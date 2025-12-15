ETV Bharat / state

जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में चूहों की धमाचौकड़ी, ICU में डेरा डाल मरीजों के ऊपर कूद रहे

जबलपुर जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में चूहों का आतंक, मरीजों के आसपास बेधड़क घूम रहे चूहे, मरीज ने वीडियो बनाकर किया वायरल.

Jabalpur Dist Hospital Rats terror
जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में चूहों की धमाचौकड़ी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 6:23 PM IST

Updated : December 15, 2025 at 7:53 PM IST

जबलपुर: इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाय के बाद अब जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में चूहों के आतंक का वीडियो सामने आया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल के आईसीयू वार्ड में चूहा ने कहां-कहां अपना डेरा जमा लिया है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आईसीयू वार्ड के बेड पर मरीज लेटा हुआ है और बेड पर चूहे भी धमाचौकड़ी मचा रहे हैं. मरीजों के आसपास चूहे खुलेआम घूम रहे हैं, इससे पेसेंट के साथ उनके परिजन भी डरे हुए है. वीडियो रविवार देर रात का बताया जा रहा है. ऐसे में अब लोग जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं.

'अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़'

इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर कर अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. साथ ही उन्होंने लापरवाह अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. सपा नेता आशीष मिश्रा ने कहा, "आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में, जहां गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है, वहां इस तरह से चूहों का घूमना मरीजों की जान से खिलवाड़ करना है. मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं."

जबलपुर जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में चूहों का आतंक (ETV Bharat)

चूहों ने पहले भी अस्पताल में भर्ती बच्चों को कुतरा

यह पहला मामला नहीं है जब प्रदेश के सरकारी अस्पताल में इस तरह की लापरवाही उजागर हुई है. इससे पहले इंदौर के एमवाय अस्पताल में नवजात बच्चों को चूहों ने कुतर दिया था, जिससे बच्चों की मौत हो गई थी. इस घटना ने पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे. हाल ही में जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को चूहों द्वारा कुतरे जाने का मामला भी सामने आया था. इसके बावजूद सरकारी अस्पतालों की स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुई है. हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं.

ICU में मरीजों के आसपास बेधड़क घूम रहे चूहे (ETV Bharat)

'बगल वाली बिल्डिंग से आए होंगे चूहे'

जबलपुर जिला अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. नवीन कोठारी का कहना है, "जिस बिल्डिंग के बाजू में आईसीयू वार्ड है, उसके ठीक पीछे एक पुराना किचन हुआ करता था. इस किचन को बीते दिनों तोड़ दिया गया और यहां पर एक नई इमारत बनाई जा रही है. किचन को तोड़ने के साथ ही एक लंबी पाइप लाइन थी, जिससे किचन का वेस्ट निकलता था, उसे भी तोड़ा गया है. ऐसी संभावना है कि उसमें चूहे रहते थे.

जब बिल्डिंग टूटी तो यह चूहे आसपास भागे और उन्होंने नई जगह पर घर बनाया है. इसी वजह से यह अस्पताल के आईसीयू वार्ड तक पहुंच गए होंगे. आगे उन्होंने कहा, "27 नवंबर 2025 को ही अस्पताल का पेस्ट कंट्रोल हुआ है, लेकिन यह मामला गंभीर है. अब चूहे पकड़ने के लिए हमें कोई और इंतजाम करना होगा."

