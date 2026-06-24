ETV Bharat / state

शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान के मानहानि मामले में राहुल गांधी ने लिखित में खेद जताया

जबलपुर : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने मानहानि का परिवाद दायर किया था. इस पर राहुल गांधी द्वारा हाई कोर्ट में पेश किये गये आवेदन में अपने बयान में खेद व्यक्त किया गया है. आवेदन में कहा गया कि उनका बयान शिकायतकर्ता के संदर्भ में नहीं था. हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई निर्धारित की है.

कार्तिकेय सिंह चौहान ने दायर किया था केस

भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था. इसमें कहा गया था "वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए मेरा नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची." एमपी-एमएलए कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किये थे.

व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग