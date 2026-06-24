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शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान के मानहानि मामले में राहुल गांधी ने लिखित में खेद जताया

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोर्ट से कार्तिकेय सिंह चौहान के मानहानि प्रकरण में व्यक्तिगत पेशी से राहत मांगी.

Rahul Gandhi regret in writing
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 7:25 PM IST

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जबलपुर : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने मानहानि का परिवाद दायर किया था. इस पर राहुल गांधी द्वारा हाई कोर्ट में पेश किये गये आवेदन में अपने बयान में खेद व्यक्त किया गया है. आवेदन में कहा गया कि उनका बयान शिकायतकर्ता के संदर्भ में नहीं था. हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई निर्धारित की है.

कार्तिकेय सिंह चौहान ने दायर किया था केस

भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था. इसमें कहा गया था "वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए मेरा नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची." एमपी-एमएलए कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किये थे.

व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग

एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल में लंबित मानहानि के प्रकरण तथा न्यायालय द्वारा जारी समन के खिलाफ के खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट की शरण ली. याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान एमपी-एमएलए कोर्ट में 25 जून को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट प्रदान करने आवेदन दायर किया गया. एकलपीठ ने आवेदन पर बुधवार 24 जून को सुनवाई करने के निर्देश जारी किये.

राहुल गांधी ने अगले दिन कहा था- गलती से नाम लिया

याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया. आवेदन में कहा गया "उनका बयान शिकायतकर्ता के संबंध में नहीं था. गलती से कार्तिकेय चौहान का नाम ले लिया." शिकायतकर्ता की तरफ से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पैरवी की.

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DEFAMATION AGAINST RAHUL GANDHI
DEFAMATION CASE FILED KARTIKEYA
MP MLA COURT BHOPAL
MADHYA PRADESH HIGH COURT
RAHUL GANDHI REGRET IN WRITING

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