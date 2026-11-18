जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आग का तांडव, फूड स्टॉल से उठी लपटें पार्सल ऑफिस तक, लाखों के पार्सल खाक
जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आग से सुरक्षा इंतजामों पर बड़ा सवाल. प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आधा घंटे तक अफरातफरी. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 7:23 PM IST
जबलपुर : जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पार्सल ऑफिस के पास संचालित एक फूड स्टॉल में अचानक आग लग गई. शुरुआत में आग की लपटें छोटी थीं, लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. देखते ही देखते पूरा फूड स्टॉल आग की चपेट में आ गया. आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें आसपास तक फैल गईं और पार्सल ऑफिस के पास रखे पार्सलों को भी अपनी चपेट में ले लिया. लाखों रुपये के पार्सल जलकर खाक हो गए.
छत पिघली, पूरी वायरिंग जलकर खाक
आग की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर लगी लोहे की छत के हिस्से तक पिघल गए. छत के नीचे से गुजरने वाली बिजली की वायरिंग भी पूरी तरह जल गई. फूड स्टॉल के साथ ही आसपास रखे पार्सलों और प्लेटफॉर्म के हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है. घटना के दौरान स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.
रेलवे स्टेशन पर आग बुझाने के इंतजामों पर सवाल
हैरानी की बात यह है कि जबलपुर का मुख्य रेलवे स्टेशन यात्री सुविधाओं से लैस होने का दावा करता है, लेकिन आग लगने के दौरान मौके पर तत्काल आग बुझाने की पर्याप्त व्यवस्था नजर नहीं आई. फूड स्टॉल में लगी आग लगातार फैलती रही और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाती रही. आग बुझाने के लिए तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर नहीं पहुंच सकी. करीब 15 से 20 मिनट तक आग धधकती रही. काफी देर बाद जब दमकल वाहन मौके पर पहुंचा, तब आग पर काबू पाया जा सका.
रेलवे ने जांच के लिए बनाई टीम
पश्चिम मध्य रेलवे के सीनियर डीसीएम शशांक गुप्ता ने बताया "घटना की जांच के लिए रेलवे की ओर से टीम गठित की गई है. यह टीम पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी और पता लगाएगी कि आखिर फूड स्टॉल में आग किन परिस्थितियों में लगी. जांच में हादसे के कारणों के साथ यह भी स्पष्ट होगा कि घटना के दौरान कहां लैप्स हुई. टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से आग लगी, इसकी जांच की जा रही है."
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नुकसान का आकलन करने जुटे रेलवे अधिकारी
घटना के बाद रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे. फूड स्टॉल में रखे सामान, पार्सल और प्लेटफॉर्म की संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. नुकसान की वास्तविक राशि सामने नहीं आई है. यह तो गनीमत थी कि आग धधकते समय कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर नहीं आई.