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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गूगल पर सर्च किया बस का वजन, बीमा कंपनी पर ठोका 20 हजार जुर्माना

हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी पर ठोका 20 हजार जुर्माना ( ETV BHARAT )

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बीमा कंपनी के तर्कों की हवा निकली. बस एक्सीडेंट मामले में बीमा राशि से बचने के लिए कंपनी ने झूठे तर्क पेश किए. नतीजा हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बीमा कंपनी को 20 हजार रुपये जुर्माना ठोका. एकलपीठ ने पर्याप्त तथ्यों और कानूनी शोध के बिना अपील दायर करने पर बीमा कंपनी पर 20 हजार रुपये मुकदमा खर्च दावेदारों को देने के आदेश जारी किये.

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