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जबलपुर में लॉ स्टूडेंट्स से खिलवाड़, पूरा पेपर आउट ऑफ सिलेबस, EXAM छोड़ धरने पर बैठे

रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के एलएलबी स्टूडेंट्स ने सुबह से ही घेरा कुलपति का बंगला. अन्य कॉलेजों में भी हंगामा. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट

Jabalpur Students Protest
रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के छात्रों का धरना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 12:59 PM IST

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जबलपुर : रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में गुरुवार को एलएलबी के फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी का पेपर देने पहुंचे छात्रों का पारा गर्म हो गया. पेपर में सिलेबस से जुड़ा हुआ कोई सवाल ही नहीं था. इसलिए छात्रों ने हंगामा किया और पेपर का बहिष्कार कर कुलपति बंगले के सामने धरने पर बैठ गए. जबलपुर के अन्य कॉलेजों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं. छात्रों ने पेपर छोड़ हंगामा किया.

पूरा पेपर सिलेबस से बाहर का

जैसे ही पेपर शुरू हुआ छात्रों में सुगबुगाहट शुरू हो गई कि पूछे गए सवाल में एक भी सिलेबस से नहीं है. उन्होंने जो तैयारी की थी, पूरा पेपर उस सिलेबस के बाहर है. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्र अचलनाथ ने बताया "एक भी प्रश्न पाठ्यक्रम से नहीं मिल रहा था. ऐसी स्थिति में पेपर देना कठिन था. इसलिए छात्रों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना ठीक समझा. इसलिए हम लोग इकट्ठा होकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति के बंगले के सामने धरने पर बैठे हुए हैं. हमें बैठे हुए दो घंटा हो गया लेकिन कुलपति डॉ. राजेश वर्मा बाहर नहीं आ रहे हैं."

जबलपुर में कुलपति के घर के बाहर छात्रों का धरना (ETV BHARAT)

जानकी रमन कॉलेज के स्टूडेंट्स भी गुस्से में

इसी तरह का हंगामा जबलपुर के जानकी रमन कॉलेज में भी हुआ. यहां पर छात्र जतिन ने बताया "यह कोई पहला मामला नहीं है, जब सवाल पाठ्यक्रम से बाहर आए हों. इसी तरह का मामला पहले भी सामने आया, तब यूनिवर्सिटी की तरफ से समाधान निकाला गया कि सभी को पास कर दिया जाएगा. यह तरीका सही नहीं है क्योंकि इसमें होनहार छात्रों का नुकसान होता है. छात्र सालभर परीक्षा की तैयारी करता है और जब उसे परीक्षा में अच्छे नंबरों की उम्मीद होती है, तब पेपर कैंसिल हो जाता है या आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है."

Jabalpur Students Protest
आउट ऑफ सिलेबस का पेपर आने पर भड़के छात्र (ETV BHARAT)

यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में कई समस्याएं

जबलपुर के एक निजी कॉलेज के एलएलबी के प्राध्यापक आशीष गुप्ता का कहना है "रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज में लगभग डेढ़ हजार से ज्यादा छात्र-छात्राएं एलएलबी की परीक्षा दे रहे हैं लेकिन लॉ डिपार्टमेंट से बड़ी समस्याएं हैं. पहले ही कई सेमेस्टर ऐसे हैं, जिनमें परीक्षाएं 6 महीने तक लेट हो गई हैं और अब उसके बाद इस तरह पेपर का आउट ऑफ सिलेबस होना नई समस्या खड़ी कर रहा है."

जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी

इस मामले में यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉ. राजेश वर्मा का कहना है "यह मामला उनके संज्ञान में आया है. एक कमेटी इस विषय की जांच करेगी और हम कोशिश करेंगे कि आज ही इस विषय का फैसला हो जाए. जिसने भी गड़बड़ी की है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा."

आउट ऑफ सिलेबस से पेपर पहली बार नहीं

23 अगस्त 2026 को “Business Economics Observational Behaviour” के प्रश्नपत्र में सारे सवाल छात्रों के अनुसार सिलेबस से नहीं थे. 7 मई 2025 को बीए सेकंड ईयर History (Major) पूरा प्रश्नपत्र आउट ऑफ सिलेबस आया. इसी प्रकार 24 जुलाई 2025 को Ph.D. DET 2024-25 Microbiology परीक्षा में आधे से ज्यादा सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे.

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