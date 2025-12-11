ETV Bharat / state

अश्वगंधा और मोरिंगा में मिला कैंसर का इलाज! जबलपुर के साइंटिस्ट की हर्बल दवा पर रिसर्च पब्लिश

इसी शुरुआती सिनॉप्सिस के आधार पर आयुर्वेद के लगभग 1000 अलग-अलग मॉलिक्यूल निकले गए. इन सभी को आयुर्वेद की किसी न किसी दवा से लिया गया था. अभिजीत गर्ग इसी टीम के सदस्य हैं. अभिजीत गर्ग का दावा है कि, ''हमने ऐसे दो मॉलिक्यूल खोजे हैं जो कैंसर को शुरुआती स्तर पर ही रोक देंगे.''

जबलपुर के युवा वैज्ञानिकों का कमाल जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बायो डिजाइन और इनोवेशन सेंटर है. इस केंद्र में एक बेहद अत्यधिक अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला है. इस डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर एस एस संधू ने बताया कि, ''विभाग के युवा वैज्ञानिकों के साथ उन्होंने एक टीम बनाई थी और सभी ने मिलकर इस बात पर विचार किया था कि क्या भारतीय आयुर्वेद में वर्णित औषधीय में कैंसर से लड़ने की क्षमता वाला कोई तत्व है.''

जबलपुर: शहर के बायो साइंस के वैज्ञानिकों ने कैंसर की दवा खोजने का दावा किया है. इन वैज्ञानिकों का कहना है कि हमने हमारी आयुर्वेदिक दावाओं से 1000 से ज्यादा मॉलिक्यूल निकाले थे. इनमें से दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो उस प्रोटीन को निष्क्रिय कर देते हैं जो कैंसर को बढ़ाने में मदद करता है. वैज्ञानिकों ने इससे जुड़े हुए रिसर्च पेपर भी जारी किए हैं. अब इन मॉलिक्यूल का आगे का शोध इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ किया जाएगा.

पेड़ों की कोशिकाओं में खोजे 2 मॉलिक्यूल

अभिजीत गर्ग का कहना है कि, ''जब शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बनती हैं तो एक प्रोटीन बनता है. यही प्रोटीन कोशिकाओं की सामान्य नष्ट होने और बनने की प्रक्रिया को रोक देता है और जब कोशिका की यह प्रक्रिया बिगड़ती है तो कुछ कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा विकास करने लगती हैं, जो बाद में कैंसर का रूप ले लेती हैं. इस प्रक्रिया को बढ़ाने का काम जो प्रोटीन करता है हमारे मॉलिक्यूल उस प्रोटीन को नष्ट कर देते हैं. इसकी वजह से कैंसर शुरू होने की प्रक्रिया ही रुक जाती है. हमने जो मॉलिक्यूल अलग-अलग पेड़ों की कोशिकाओं से लिए थे उनमें से दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका असर सबसे ज्यादा नजर आया है."

जबलपुर के साइंटिस्ट की हर्बल दवा पर रिसर्च पब्लिश (ETV Bharat)

दो बड़े रिसर्च जनरल में पब्लिश खोज

विथाफेरिन-ए और मायरिसिटिन नाम के इन तत्वों को अभिजीत और उनकी टीम ने अश्वगंधा, मोरिंगा, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी जैसे पेड़ों से निकाला है. डॉ एसएस संधू ने बताया कि, ''यह बायोइनफॉर्मेटिक्स का जमाना है, इसलिए हमें मॉलिक्यूल को निकालने और उसे प्रोटीन से क्रॉस करने के लिए बहुत सारी जानकारियां तेजी से मिल गईं, इसलिए यह शोध बहुत जल्दी पूरा हो सका.'' डॉ एसएस संधू का कहना है कि, ''हमने अपनी खोज को दुनिया के दो बड़े रिसर्च जनरल में पब्लिश भी किया है.''

बायो साइंस के वैज्ञानिकों ने कैंसर की दवा खोजने का दावा किया (ETV Bharat)

अश्वगंधा और मोरिंगा में कैंसर की दवा का दावा

अभिजीत गर्ग का कहना है कि, ''हमें यह दोनों तत्व अश्वगंधा और मोरिंगा की पत्तियों से मिले हैं.'' अभिजीत का कहना है कि, ''अब इस मामले में हम आईसीएमआर के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमे हम इन मॉलिक्यूल को और ज्यादा कारगर बनाएंगे और इसके प्रयोग शुरू किए जाएंगे.'' हालांकि डॉक्टर अभिजीत गर्ग का कहना है कि, ''अश्वगंधा और मोरिंगा जैसी दवाइयां तो लोग सामान्य तौर पर आयुर्वेद के बताएं नियमों के साथ पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं.

अश्वगंधा और मोरिंगा में कैंसर की दवा का दावा (ETV Bharat)

इसलिए जिस किसी को भी कैंसर के शुरुआती लक्षणों का पता लगे तो उसे तुरंत अश्वगंधा और मोरिंगा से जुड़ी दवाइयां का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए.'' डॉ. अभिजीत गर्ग का कहना है कि, ''हमारे इस प्रयोग से यह स्पष्ट है कि इन दावाओं के जरिए कैंसर को फैलने से रोका जा सकता है. इनको खाने से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है.''

पेड़ों की कोशिकाओं में खोजे 2 मॉलिक्यूल (ETV Bharat)

'कैंसर की मौजूदा दवाओं से होता है साइड इफेक्ट'

डॉ. एसएस संधू का कहना है कि, ''हम कैंसर की दवा के बहुत करीब पहुंच गए हैं, जब भी इसकी ह्यूमन ट्रायल होंगे तो यह पूरी तरह से साबित हो जाएगा. भारतीय ज्ञान परंपरा में जो ज्ञान छुपा हुआ है उस पर अब तक दावा किया जाता था लेकिन अब हमने इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी दिए हैं. फिलहाल कैंसर की जो दवाएं मौजूद हैं उनमें कई भयंकर साइड इफेक्ट हैं और उनकी वजह से बीमार व्यक्ति को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है. कीमोथेरेपी में पूरे शरीर की ग्रोथ रुक जाती है. लेकिन इन दवाओं के इस्तेमाल से शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा.''