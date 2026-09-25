सड़क किनारे सो रहे लोगों पर एडवोकेट ने चढ़ाई कार, चालक की मौत, कार में मिली शराब बोतल
जबलपुर में शुक्रवार सुबह एक कार चालक ने सड़क किनारे बने एक होटल में घुसाई कार, बाहर सो रहे तीन लोग घायल, चालक की मौत. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 1:08 PM IST
जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के सामने तीन लोगों के ऊपर कार चढ़ने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा मेडिकल कॉलेज के सामने एक एडवोकेट ने सड़क पर सो रहे 3 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी. तीनों घायलों को जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है. वहीं इस हादसे में एडवोकेट की भी मौत हो गई है. यह घटना सुबह 4 बजे की है. इस दौरान एडवोकेट का एक साथी भी गाड़ी में मौजूद था, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मृतक शराब की नशे में था, इसी दौरान उसने एक्सीडेंट किया.
एडवोकेट ने सड़क किनारे होटल में घुसाई कार
जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के पास शुक्रवार अल सुबह लगभग 4 बजे एडवोकेट शिवम शर्मा अपने दोस्त शरद के साथ धनवंतरी नगर की ओर जा रहा था. इसी दौरान उसकी कार सड़क किनारे बनी होटल में घुस गई. इस घटना में छोटे से होटल के बाहर सो रहे तीन लोगों को गंभीर चोटे आई है. वहीं काल चलाने वाले एडवोकेट शिवम शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई.
कार चालक की मौत, सड़क पर सो रहे तीन घायल
होटल चलाने वाले लकी कुशवाहा ने बताया कि "सुबह 4 बजे हम सोकर उठे ही थे कि अचानक से तेज आवाज आई और यह कार हमारी होटल में घुस गई. होटल में काम करने वाले तीन लोग सो रहे थे, उन तीनों को चोट आई और कार शिवम शर्मा चला रहे थे. उन्हें उनके दोस्त शरद ने बाहर निकाला, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी, हालांकि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी जान चली गई."
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पुलिस को कार में मिली शराब की बोतल
मौके पर पहुंची धनवंतरी पुलिस ने बताया कि कार में शराब की बोतल मिली है. हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया है कि यह लोग कहां से आए थे और कहां जा रहे थे, लेकिन ऐसा अनुमान है कि शिवम शर्मा शराब के नशे में थे. शिवम के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है.