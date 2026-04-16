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इंडियन म्यूजिक का म्यूजियम है यह घर, हर फार्मेट में मौजूद है 58000 गानों का गजब कलेक्शन

रमेश कुमार बताते हैं कि उस जमाने में भी म्यूजिक प्लेयर बड़े महंगे हुआ करते थे, लेकिन उन्हें शौक था, इसलिए उन्होंने म्यूजिक प्लेयर रिकॉर्ड स्टूल प्लेयर कैसेट प्लेयर खरीदे. एक म्यूजिक प्लेयर तो उन्होंने स्विट्जरलैंड से भी बुलवाया था."

रमेश कुमार अग्रवाल बताते हैं कि "1953 में वो जब थोड़े बड़े हुए तो उन्हें संगीत की समझ आई और उन्होंने उन गानों की लिस्ट बनाना शुरू किया, जो उन्हें पसंद आते थे, लेकिन रमेश कुमार बताते हैं कि उस जमाने में उनके पास कोई काम नहीं था और पैसे नहीं थे. इसलिए वे म्यूजिक प्लेयर और रिकार्ड खरीद नहीं पा रहे थे. फिर समय बीता और उनकी नौकरी जबलपुर के रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लग गई. वे इंजीनियर हो गए थे, तब उन्होंने नौकरी के पैसे से अपना शौक आगे बढ़ाया.

रिटायर्ड इंजीनियर के पास 58000 गानों का संग्रह है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह गाने केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है, बल्कि यह गाने कैसेट, रिकॉर्ड सीडी जिस भी फॉर्मेट में रिलीज हुए थे, इस तरह उन्होंने इन्हें संजो कर रखा हुआ है. रमेश कुमार अग्रवाल ने अपने घर को एक म्यूजिक म्यूजियम बना दिया है. जबलपुर के शास्त्री ब्रिज में रहने वाले 89 साल के रमेश कुमार अग्रवाल संगीत के एक अनोखे दीवाने हैं. संगीत सुनने का और उसे सहेज कर रखने का शौक इन्हें अपने जवानी के दौर में ही लग गया था.

जबलपुर: इंसान की जिंदगी में शौक एक अलग ही चीज होती है. किसी को अच्छे कपड़ों का, किसी को खाने-पीने का, कुकिंग, किसी को पढ़ाई तो किसी को घूमने-फिरने का शौक होता है, तो कई लोग अलग-अलग एंटीक चीजें कलेक्ट करके रखते हैं. हर इंसान के अपने अलग-अलग शौक होते हैं, जिन्हें वह बड़े दिल से पूरा करता है. कुछ ऐसे ही शौक का नजारा जबलपुर में एक रिटायर्ड इंजीनियर रमेश कुमार अग्रवाल के पास देखने मिला. रमेश कुमार अग्रवाल के पास भारतीय संगीत का ऐसा खजाना है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती.

रमेश कुमार अग्रवाल की अब उम्र 89 वर्ष है. कुछ साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया और वे रिटायर हो गए हैं. वे अपने घर में अकेले रहते हैं. अब उनकी जिंदगी में संगीत ही एक सहारा है. रमेश कुमार अग्रवाल ने अपने घर को एक म्यूजिक लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया है. घर के ड्राइंग रूम में म्यूजिक प्लेयर बॉक्स रिकॉर्ड प्लेयर रखे हुए हैं. अंदर बेडरूम में उन्होंने 2000 से ज्यादा कैसेट सहेज कर रखी है. उनके लिए अलग से एक अलमारी बनवायी है. कमरे में उन्होंने सीडी रखने के लिए एक अलमारी बनवाई है, इसमें सैकड़ो सीडी प्लेयर हैं. 80 और 90 के दशक में चलने वाला स्टूल प्लेयर के कैसेट भी उनके पास में है.

रमेश कुमार अग्रवाल का कहना है कि "उनके घर में कहां कौन सा गाना रखा है, इसे भी उन्होंने सूचीबद्ध यानि लिस्टेड किया है. हर कैसेट, सीडी और रिकॉर्ड के ऊपर एक नंबर डाला हुआ है. जिसे उन्होंने अपने कंप्यूटर में सेव करके रखा है. उन्हें जब जिस गाने की इच्छा होती है, उस गाने को वे सुन सकते हैं. उन्होंने ईटीवी भारत के रिपोर्ट विश्वजीत सिंह को भी 1941 की फिल्म रतन के गाने सुनाएं. इतना ही नहीं उन्हें गानों के साथ उनसे जुड़ी घटनाओं की भी जानकारी है.

डीवीडी और कैसेट्स के लिए बनवाई अलमारी (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि इस फिल्म में नौशाद ने संगीत दिया था. घटना के बारे में भी बताते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ने कंपनी से 1000 रिकॉर्ड बुलवाए थे, लेकिन उस जमाने में 1000 रिकॉर्ड की डिमांड कम आती थी. इसलिए कंपनी ने सप्लायर को केवल 100 रिकॉर्ड ही भेजे, बाद में उसने 1000 रिकॉर्ड खरीदे और वे हाथों हाथों-हक बिक गए थे.

गानों को डिजिटल करके बनाया टेराबाइट स्टोर

रमेश कुमार अग्रवाल ने हमें उनका पसंदीदा महुआ फिल्म का संगीत भी सुनाया. महुआ के गाने उनके पास कैसेट में और रिकॉर्ड में भी है. वे बताते हैं कि महुआ फिल्म रिलीज के बाद तुरंत रोक दी गई थी और उन्हें बड़ी मुश्किल से गानों के सीडी और कैसेट मिले थे. उन्होंने अपने पूरे गानों को डिजिटल करके एक पांच टेराबाइट का स्टोर बनाया है. जिसे उन्होंने अपने कंप्यूटर में संभाल कर रखा है. रमेश कुमार अग्रवाल का कहना है कि आप किसी भी जमाने का कोई भी गाना बोलिए वे पलक झपकते आपको सुना सकते हैं.

पुराने से पुराने गाने मौजूद (ETV Bharat)

संगीतकार सुमन कल्याणपुर को दी थी गानों की कॉपी

इसी तरह रमेश कुमार अग्रवाल ने हमें दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्म मुगले-ए-आजम के गीत भी रिकॉर्ड प्लेयर पर सुनाए. उनका का कहना है कि उनके पास लगभग 58000 गानों का संग्रह है और उन्होंने पूरे गाने सुने हैं. रमेश कुमार अग्रवाल की संगीत के प्रति दीवानगी यहीं तक नहीं है, बल्कि उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें मुंबई में संगीतकार सुमन कल्याणपुर से मिलने का मौका मिला तो उन्होंने सुमन कल्याणपुर के पूरे गानों की कॉपी करवाकर उन्हें सौंपी थी. संगीत के प्रति हमारी लगन को देखकर सुमन कल्याणपुर ने हमें अपने घर पर भोज करवाया था.

रमेश कुमार के पास मौजूद पुराने समय का ग्रामोफोन (ETV Bharat)

पुराने सारे गाने मौजूद, आज के संगीत में वो मजा नहीं

वे बताते हैं कि अभी भी रोज नियम से गाने सुनते हैं. कुछ गीतों के प्रेमी उनके दोस्त हैं. जिनके साथ गीत संगीत की सुनने सुनाने की महफिल भी जमती है. उन्होंने बताया कि वे गानों की खोज करने के दीवाने थे. यदि संगीत से जुड़ा सामान जबलपुर में नहीं मिलता था, तो जहां मिलता था तो वहां जाते थे. धीरे-धीरे करके अपने कलेक्शन को बड़ा किया. वहीं आज के म्यूजिक को लेकर वे कहते हैं कि आज के संगीत में वह मजा नहीं है. इस संगीत में शोर ज्यादा है. इसलिए न वे आज की फिल्में देखते हैं और ना ही संगीत को अपने कलेक्शन में शामिल करते हैं.

हर दिन सुनते हैं पुराने गाने (ETV Bharat)

गानों का अद्भुत कलेक्शन

रमेश कुमार अग्रवाल का कहना है कि आज की फिल्में राजनीति से प्रेरित हैं. फिल्मों में राजनीति नहीं होनी चाहिए. फिल्म एक अलग माध्यम है और उसका इस्तेमाल जैसा होता आया है, वैसा ही होना चाहिए. आज के दौर में संगीत के ऐसे जानकार और प्रेमी बहुत कम मिलते हैं. यहां तक कि रमेश कुमार अग्रवाल का कहना है कि उनके पास कई ऐसे गाने भी हैं, जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध नहीं हैं. कई बड़े कलाकारों के ऐसे गाने जो उन्होंने पर्सनल गए थे. उनका कलेक्शन भी रमेश कुमार अग्रवाल के पास में है.