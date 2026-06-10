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पंजाब नेशनल बैंक को लगा 43 लाख का चूना, नकली गोल्ड के गहने रखकर लिया लोन

जबलपुर में पंजाब नेशनल बैंक में नकली सोना रखने के नाम पर फर्जीवाड़ा, ग्राहकों ने लगाई 43 लाख की चपत, 13 पर मामला दर्ज.

JABALPUR PUNJAB NATIONAL BANK FRAUD
पंजाब नेशनल बैंक को लगा 43 लाख का चूना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 4:20 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर: धोखाधड़ी करने वाले लोग उसके अंजाम से नहीं डरते, इसलिए आम आदमियों के साथ-साथ अब लोगों ने बैंक तक को ठगना शुरू कर दिया है. जबलपुर में पंजाब नेशनल बैंक में नकली सोना गिरवी रखकर कई लोगों ने लाखों रुपए के लोन ले लिए. बैंक को इस बारे में पता तब लगा, जब इनमें से कोई भी आदमी लोन लेने के बाद वापस सोना उठाने ही नहीं आया. अब इस मामले की जांच जबलपुर की कैंट पुलिस कर रही है.

बैंक में गोल्ड गिरवी रखने के नाम पर घोटाला

जबलपुर के पंजाब नेशनल बैंक की सदर शाखा में मैनेजर राजकुमार कोरी ने पुलिस को आवेदन दिया था कि उनके बैंक में गोल्ड लोन के मामले में घोटाला किया जा रहा है और नकली सोना गिरवी रखकर लोन लिया जा रहा है. राजकुमार कोरी ने अपने आवेदन में पुलिस को बताया था कि बैंक में सोना गिरवी रखने के पहले उसे पारखी ज्वेलर्स के यहां भेजती है. जहां सोने की परख की जाती है और जब ज्वेलर सर्टिफिकेट दे देता है, तब उस सोने को बैंक में गिरवी रख लिया जाता है.

पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला (ETV Bharat)

नकली सोना रख ले रहे लोन

इसके बाद हम लोन दे देते हैं, लेकिन कुछ ज्वेलर्स नकली सोना पास कर रहे हैं और उन्होंने बैंक में लगभग 43 लाख रुपए की कीमत का नकली सोना जमा करवा दिया है. यह बात तब पकड़ में आई जब लोगों ने बैंक में सोना गिरवी रख तो दिया, लेकिन उसके बाद ना तो ब्याज जमा किया और ना ही लोन की रकम वापस की. बहुत दिनों तक भी इस मामले में सामने ही नहीं आए, तब बैंक को लगा कि कहीं सोना नकली तो नहीं, जब सोने की जांच करवाई तो पता लगा कि यह सोना नकली है.

JABALPUR FAKE GOLD LOAN CASE
पंजाब नेशनल बैंक (ETV Bharat)

पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला

जबलपुर की कैंट पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की तो पता लगा कि यह काम कई लोग कर रहे हैं. इसमें दो गोल्ड वेल्यूर के साथ 13 ग्राहक शामिल हैं. इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि बैंक रिकॉर्ड के अनुसार रजनीश दहिया पनागर के नितिन, गोहलपुर की शहनाज बेगम, सिहोरा की सोनू साहू, पनागर के राहुल ठाकुर, देवेंद्र कुर्मी, प्रीति बाई, सुरतालाई के गणेश दहिया, सिहोरा के सुंदरलाल साहू, सोमनाथ सत्यम, रिजवान मंसूरी और पूजा सोनी ने बैंक में जेवर गिरवी रखे हैं.

JABALPUR LOAN TAKEN BY FAKE GOLD
गोल्ड गिरवी रखने के नाम पर घोटाला (ETV Bharat)

जिन ज्वेलर्स ने किया था पास, उनके खिलाफ भी कार्रवाई

कैंट थाना के प्रभारी पुष्पेंद्र पटले ने बताया कि "इन सभी के जेवर की जांच ज्वेलर्स द्वारा की गई थी, इन लोगों ने ही बताया था कि यह अच्छा सोना है, इन दोनों के खिलाफ भी पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है." बैंक से धोखाधड़ी करके लोन लेने के मामले में 10 साल तक की सजा हो सकती है. अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, अभी फिलहाल 43 लाख रुपए के धोखाधड़ी का मामला सामने आया है.

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