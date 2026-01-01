जबलपुर में शराब बिक्री के विरोध में हल्लाबोल, कुछ माह के अंदर एक मोहल्ले में 18 मौतें!
जबलपुर में शराब बिक्री के विरोध में महिलाओं का गुस्सा फूटा. शराब की बोतलें सड़क पर फेंकी. कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर चेतावनी.
जबलपुर : जबलपुर में एक ही मोहल्ले में शराब पीने की वजह से कुछ ही महीने में 18 लोगों की मौत का आरोप लगाकर लोगों ने प्रदर्शन किया. शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में लोग शराब बिक्री से परेशान हैं. ठक्कर ग्राम और सिंधी कैंप की बस्तियों के लोगों ने आरोप लगाया है कि शराब पीने की वजह से बीते कुछ दिनों में उनके मोहल्ले में 18 लोगों की मौत हो गई.
सिहोरा तहसील की खमरिया खबर और बरगी नाम के गांव में शराब को लेकर गांव की महिलाओं ने प्रदर्शन किया. महिलाओं ने शराब बेचने वाले एक कारोबारी के ठिकाने पर छापा मारा शराब की बोतलों को निकाला और सड़क पर फेंककर फोड़ दिया.
शराब की लत में बर्बाद हो रहे बच्चे
महिलाओं का कहना है कि गांव में शराब बिकने की वजह से सारे लोग परेशान हैं. छोटे-छोटे लड़के शराब पी रहे हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है. ऐसा नहीं है कि शराब की बिक्री केवल ग्रामीण इलाकों में बड़ी हो बल्कि जबलपुर के राधाकृष्णन मार्ग और सिंधी कैंप के सैकड़ों लोग जुलूस लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे. इन लोगों का कहना है कि उनके मोहल्ले में खुली शराब दुकान की वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है.
कलारी से 24 घंटे बिकती है शराब
लोगों का कहना है बीते कुछ दिनों में 18 लोगों की मौत केवल शराब पीने की वजह से हुई है. टक्कर ग्राम में रहने वाली मीना चौधरी ने बताया "केवल कलारी से शराब नहीं बिक रही है बल्कि यहां कच्ची शराब भी बनाई जा रही है और 24 घंटे शराब की बिक्री होती है. दुकान बंद होने के बाद भी पीछे की शटर से शराब बेची जाती है. महिलाओं का तो इन सड़कों से निकलना दूभर हो गया है."
शराब की दुकान बंद नहीं हुई तो आंदोलन
ठक्कर ग्राम में रहने वाले लक्ष्मण चौधरी ने बताया "बस्ती के भीतर शराब दुकान क्यों खोली गई. जब से शराब दुकान खुली है तब से बस्ती के भीतर शराबखोरी बढ़ी है और जवान बच्चों की मौत हो रही है. यहां पर सस्ती दरों पर भी शराब उपलब्ध कराई जा रही है." लक्ष्मण चौधरी रविदास समाज के सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हैं. उनका कहना है "यदि सरकार ने शराब दुकान बंद नहीं करवाई तो उनका संगठन और गांव की महिलाएं शराब दुकान को नष्ट कर देंगी."
आबकारी विभाग ने अपना अलग राग अलापा
जबलपुर के सहायक आबकारी आयुक्त संजीव कुमार दुबे ने सोशल मीडिया पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया "यह भ्रामक खबर है कि जबलपुर में जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है. लोगों की मौत के कारण निजी हैं. किसी की एक्सीडेंट में मौत हुई है तो किसी ने शराब पीकर आत्महत्या कर ली. अत्यधिक शराब पीने की वजह से लोगों की मौत हो रही है और इसके लिए सीधे तौर पर हम जिम्मेदार नहीं हैं."