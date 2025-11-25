ETV Bharat / state

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से पेंशन तक, वकीलों ने मोहन सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप

जबलपुर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर एक बार फिर वकील हुए लामबंद, कहा- जो-जो वादे किए वे सब अधूरे.

जबलपुर : शहर में वकीलों ने सोमवार को मानव श्रृंखला बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. जबलपुर जिला बार एसोसिएशन की ओर से बुलाए गए इस आंदोलन में पूरे प्रदेश के वकीलों की मांग राज्य सरकार के सामने रखी गई. इसमें मेडिकल इंश्योरेंस, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, पेंशन जैसे कई मुद्दे शामिल हैं. वकीलों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो पूरे प्रदेश में एडवोकेट्स इसी तरह का प्रदर्शन शुरू करेंगे.

मुख्यमंत्री के वादे को दिलाया याद

जबलपुर जिला बार के अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जबलपुर में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों के लिए एक बहुत बड़ी इमारत का भूमि पूजन मुख्यमंत्री के हाथों हुआ था. मुख्यमंत्री ने इस इमारत के निर्माण के लिए मदद करने की भी बात कही थी लेकिन 4 माह बीत जाने के बाद भी अब तक सरकार की तरफ से आने वाली मदद नहीं आई है.

हाईकोर्ट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन (Etv Bharat)

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर सरकार खामोश

वकीलों ने कहा कि राज्य सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी वादा किया था और मुख्यमंत्री ने वकीलों के साथ मुलाकात करने के बाद यह कहा था कि जल्द ही मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाएगा लेकिन इस मामले में भी सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है.

एडवोकेट्स हेल्थ इंश्योरेंस पर भी वादा खिलाफी

एडवोकेट्स का कहना है कि राज्य सरकार ने एडवोकेट स्वास्थ्य बीमा की भी बात की थी उसका भी वादा किया गया था लेकिन इस मुद्दे पर भी सरकार ने बड़ा खिलाफी की है और अलग से कोई मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था नहीं की गई है.

इसी तरह जबलपुर जिला बार के अध्यक्ष मनीष मिश्रा का कहना है कि कुछ राज्य रिटायर होने वाले एडवोकेट्स को पेंशन भी दे रहे हैं उनकी मांग है कि मध्य प्रदेश भी इसी तरह की पेंशन वकीलों के लिए लागू करें.

वादा करके भूल जाती हैं सरकारें

जबलपुर जिला बार एसोसिएशन की यह मांगे प्रदेश स्तर की हैं. मध्य प्रदेश में एक लाख से ज्यादा वकील हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं. लगभग इतनी ही संख्या नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स की भी है. वकीलों का आरोप है कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए वादे करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद इन बादो पर खरे नहीं उतरते. इसकी वजह से जनता में आक्रोश पनपता है.

एडवोकेट्स इसके पहले भी इसी तरह का आंदोलन कर चुके है लेकिन इससे न्याय प्रक्रिया रुक गई थी और हाईकोर्ट के दखल के बाद दोबारा वकीलों ने काम शुरू किया था

