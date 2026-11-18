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जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आग का तांडव, फूड स्टॉल से उठी लपटें पार्सल ऑफिस तक, लाखों के पार्सल खाक

जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आग का तांडव ( ETV BHARAT )

जबलपुर : जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पार्सल ऑफिस के पास संचालित एक फूड स्टॉल में अचानक आग लग गई. शुरुआत में आग की लपटें छोटी थीं, लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. देखते ही देखते पूरा फूड स्टॉल आग की चपेट में आ गया. आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें आसपास तक फैल गईं और पार्सल ऑफिस के पास रखे पार्सलों को भी अपनी चपेट में ले लिया. लाखों रुपये के पार्सल जलकर खाक हो गए.

छत पिघली, पूरी वायरिंग जलकर खाक