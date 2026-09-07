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जबलपुर में NSUI कार्यकर्ताओं का शक्ति प्रदर्शन, पुलिस ने लिया वॉटर कैनन से टेस्ट

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सोमवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने लोहिया पुल से यूनिवर्सिटी तक मार्च किया और उसके बाद यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन किया. मौके पर मौजूद ओमती थाना क्षेत्र के सीएसपी सोनू कर्मी ने बताया "एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गेट को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की. हालांकि हमने बैरिकेड लगाए हुए थे. इसलिए कार्यकर्ताओं को गेट पर ही रोक लिया गया. पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल भी किया."

जबलपुर : मध्य प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव को लेकर छात्र संगठन शक्ति प्रदर्शन पर उतर आए हैं. जबलपुर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शक्ति प्रदर्शन किया. पुलिस को छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा. छात्रों का कहना है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति यूनिवर्सिटी नहीं संभाल पा रहे हैं. इसलिए उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए. इस मांग को लेकर छात्रों ने यूनिवर्सिटी में हंगामा किया.

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के प्रदेश सचिन एजाज अंसारी ने बताया "वे जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. राजेश वर्मा के इस्तीफा की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचे थे. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है. गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के छात्रों से फीस ली जा रही है. सरकार की संबल योजना के तहत इन्हें पढ़ाई मुफ्त है. लेकिन उसके बावजूद इन छात्रों से फीस मांगी जा रही है."

आरोप है कि जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में परीक्षाएं समय पर नहीं हो पा रही हैं. परीक्षा में गलत पेपर बांट दिए जाते हैं. कई परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं. एलएलबी का कोर्स एक सेमेस्टर लेट चल रहा है.

एनएसयूआई नेताओं का आरोप

एनएसयूआई नेताओं का कहना है "यूनिवर्सिटी के कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं. कुलपति यूनिवर्सिटी के प्रबंधन को सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं. इसलिए उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए." जबलपुर की श्री राम कॉलेज से प्रदर्शन में शामिल होने आए तनु शर्मा ने बताया "उनके कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी से संबंध कई पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं. इस वजह से वह आज इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंची हैं."

छात्रसंघ चुनाव के मद्देनजर शक्ति प्रदर्शन

मध्य प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव की घोषणा हो गई है और जल्दी ही चुनाव होने हैं. इसलिए छात्र संगठन पूरी ताकत के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन पर उतारू हैं. मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच मुकाबला है. दोनों ही अपने-अपने स्तर पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं.