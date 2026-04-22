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मालकिन ने नौकरानी की बेरहमी से की पिटाई, नशीली गोलियां खिलाकर लाखों रुपए निकलवाने का आरोप

जबलपुर में जनसुनवाई में हैरान करने वाला मामला आया सामने. घर में काम करने वाली महिला ने मालकिन पर लगाए गंभीर आरोप. सीसीटीवी फुटेज सौंपा.

MISTRESS BRUTALLY BEATS MAID
मालकिन ने नौकरानी की बेरहमी से की पिटाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 7:40 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर: जनसुनवाई में मंगलवार को आधारताल थाना क्षेत्र की एक कामगार महिला के साथ मारपीट और ठगी का मामला सामने आया है. इस महिला का आरोप है कि वह जिस घर में काम करती थी उस घर की मालकिन ने उसके साथ बेरहमी से पिटाई की. उसका ये भी आरोप है कि नशीली गोली खिलाकर जबरन दस्तखत करवाकर उसके बैंक खातों से लाखों रुपए निकलवा लिए.

इस महिला ने पूरी घटना का सीसीटीवी भी जनसुनवाई में पुलिस को सौंपा. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जनसुनवाई के दौरान इस वीडियो को देखा और आधारताल थाने को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

मालकिन पर नौकरानी ने बेरहमी से पिटाई का लगाया आरोप

पीड़ित कामगार महिला ने बताया कि "आधारताल थाना क्षेत्र में वह अंजू पांडे के घर काम करती थी. इस दौरान अंजू पांडे ने मेरे साथ कई बार बेरहमी से जमकर मारपीट की. थप्पड़ मारते हुए जमीन में गिराकर, बाल पकड़कर सड़क पर बुरी तरह घसीटा." इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पीड़ित महिला ने सीसीटीवी फुटेज जनसुनवाई में पुलिस को सौंपा. महिला के साथ उसके बच्चे और परिजन भी पहुंचे.

घर में काम करने वाली महिला ने मालकिन पर लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)

नशीली गोली खिलाकर बैंक से लाखों रुपए निकलवाने का आरोप

पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि "अंजू पांडे ने साजिश के तहत कई बार मुझे नशीली गोली खिलाई और उसके बाद चेक पर जबरन उसके साइन करा लेती थी. इसके बाद कार में बैठाकर उसे बैंक ले जाती और उसके खाते से 6 लाख से ज्यादा रुपए निकलवा लिए. ऐसा उसने कई बार किया. चेक पर साइन नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देती थी."

'कई बार जमकर की मारपीट, बैंक अकाउंट कर दिया खाली'

पीड़ित की बहन हीराबाई ने जनसुनवाई के दौरान पुलिस को बताया कि "उसकी बहन के बैंक खाते में करीब 6 लाख 30 हजार रुपए जमा थे, जिन्हें अंजू पांडे ने जबरन निकलवा लिया. इसके साथ ही बैंक से जुड़े दस्तावेज भी अपने कब्जे में रख लिए गए. मेरी बहन वहां कई महीनों से काम कर रही थी. अचानक उसकी मालकिन अंजू पांडे ने उससे पैसों की मांग शुरू कर दी. जब उसने देने से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की गई और साजिश के तहत नशीली गोलियां खिलाकर उसके बैंक खातों से पूरी पैसे निकलवा लिए. अंजू पांडे नाम की महिला नगर निगम में काम करती है."

आधारताल थाने को कार्रवाई करने के निर्देश

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया, "आधारताल थाना क्षेत्र से एक पीड़ित महिला आई थी. उसने बताया कि वह अंजू पांडे नाम के किसी महिला के घर नौकरानी का काम करती थी. उसने अंजू पांडे नाम की महिला पर आरोप लगाए कि उसने उसके साथ जमकर मारपीट की और उसके अकाउंट से लाखों रुपए निकलवा लिए. सीसीटीवी फुटेज भी महिला ने दिखाए हैं. इस मामले में कार्रवाई के लिए आधारताल थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं. यदि जांच के दौरान यह बात सिद्ध होती है तो उस महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी."

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