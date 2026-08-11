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जबलपुर रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग, तेज धुआं देख मची अफरा-तफरी, कोच जलकर खाक

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन की प्लेटफार्म नंबर 6 पर खड़ी एक ट्रेन की बोगी में सुबह 7 बजे अचानक भीषण आग लग गई. आग इनती भीषण थी कि देखते ही देखते एक कोच जलकर खाक हो गया. घटना से स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच के लिए एक टीम बना दी है. जानकारी के अनुसार, इस ट्रेन का इस्तेमाल रेलवे अधिकारी निरीक्षण के लिए किया करते थे.

जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 पर खड़ी एक ट्रेन से लोगों ने धुआं निकलता देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक धुआं पूरे स्टेशन में फैल चुका था. पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हर्षित श्रीवास्तव ने बताया, "यह कोच किसी ट्रेन का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक निरीक्षण (इंस्पेक्शन) कोच था. जिसका इस्तेमाल रेलवे के अधिकारी रेलवे ट्रैक के इंस्पेक्शन के लिए किया करते थे, लेकिन अभी तक यह पता नहीं लग पाया है कि आखिर इस आइसोलेशन में खड़े हुए कोच में आग कैसे लगी."

जबलपुर स्टेशन पर निरीक्षण ट्रेन जलकर खाक (ETV Bharat)

मामले की जांच के लिए टीम का गठन

हर्षित श्रीवास्तव ने आगे कहा, "मैंने घटना की जांच के लिए एक टीम बना दी है. टीम यह जांच करेगी कि जब कोच बिल्कुल खाली था और पूरी तरह बंद था तो उसमें आग की घटना कैसे घटी है. सभी सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया जाएगा, क्योंकि प्लेटफार्म नंबर 6 पर सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं." एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि रेलवे के हर कोच में बैटरियां रहती हैं हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से भी इसमें आग लग गई हो.

दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू (ETV Bharat)

हालांकि इस दुर्घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन रेलवे का कोच पूरी तरह जल गया है. आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 1 घंटे का समय लगा है.