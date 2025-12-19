जबलपुर के रैपर मौड़ा, बुंदेलखंडी रैप सॉन्ग से मचाया धमाल, सोशल मीडिया पर छाए
इनके गाने में जबलपुर और बुंदेलखंडी बोली का गजब कॉम्बो, 'रैपर मौड़ा' के नाम से हो रहे फेमस, जानें जबलपुरिया रैपर्स की कहानी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 19, 2025
Updated : December 19, 2025 at 10:34 AM IST
रिपोर्ट : विश्वजीत सिंह
जबलपुर : बुंदेलखंडी रैप सॉन्ग से शहर के कलाकार सोशल मीडिया पर गजब छाए हुए हैं. जबलपुर के 50 से ज्यादा युवा रैप सॉन्ग गा रहे हैं लेकिन इनकी शैली एकदम अलग है. इनके गीतों के हर शब्द पूरी तरह जबलपुर और बुंदेलखंड की बोली पर आधारित हैं. खास बात यह है कि इन रैप सॉन्ग्स में बुंदेलखंड की भाषा के साथ जबलपुर की बोली और रोजमर्रा के मुद्दे भी शामिल होते हैं और यही बात इन रैपर बॉयज को सबसे अलग बनाती है.
'रैपर मौड़ा' के नाम से फेमस हो रहे जबलपुर के इन युवाओं में ज्यादातर युवाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अपने रैप गानों की वजह से ये कुछ हद तक कमाई भी कर रहे हैं. इनके गानों में इनकी परिस्थिति और जीवन का संघर्ष भी साफ दिखाई देता है.
बुंदेलखंडी रैप से मिली अलग पहचान, नाम हुआ रैपर मौड़ा
सामान्य तौर पर बोलियां या स्थानीय भाषाओं का प्रयोग लोकगीतों में किया जाता रहा है और लोक संगीत पूरे देश में अपना विशेष स्थान रखता है. लेकिन रैप म्यूजिक ने स्थानीय भाषाओं के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है. बोलियां और स्थानीय भाषाओं में बड़े पैमाने पर रैप बनाए जा रहे हैं. यही कारण है कि बुंदेलखंडी में रैप करने वाले इन युवाओं को 'रैपर मौड़ा' कहा जाने लगा है, बुंदलखंडी में लड़कों को 'मौड़ा' भी कहा जाता है.
हिंदी-अंग्रेजी रैप सुनकर किया एक्सपेरिमेंट
जबलपुर में ही बुंदेलखंडी और ठेठ जबलपुरिया बोली में शानदार रैप गीत बनाए जा रहे हैं. यह प्रयोग ऐसे कलाकार कर रहे हैं, जिनका सुगम संगीत या लोकगीत से कोई लेना-देना नहीं है. वे केवल हिंदी और अंग्रेजी के रैप सुनते रहे हैं. उन्हीं को सुनते-सुनते इन कलाकारों ने रैप संगीत का एक नया ही स्वरूप खड़ा कर दिया है, जिसे बुंदेलखंडी हिंदी रैप भी कहा जाने लगा है.
'गांव खेड़ा' रैप से चमके शुभम यादव
जबलपुर के गोरखपुर में रहने वाले शुभम यादव के पिता ऑटो ड्राइवर हैं और वे खुद एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसके साथ ही वे एक शानदार रैपर भी हैं. उन्होंने बीते दिनों 'गांव खेड़ा' नाम का एक रैप सॉन्ग बनाया था. इस पूरे गाने में शुभम यादव ने बुंदेलखंडी शब्दों के साथ जबलपुरिया अंदाज का इस्तेमाल किया, जिसे सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब पसंद किया. शुभम यादव ने ईटीवी भारत कहा, '' जबलपुर को लोग बड़ा गांव कहते थे. मैंने जबलपुर की इसी पहचान को अपने गीत में डाला और रैप से बताया कि हम गांव के लोग नहीं हैं, हमारी भी एक संस्कृति है, एक खास पहचान है.''
कंप्यूटर ऑपरेटर हैं रैपर अभिनव चौधरी
शुभम की ही तरह अभिनव चौधरी भी रैप म्यूजिक बनाते हैं. अभिनव के पिता मजदूर हैं और अभिनव एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं. अभिनव कहते हैं, '' मैंने जीवन में जो संघर्ष देखा है, उसे अपने गीतों के माध्यम से पेश करता हूं. यह एक जुनून है, हमारा कोई गॉडफादर नहीं है. हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, जो कुछ भी है हम लोगों ने अपने मन से ही तैयार किया है.''
रैप सॉन्ग बनाने का गजब जुनून
शुभम और अभिनव की ही तरह जबलपुर में 50 से ज्यादा युवा रैपर हैं, जो जबलपुर की स्थानीय बोली और जबलपुरिया अंदाज में रैप सॉन्ग बना रहे हैं. इन सभी रैपर्स का एकमत यही है कि रैप सॉन्ग बनाना उनका जुनून है, इससे उन्हें कोई ज्यादा कमाई नहीं होती. बावजूद इसके सभी कड़ी मेहनत कर लगातार रैप सॉन्ग बना रहे हैं. सभी इसी उम्मीद में नए-नए गाने बनाते हैं कि किसी दिन कोई एक गाना उनकी किस्मत चमका देगा.
कुछ रैपर्स गानों से दे रहे धमकी, ये कैसा ट्रेंड?
हालांकि, शुभम और अभिनव से हटकर कुछ स्थानीय रैपर्स ऐसे भी हैं, जो बुंदेलखंडी भाषा के साथ अभद्र और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ गानों में कुछ विवादित पंजाबी रैपर्स की तरह खुले आम धमकी दी जाती है. इसपर रैपर शुभम और अभिनव कहते हैं, '' यह ठीक है या नहीं है, यह तो पता नहीं, लेकिन दूसरी बोलियां में भी जो लोग रैप बना रहे हैं, वह गानों में अश्लीलता या धमकी देने वाला अंदाज जरूर दिखा रहे हैं. लेकिन इस कला का कोई नियम नहीं है, इसलिए इसमें सब कुछ चल रहा है.''
कुल मिलाकर संगीत की इस विधा को लोग पसंद भी कर रहे हैं लेकिन गानों में गालियों के प्रयोग को लेकर बड़ा वर्ग इसे नापसंद भी करता है. जबलपुर के कई सिंगर्स ने देशभर में नाम कमाया है, कुछ सालों पहले सारेगामापा विनर रहीं जबलपुर की प्लेबैक सिंगर इशिता विश्वकर्मा का नाम भी देशभर में चमका. वहीं, अब यहां के रैपर्स संगीत की इस अलग विधा में बाजी लगाते नजर आ रहे हैं.