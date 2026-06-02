रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने बताई अंदर की बात, ठेकेदार ATM से निकाल लेते आधा वेतन
मध्य प्रदेश में ठेका कामगार शोषण के शिकार, न्यूनतम वेतन से भी वंचित, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 9:20 AM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश में लाखों की तादाद में ठेका कर्मचारी काम कर रहे हैं और इनमें से 90% लोग शोषण का शिकार हैं. जबलपुर में एक ठेका कर्मचारी ने हिम्मत दिखाकर अपनी आपबीती सुनाई है. उसका कहना है कि रिकॉर्ड में उसे ₹15,000 से ज्यादा की तनख्वाह मिलती है लेकिन उसके हाथ में मात्र ₹8,000 आता है और वह अकेला नहीं है उसके जैसी सैकड़ों कर्मचारी हैं जिनके साथ यह लूट चल रही है. अधिकारियों का कहना है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं.
ठेकेदार ठेका कर्मचारियों का कर रहे शोषण, कर्मी ने बताई आपबीती
जबलपुर रेलवे स्टेशन पर कोच की साफ सफाई का काम करने वाले चंदन वाल्मीकि के बताया कि "वह रेलवे के एक ठेकेदार के यहां ठेका कर्मचारी है और बीते सात आठ सालों से काम कर रहा है. उसे मात्र ₹8000 की तनख्वाह दी जाती है जबकि भारत में न्यूनतम वेतन का कानून लागू है और कम से कम सरकारी संस्थानों में काम करने वाले मजदूरों को तो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए. न्यूनतम वेतन के अनुसार चंदन ने बताया कि उसके अकाउंट में ₹15000 आता है लेकिन ठेकेदार ने उसे नौकरी इसी शर्त पर दी है कि उसका एटीएम ठेकेदार इस्तेमाल करेगा और उसे केवल ₹8000 ही खर्च करने की अनुमति होगी."
चंदन ने बताया कि वह अकेला ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसके साथ यह लूट चल रही हो बल्कि उसके जैसे रेलवे में ही कई कर्मचारी हैं जिन्हें मात्र ₹8000 ही महीने का दिया जाता है. बाकी पैसा ठेकेदार निकाल लेता है. चंदन ने बताया कि यदि हम इस बात की शिकायत अधिकारी को कर दें तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा इसलिए हमें कभी अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जाता.
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सामने रखी अपनी पीड़ा
चंदन वाल्मीकि ने इस समस्या को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो को बतलाई उन्होंने इस मामले में रेलवे के अधिकारियों को तलब किया. रेलवे के अधिकारियों का उनके सामने कहना था कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यदि कोई शिकायत आएगी तो हम कार्यवाही जरूर करेंगे.
नगर निगम भी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा
प्रियंक कानूनगो ने बताया कि "केवल रेलवे के ही कर्मचारी इस समस्या से परेशान नहीं है बल्कि नगर निगम में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं. मैं बीते दिनों जबलपुर की वाल्मीकि बस्ती में गया था वहां पर भी कई लोगों ने यह शिकायत की कि उन्हें मात्र ₹5000 प्रति माह की तनख्वाह दी जाती है जबकि नगर निगम भी एक सरकारी संस्था है और न्यूनतम वेतन देने के लिए बध्य है, यहां पर भी हर कर्मचारी का न्यूनतम वेतन लगभग 15,000 रुपए से ज्यादा बनता है लेकिन यहां पर भी कर्मचारी का शोषण हो रहा है."
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प्रियंका कानूनगो ने इस समस्या के बारे में भी नगर निगम के अधिकारियों को सचेत किया और उनसे भी कार्यवाही करने के लिए कहां है प्रियंक का कहना है कि यदि अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की तो वे उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने के लिए अनुशंसा करेंगे.