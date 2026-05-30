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डिप्रेशन, एंग्जायटी का यूनिवर्सिटी अड्डा! UGC टेस्ट बताएगा पांच हजार स्टूडेंट्स फिट या अनफिट

डॉक्टर मीनल दुबे का कहना है कि "परीक्षण के दौरान यह पाया है कि युवा तनाव में हैं. हालांकि लोग तनाव को केवल नेगेटिव अर्थों में लेते हैं जबकि तनाव काम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. यदि किसी को बिल्कुल तनाव नहीं होता तो वह मनोवैज्ञानिक रूप से सही नहीं कहा जा सकता. तनाव काम करने की शक्ति देता है. यह मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ा तब माना जाता है जब तनाव जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है. सामान्य तनाव की स्थिति ठीक स्वास्थ्य का संकेत माना जाता है. हालांकि उनका मानना है कि कुछ बच्चे करियर को लेकर जरूरत से ज्यादा तनाव ले रहे हैं."

यूनिवर्सिटी की साइकोमेट्रिक लैब में कार्यरत साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनल दुबे कहती हैं "उन्होंने छात्र-छात्राओं का कई स्तर पर परीक्षण किया है. इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे स्टूडेंट्स को गुजरना होता है. यह सभी टेस्ट अलग-अलग तरीके से किए जाते हैं. हॉटेस्ट का एक वैज्ञानिक आधार होता है इसमें चित्रों के जरिए.. सवालों के जरिए... लोगों के हाव-भाव के जरिए टेस्ट को किया जाता है."

जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी के कौशल विकास संस्थान के अंतर्गत संचालित साइकोमेट्रिक लैब से जुड़े छात्र-छात्राओं को यह जिम्मेदारी दी है कि वे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करें और उसे जरूरी मार्गदर्शन दें. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में लगभग 5000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनका सतत रूप से मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जा रहा है.

जबलपुर: जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं के मनोवैज्ञानिक परीक्षण के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं. यूनिवर्सिटी के 66% स्टूडेंट्स में डिप्रेशन, एंजायटी और अपनी करियर को लेकर तनाव देखा गया है. यूजीसी की नई गाइडलाइन के अनुसार कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का अनिवार्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य का मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाना है. इसके लिए हर स्कूल-कॉलेज को अपने यहां काउंसलर की नियुक्ति भी करनी है.

विद्यार्थियों का किया जा रहा मनोवैज्ञानिक परीक्षण (ETV Bharat)

डिप्रेशन तब होता है कि लगता है सारे दरवाजे हो गए हैं बंद

एक दूसरी अवस्था अवसाद या डिप्रेशन की होती है, जिसमें आदमी मान लेता है कि उसके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और वह बिल्कुल शिथिल होकर बैठ जाता है. किसी की दूसरी अवस्था अत्यधिक उत्साह भी है जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा उत्साह में आ जाए. यह स्थिति भी मनोवैज्ञानिक रूप से असामान्य मानी जाती है. कुछ छात्र-छात्राओं में ऐसी स्थितियां भी पाई गई हैं.

डॉ. मीनल दुबे ने बताया कि हमें जब भी परीक्षण के दौरान ऐसे छात्र-छात्राओं के बारे में जानकारी मिलती है, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं. उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं. अच्छी बात यह है कि अब लोग काउंसलिंग को अच्छे अर्थों में लेते हैं. पहले मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग को पागलपन के इलाज के नजरिए से देखा जाता था. लेकिन अब हालात बदल गए हैं और लोग अब इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं. इसलिए इसका असर भी देखने को मिल रहा है और तनाव डिप्रेशन और एंजायटी से गुजरने वाले स्टूडेंटेस बेहतर जीवन जी पा रहे हैं.

यूजीसी की गाइडलाइन के बाद बढ़ गई है मनोविज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या

कौशल विकास संस्थान के डॉ अजय मिश्रा ने बताया "जब से यूजीसी की गाइडलाइन आई है और सरकार की ओर से यह कहा गया है कि स्कूलों में भी काउंसलर रखे जाएं, तब से उनके संस्थान में मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ रही है. अच्छी बात यह है कि इन सभी छात्र-छात्राओं को स्कूल और कॉलेज में नियुक्तियां मिल रही हैं. यदि हर स्कूल और कॉलेज में मनोवैज्ञानिक काउंसलर रहेंगे तो छात्र-छात्राओं की स्थिति बेहतर होगी. क्योंकि उन्हें अपनी परेशानी का हल अपने स्कूल या कॉलेज में ही मिल जाएगा.

मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग से स्टूडेंट्स को करियर चुनने में भी मिलती है मदद

कॉलेज में होने वाली मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग केवल समस्याएं ही नहीं बतलाती बल्कि इसके जरिए छात्र-छात्राओं को करियर चुनने में भी मदद मिलती है. इसलिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण के साथ हम करियर की काउंसलिंग भी इसी संस्था के जरिए करते हैं.

दरअसल हमारी व्यवस्था में शिक्षा को नौकरी का आधार बनाया गया है और नौकरी करने वालों का जीवन हमारे समाज में सबसे अच्छा माना जाता है. इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के बाद ज्यादातर बच्चे नौकरी की दौड़ में लग जाते हैं जबकि नौकरी की संभावना है सीमित है. ऐसी हालत में बड़े पैमाने पर असफल होने वाले बच्चे तनाव, एंजायटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से गुजरने लगते हैं. स्कूल-कॉलेज में मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति इस समस्या का एक छोटा समाधान है. वृहद स्तर पर इसका समाधान पूरे समाज को खोजना होगा.