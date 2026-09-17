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जबलपुर में लॉ स्टूडेंट्स से खिलवाड़, पूरा पेपर आउट ऑफ सिलेबस, EXAM छोड़ धरने पर बैठे

जबलपुर : रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में गुरुवार को एलएलबी के फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी का पेपर देने पहुंचे छात्रों का पारा गर्म हो गया. पेपर में सिलेबस से जुड़ा हुआ कोई सवाल ही नहीं था. इसलिए छात्रों ने हंगामा किया और पेपर का बहिष्कार कर कुलपति बंगले के सामने धरने पर बैठ गए. जबलपुर के अन्य कॉलेजों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं. छात्रों ने पेपर छोड़ हंगामा किया.

पूरा पेपर सिलेबस से बाहर का

जैसे ही पेपर शुरू हुआ छात्रों में सुगबुगाहट शुरू हो गई कि पूछे गए सवाल में एक भी सिलेबस से नहीं है. उन्होंने जो तैयारी की थी, पूरा पेपर उस सिलेबस के बाहर है. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्र अचलनाथ ने बताया "एक भी प्रश्न पाठ्यक्रम से नहीं मिल रहा था. ऐसी स्थिति में पेपर देना कठिन था. इसलिए छात्रों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना ठीक समझा. इसलिए हम लोग इकट्ठा होकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति के बंगले के सामने धरने पर बैठे हुए हैं. हमें बैठे हुए दो घंटा हो गया लेकिन कुलपति डॉ. राजेश वर्मा बाहर नहीं आ रहे हैं."

जबलपुर में कुलपति के घर के बाहर छात्रों का धरना (ETV BHARAT)

जानकी रमन कॉलेज के स्टूडेंट्स भी गुस्से में

इसी तरह का हंगामा जबलपुर के जानकी रमन कॉलेज में भी हुआ. यहां पर छात्र जतिन ने बताया "यह कोई पहला मामला नहीं है, जब सवाल पाठ्यक्रम से बाहर आए हों. इसी तरह का मामला पहले भी सामने आया, तब यूनिवर्सिटी की तरफ से समाधान निकाला गया कि सभी को पास कर दिया जाएगा. यह तरीका सही नहीं है क्योंकि इसमें होनहार छात्रों का नुकसान होता है. छात्र सालभर परीक्षा की तैयारी करता है और जब उसे परीक्षा में अच्छे नंबरों की उम्मीद होती है, तब पेपर कैंसिल हो जाता है या आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है."