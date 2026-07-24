जबलपुर देह व्यापार मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी ने 100 से ज्यादा महिलाएं की थीं सप्लाई, IPS की जांच में बड़ा खुलासा
आईपीएस अनु बेनीवाल की कार्रवाई, जबलपुर में पकड़े गए प्रोस्टीट्यूशन रैकेट में एक और बड़ा खुलासा, नरसिंहपुर से पकड़े गए आरोपी ने खोले राज
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 7:10 AM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर में 10 जुलाई को पकड़े गए देह व्यापार के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है. सामने आया है पुलिस ने इस रैकेट में महिलाएं सप्लाई करने वाले आरोपी कपिल जैसवाल को पकड़ा है. आरोपी ने बताया कि अब तक उसने लगभग डेढ़ सौ महिलाओं को देह व्यापार के अलग-अलग अड्डों पर भेजा था. यह सभी महिलाओं से वसूली भी करता था. जबलपुर की नवागत एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल की कार्रवाई में पकड़े गए देह व्यापार के अड्डे को लेकर और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.
एडिशनल एसपी ने की थी बड़ी कार्रवाई
एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने इस मामले पर कहा, '' हमें इस बात की चिंता है कि कहीं इस मामले में नाबालिग बच्चियों का शोषण ना हो रहा हो. उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें एक जानकारी मिली थी कि जबलपुर के अधारताल थाना क्षेत्र के एक घर में देह व्यापार का एक अड्डा चलाया जा रहा है. 10 जुलाई को जबलपुर की महिला थाना पुलिस ने इस अड्डे पर छापामार कार्रवाई की तो पुलिस की सूचना सही निकली थी और यहां महिलाओं के साथ पुरुषों को हिरासत में लिया गया था.
इस घटना के बाद पुलिस ने इस बात की जांच शुरू की तो पुलिस को अधारताल थाने के ही सिपाही सतीश झरिया के बारे में भी पता चला. आरक्षक को इस अड्डे की जानकारी थी पर उसने इस विषय में जानकारी नहीं दी थी, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया है.
नरसिंहपुर से लड़कियों का सप्लायर पकड़ा गया
एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने बताया, '' जिस मकान में यह सेक्स रैकेट चल रहा था उस मकान का मालिक पीडब्ल्यूडी विभाग में कर्मचारी है, उससे भी पूछताछ की जा रही है. हमें तलाश उस आदमी की भी थी जो महिलाओं को सप्लाई कर रहा था. पूछताछ के बाद पता लगा कि कपिल जैसवाल नाम का युवक जो नरसिंहपुर के गाडरवारा में एक किराए के मकान में रहता है, उसने इसलिए व्यापार के अड्डे में महिलाओं को सप्लाई किया था.''
100 से ज्यादा महिलाएं की थीं सप्लाई
आईपीएस अनु बेनीवाल ने ईटीवी भारते से कहा, '' हमने गाडरवारा से कपिल जैसवाल को हिरासत में लिया और 5 दिन की रिमांड ली. पूछाताछ में पता चला कि आरोपी ने एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था और उसके संपर्क में लगभग 100 से ज्यादा महिलाएं हैं, जिन्हें वह देह व्यापार के अलग-अलग अड्डों पर भेजता था और इन सभी से कमीशन लेता था.''
आईपीएस अनु बेनीवाल ने कहा कि आरोपी ने अपना नेटवर्क केवल जबलपुर और नरसिंहपुर नहीं बल्कि प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी संचालित किया हुआ था. अभी उससे पूछताछ जारी है पुलिस को इस मामले में कई दलालों का भी पता लगा है, जिनकी संख्या लगभग 20 बताई जा रही है.
यह भी पढ़ें- सादे कपड़ों में अचानक पहुंची लेडी सिंघम, जबलपुर के स्पा सेंटर्स और संदिग्ध रेस्टोरेंट्स में हड़कंप
देह व्यापार में कहीं नाबालिह न फंसी हो
एडिशनल एसपी ने कहा, '' पुलिस उन महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है, जो इसमें शामिल थीं. हमें इस बात की चिंता ज्यादा है कि कहीं इस देह व्यापार के रैकेट में महिलाओं के अलावा नाबालिग बच्चियों किया गया हो. ''