जबलपुर में वेंडर की गुंडई! समोसे का UPI पेमेंट फेल होने पर यात्री से छीन ली स्मॉर्टवाच, रद्द होगा लाइसेंस
जबलपुर रेलवे स्टेशन पर वेंडर ने यात्री से छीनी स्मार्टवॉच. सामान लेने के बाद पेमेंट करते समय बार-बार फेल हो जा रहा था यूपीआई पेमेंट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 8:43 PM IST|
Updated : October 19, 2025 at 8:59 PM IST
जबलपुर: सोशल मीडिया पर जबलपुर रेलवे स्टेशन पर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक वेंडर प्लेटफॉर्म पर एक युवक से अभद्रता करते दिखाई दे रहा है. युवक ने वेंडर से समोसे खरीदे थे और इसके लिए उसने यूपीआई पेमेंट करने की कोशिश की, लेकिन पेमेंट फेल हो गया. इसी दौरान ट्रेन चल दी और युवक जाने लगा. इस पर वेंडर भड़क गया और युवक की कॉलर पकड़कर पैसे मांगने लगा. पैसे न दे पाने पर उसने युवक की स्मार्टवॉच निकला ली.
दो दिन पहले का है वीडियो
वायरल वीडियो 17 अक्टूबर का बताया जा रहा है. घटना जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 की है. जानकारी के अनुसार, युवक ने संदीप गुप्ता नामक वेंडर से 180 रुपए के समोसे खरीदे थे और यूपीआई पेमेंट कर रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ट्रांजेक्शन बार-बार फेल हो जा रहा था.
इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन चल दी. युवक बिना पेमेंट किए ट्रेन पकड़ने के लिए जाने लगा, लेकिन वेंडर ने उसकी कॉलर पकड़ ली और अपने पैसे मांगने लगा. युवक के पास कैश न होने पर वेंडर ने उसके हाथ से स्मार्टवॉच निकलवा ली. मजबूर युवक ने अपनी घड़ी दे दी और दौड़कर ट्रेन में चढ़ गया.
युवक ने लिया था 180 रुपए का सामान
वीडियो वायरल होने के बाद लोग रेलवे प्रशासन से वेंडर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे. आरपीएफ पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी वेंडर को हिरासत में ले लिया. आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव खरम ने बताया कि "वेंडर ने पूछताछ में बताया कि वह एक रेस्टोरेंट का वेंडर है.
दोपहर के समय वह ड्यूटी पर था. इसी दौरान प्लेटफार्म नंबर 5 पर एक ट्रेन आई. ट्रेन से एक यात्री उतरा और उसने 180 रुपए का सामान लिया. इसने बाद वो यूपीआई पेमेंट कर रहा था. इसी दौरान ट्रेन चल दी और वो बिना पेमेंट किए ट्रेन पकड़ने के लिए भागने की कोशिश करने लगा."
वेंडर का लाइसेंस किया जाएगा रद्द
वेंडर ने आगे बताया कि "मैंने उससे अपने पैसे लेने के लिए युवक का कॉलर पकड़ लिया. इसके बाद ट्रेन छूटने के डर से उसने खुद से अपनी स्मार्टवॉच उतारकर दे दी. वेंडर ने कहा, मैंने उसकी घड़ी उसी समय लौटा दी थी. सोशल मीडिया में आधा वीडियो वायरल हो रहा है. आरोपी वेंडर नें अभद्र व्यवहार करने की बात मानी. वेंडर के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है." रेलवे द्वार वेंडर का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया की जा रही है.