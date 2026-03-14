जबलपुर का रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग देश के टॉप 10 में, स्टॉक क्लीयरेंस सेल की धूम
जबलपुर में रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर ने भरी रफ्तार. देश के कई हिस्सों में सप्लाई. 20 हजार लोगों को मिला रोजगार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 7:43 PM IST
रिपोर्ट : विश्वजीत सिंह
जबलपुर : केंद्र सरकार ने जबलपुर में कई साल पहले 42 करोड़ रुपए की लागत से रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर बनाया था. आज इस क्लस्टर की वजह से जबलपुर में लगभग 20 हजार लोगों को रोजगार मिलता है. जबलपुर में बनाए गए कपड़े पूरे देश में भेजे जाते हैं. जबलपुर के गोहलपुर में स्थापित क्लस्टर में छोटी-बड़ी 200 यूनिट हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाती हैं.
रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर में स्टॉक क्लीयरेंस सेल
रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर में ज्यादातर सामान होलसेल व्यापारियों के लिए तैयार किया जाता है, जो काफी कम कीमत में होलसेल व्यापारियों को उपलब्ध करवाया जाता है. कुछ दिनों के लिए हर साल इसी रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर में स्टॉक क्लीयरेंस सेल लगाई जाती है, जिसका फायदा आम लोगों को भी मिलता है. लोगों को सस्ती कीमत में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं. शनिवार से इस सेल की शुरुआत हुई.
जबलपुर के रेडीमेड गारमेंट्स की कई राज्यों में सप्लाई
क्लस्टर के प्रबंध संचालक दीपक जैन ने बताया "सरकार की मदद से जो कोशिश की गई थी, वह सफल हो गई. जबलपुर का यह कारोबार व्यापारियों और कारीगरों की आपसी तालमेल से चलता है. शुरुआत में जबलपुर में केवल सलवार सूट बनाए जा रहे थे लेकिन अब जबलपुर का रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग सलवार सूट के साथ शर्ट-पैंट, जींस, बच्चों के कपड़े, कुर्ता पाजामा, लोअर जैसे कपड़े बना रहा है और इन्हें केवल जबलपुर नहीं बल्कि कई राज्यों में भेजा जाता है."
फैशन डिजाइनिंग पर काम करने की जरूरत
दीपक जैन का कहना है "हमें फैशन डिजाइनिंग करने वाले युवाओं की जरूरत है. यदि सरकार इसी परिसर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग का कॉलेज शुरू कर दे तो युवाओं को भी रोजगार मिल सकता है और हमारी क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है. क्लस्टर की वजह से जबलपुर भारत की रेडीमेड कपड़ों की 10 बड़ी मंडियों में से एक हो गया है."
राजस्थान के रहने वाले भागीरथ ने दिल्ली में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव लिया था. इसी दौरान वह कई बार जबलपुर आए. जबलपुर का गारमेंट क्लस्टर और जबलपुर का व्यापारिक माहौल उन्हें पसंद आया. इसलिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट जबलपुर में डाली और अब वे लोअर बनाते हैं. युवा व्यापारी भागीरथ का कहना है "जबलपुर में अच्छा बाजार है और उनका सामान हाथों-हाथ बिक जाता है."
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पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया का सपना साकार
व्यापारी एनसी चोपड़ा ने बताया "पहले उनकी कपड़े की रिटेल दुकान थी लेकिन जब यह क्लस्टर बना तो उन्होंने यहां एक कारखाना ले लिया. अपने बेटे के साथ मिलकर उन्होंने लेडिस वेयर की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया. आज उनके यहां बने कपड़े कोलकाता, उड़ीसा, बंगाल के बाजारों में बिकते हैं."
इस गारमेंट क्लस्टर की कल्पना मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने की थी. जब सेल का उद्घाटन किया तो उन्होंने बताया "सरकार की एक छोटी सी कोशिश से इस इलाके के 25 हजार लोगों को रोजगार मिला है. छोटे-छोटे कारीगर अपने घरों में काम करते हैं. आज के जमाने में जहां काम का बहुत बड़ा संकट है, वहां ऐसे प्रयोग होना जरूरी हैं."