निरस्त. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 1:45 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बीमा कंपनी के तर्कों की हवा निकली. बस एक्सीडेंट मामले में बीमा राशि से बचने के लिए कंपनी ने झूठे तर्क पेश किए. नतीजा हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बीमा कंपनी को 20 हजार रुपये जुर्माना ठोका. एकलपीठ ने पर्याप्त तथ्यों और कानूनी शोध के बिना अपील दायर करने पर बीमा कंपनी पर 20 हजार रुपये मुकदमा खर्च दावेदारों को देने के आदेश जारी किये.
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के आदेश को चुनौती
जबलपुर के पनागर थानान्तर्गत 26 अगस्त 2022 को बस की टक्कर से घायल हुए शुभम पटेल को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मुआवजा के तौर पर 3.17 लाख रुपये 12 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रदान करने के आदेश जारी किये थे. बीमा कंपनी ने इक्त आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की. अपील में कहा गया "बस चलाने के लिए भारी मोटर वाहन का लाइसेंस आवश्यक है. बस चालक के पास हल्के मोटर वाहन का लाइसेंस था. इस कारण से मुआवजा राशि प्रदान करने के जिम्मेदारी कंपनी की नहीं बनती."
बस के वजन के संबंध में सबूत नहीं दिए
एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया "कंपनी अपील की सुनवाई के दौरान वाहन का वजन निर्धारित सीमा से अधिक होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी." एकलपीठ ने बीमा कंपनी से बस के वास्तविक वजन के संबंध में जानकारी मांगी तो वह प्रस्तुत नहीं कर पाये. एकलपीठ ने स्वयं बस से वजन के संबंध में गूगल पर सर्च किया. सर्च के दौरान टाटा स्टार बस मार्कोपोलो का वजन 4960 किलोग्राम निकला.
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हाई कोर्ट ने लिया गूगल का सहारा
एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है "निर्धारित वजन के लिए एचएमवी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी." एकलपीठ ने बीमा कंपनी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए अपील खारिज कर दी. एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अधिकरण द्वारा लगाया गया 12 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज निरस्त कर दिया.