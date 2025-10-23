ETV Bharat / state

पति ने पत्नी पर लगाया बेटे के धर्म परिवर्तन का आरोप, दंपत्ति का तलाक को लेकर चल रहा केस

मध्य प्रदेश के जबलपुर में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने, पति ने पत्नी पर बच्चे के धर्मांतरण का लगाया आरोप.

JABALPUR RELIGIOUS CONVERSION CASE
धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू धर्म सेना का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 8:37 PM IST

3 Min Read
जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक पति ने पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसने उनके बेटे का धर्म परिवर्तन करवाया है. पति-पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा है. पति हिंदू है और पत्नी क्रिश्चियन है. लड़का फिलहाल पत्नी के पास में है. पति का आरोप है कि महिला ने लड़के का धर्म क्रिश्चियन दर्ज करवाया है. इससे नाराज होकर पति ने पत्नी के खिलाफ जबलपुर के कैंट थाने में शिकायत कराया है. कैंट थाने में शिकायत लेकर पहुंचे राजेश मीणा ने बताया कि उनकी पत्नी ने बिना उनकी मर्जी के उनके बेटे का धर्म परिवर्तन करवा दिया है. ऐसे में पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए.

प्रेम संबंध में हुई थी शादी

जबलपुर के बिलहरी निवासी राजेश मीणा ने बताया कि "7 साल पहले मेरी एक क्रिश्चियन लड़की से शादी हुई थी. मेरे साथ लड़की ने धोखाधड़ी की थी. हम दोनों के बीच में शादी के पहले प्रेम संबंध थे, लेकिन दोनों अलग-अलग धर्म के थे इसलिए शादी नहीं हो रही थी. तब लड़की ने मुझ पर दबाव डाला कि अगर शादी नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी. इससे डरकर मैंने शादी कर ली."

पति ने पत्नी पर लगाया बच्चे के धर्मांतरण का आरोप (ETV Bharat)

पत्नी पर धर्मांतरण का आरोप

राजेश ने दावा करते हुए कहा कि "शादी के बाद मैंने कभी भी उन्हें हिंदू धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया था. वह लगातार चर्च जाती थी. इस बात पर हम दोनों में थोड़ी बहुत तकरार होने लगी, लेकिन मैंने यह स्पष्ट कह दिया था कि हमारा बच्चा हिंदू ही रहेगा. इसलिए जब प्रेगनेंसी हुई तो वह अपने मायके चली गई. वही मेरे बेटे का जन्म हुआ था."

बर्थ सर्टिफिकेट से मिली जानकारी

राजेश आगे बताते हैं कि "विवाद बढ़ने लगा तो मैंने कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया है. अभी तलाक का मामला चल ही रहा है. इसी बीच मुझे पता चला है कि उन्होंने मेरे बेटे का बगैर मेरे अनुमति के धर्म परिवर्तन कर दिया है. जब मैंने अपने बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट निकाले तो उसमें उसका धर्म क्रिश्चियन लिखा हुआ है."

हिंदू धर्म सेना थाना में किया हनुमान चालीसा का पाठ

राजेश का कहना है कि बच्चे का धर्म बदलना पूरी तरह गलत है. मेरा बेटा हिंदू धर्म का ही होना चाहिए. इसी बात की मांग को लेकर राजेश ने जबलपुर में हिंदू धर्म सेना की मदद ली और कैंट थाने में अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. थाना में राजेश के साथ हिंदू धर्म सेना के लोग भी पहुंचे थे. जहां इन लोगों ने थाने में प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया.

ज्ञापन लेने वाले अधिकारी मौसमी केवट का कहना है कि "धर्मांतरण के इस मुद्दे पर पिता की तरफ से आवेदन प्राप्त हुआ है. अब इस मामले पर बच्चे की मां से भी चर्चा की जाएगी."

धर्म परिवर्तन का यह अनोखा मामला है. पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर रही है, लेकिन यह मामला कोर्ट तक पहुंचने की संभावना है. फिलहाल पति और पत्नी के बीच तलाक का मामला चल रहा है. बच्चा किसकी कस्टडी में जाएगा यह तय नहीं है.

