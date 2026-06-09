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रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 20 साल बाद विशेष अवसर, इंतजार की घड़ियां समाप्त

जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह 21 जून को. राष्ट्रपति के आने की संभावना. तैयारियां तेज.

RDU convocation ceremony
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह 21 जून को (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 11:54 AM IST

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जबलपुर : रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन 21 जून को होगा. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को डिग्री बांटने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने की संभावना है. यह पहला मौका नहीं है जब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं को डिग्री बांटने के लिए राष्ट्रपति आ रहे हों, इसके पहले भी 2006 में मिसाइल मैन डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम जबलपुर आ चुके हैं और उन्होंने छात्र-छात्राओं को डिग्रियां बांटी थीं.

कार्यसमिति की बैठक में गहन मंथन

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की कार्यसमिति की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई और जानकारी भी दी गई कि वह लगातार राष्ट्रपति कार्यालय से संपर्क में हैं. अभी तक राष्ट्रपति के जबलपुर आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है. कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा और कुलसचिव डॉ. रविशंकर सोनवाल ने बताया "हमें पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर आएंगी. इसलिए हम तैयारी उसी हिसाब से कर रहे हैं. राष्ट्रपति का जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचना विश्वविद्यालय की छवि को सुधरेगा."

RDU convocation ceremony
जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (ETV BHARAT)

पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर को मानद उपाधि देने का प्रस्ताव

दीक्षांत समारोह में इस बार वरिष्ठ पत्रकार, इतिहासकार और साहित्यकार पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर को मानद उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव भी रखा गया है. कार्यपरिषद की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी है. पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर का जन्म नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील स्थित बोहानी गांव में हुआ था. हिंदी पत्रकारिता, इतिहास लेखन और सांस्कृतिक विमर्श के क्षेत्र में उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. यदि प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति मिलती है तो उन्हें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की ओर से मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा.

योग दिवस के कार्यक्रम में भाग ले सकती हैं राष्ट्रपति

इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं. जबलपुर के ग्वारीघाट के आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान और गैरीसन मैदान में इसकी तैयारी की जा रही हैं. हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि जब तक पुष्टि नहीं होती, तब तक कार्यक्रम के स्वरूप को स्पष्ट नहीं किया जा सकता.

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