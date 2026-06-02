ETV Bharat / state

रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने बताई अंदर की बात, ठेकेदार ATM से निकाल लेते आधा वेतन

जबलपुर: मध्य प्रदेश में लाखों की तादाद में ठेका कर्मचारी काम कर रहे हैं और इनमें से 90% लोग शोषण का शिकार हैं. जबलपुर में एक ठेका कर्मचारी ने हिम्मत दिखाकर अपनी आपबीती सुनाई है. उसका कहना है कि रिकॉर्ड में उसे ₹15,000 से ज्यादा की तनख्वाह मिलती है लेकिन उसके हाथ में मात्र ₹8,000 आता है और वह अकेला नहीं है उसके जैसी सैकड़ों कर्मचारी हैं जिनके साथ यह लूट चल रही है. अधिकारियों का कहना है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं.

ठेकेदार ठेका कर्मचारियों का कर रहे शोषण, कर्मी ने बताई आपबीती

जबलपुर रेलवे स्टेशन पर कोच की साफ सफाई का काम करने वाले चंदन वाल्मीकि के बताया कि "वह रेलवे के एक ठेकेदार के यहां ठेका कर्मचारी है और बीते सात आठ सालों से काम कर रहा है. उसे मात्र ₹8000 की तनख्वाह दी जाती है जबकि भारत में न्यूनतम वेतन का कानून लागू है और कम से कम सरकारी संस्थानों में काम करने वाले मजदूरों को तो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए. न्यूनतम वेतन के अनुसार चंदन ने बताया कि उसके अकाउंट में ₹15000 आता है लेकिन ठेकेदार ने उसे नौकरी इसी शर्त पर दी है कि उसका एटीएम ठेकेदार इस्तेमाल करेगा और उसे केवल ₹8000 ही खर्च करने की अनुमति होगी."

रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने बताई अंदर की बात (ETV Bharat)

चंदन ने बताया कि वह अकेला ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसके साथ यह लूट चल रही हो बल्कि उसके जैसे रेलवे में ही कई कर्मचारी हैं जिन्हें मात्र ₹8000 ही महीने का दिया जाता है. बाकी पैसा ठेकेदार निकाल लेता है. चंदन ने बताया कि यदि हम इस बात की शिकायत अधिकारी को कर दें तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा इसलिए हमें कभी अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जाता.

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सामने रखी अपनी पीड़ा