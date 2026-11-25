आयुष्मान कार्ड से इलाज का दिया भरोसा, डिस्चार्ज के वक्त निजी अस्पताल ने गरीब को थमाया लाखों का बिल
जबलपुर के एक निजी अस्पताल का कारनामा, आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज कहकर भर्ती कराने का आरोप, बाद में थमाया लाखों का बिल. रिपोर्ट-विश्वजीत सिंह राजपूत
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 1:23 PM IST
जबलपुर: शहर के एक निजी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के नाम पर इलाज कराने का कहकर एक पीड़ित को लाखों को बिल थमा दिया गया. बताया जा रहा है कि शहर के जमुनिया में रहने वाले अशोक पटेल को बीते दिनों ब्रेन स्ट्रोक हुआ. अशोक पटेल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. ऐसे में उन्होंने अपनी बीमारी के इलाज के लिए स्थानीय विधायक नीरज सिंह से मदद मांगी. विधायक ने जबलपुर के सीएमएचओ डॉ. नवनीत कोठारी से चर्चा की. इस दौरान पीड़ित का आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करवाने की बात हुई, लेकिन डिस्चार्ज के वक्त उसे लाखों रुपए का बिल थमा दिया गया.
इस मामले को लेकर सीएमएचओ डॉ. नवनीत कोठारी ने बताया कि "उन्होंने जबलपुर के निजी अस्पताल में आयुष्मान मित्र से चर्चा की थी. अस्पताल को स्पष्ट कर दिया गया था कि अशोक पटेल के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और उनका इलाज आयुष्मान योजना के तहत ही किया जाना है. अस्पताल प्रबंधन की स्वीकृति मिलने के बाद अशोक पटेल को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया.
इसके बाद अशोक पटेल का निजी अस्पताल में लगातार चार दिन तक इलाज चला. हालांकि, इलाज के बाद भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी. ऐसे में परिजनों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए नागपुर ले जाने का निर्णय लिया."
डिस्चार्ज मांगते ही थमा दिया 3.10 लाख का बिल
अशोक पटेल के परिजनों को उम्मीद थी कि उनका इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए हो रहा है, इसलिए उन्हें अस्पताल में कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही परिजनों ने मरीज को डिस्चार्ज करने की बात कही, अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें 3 लाख 10 हजार रुपए का बिल थमा दिया. साथ ही यह भी बताया कि अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज की सुविधा नहीं है.
शुरुआत में परिजनों ने हंगामा नहीं किया. उन्होंने आपस में करीब 1 लाख 80 हजार रुपए इकट्ठा कर अस्पताल में जमा भी करवा दिए, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन मरीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था. दूसरी ओर, मरीज की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी.
विधायक और सीएमएचओ पहुंचे, फिर भी नहीं मिली छुट्टी
परेशान परिजनों ने जब करीब दो घंटे तक समस्या का समाधान होते नहीं देखा तो इसकी सूचना विधायक नीरज सिंह को दी. इसके बाद विधायक नीरज सिंह और जबलपुर के सीएमएचओ डॉ. नवनीत कोठारी अस्पताल पहुंचे, लेकिन आरोप है कि उनके पहुंचने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन बिना पूरी रकम लिए मरीज को डिस्चार्ज करने के लिए तैयार नहीं था. इसके बाद मदन महल पुलिस की मदद ली गई और मरीज को जबलपुर से नागपुर के लिए रवाना करवाया गया.
शिकायत मिलने पर अस्पताल के खिलाफ होगी कार्रवाई
सीएमएचओ डॉ. नवनीत कोठारी का कहना है कि "यदि इस मामले में परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत मिलती है, तो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उनका कहना है कि यदि अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सुविधा नहीं थी तो मरीज को भर्ती ही नहीं करना चाहिए था." वहीं, अस्पताल के प्रबंधन से जुड़ी संपदा कुलकर्णी का कहना है कि "न्यूरोलॉजी के इलाज में उनके अस्पताल में आयुष्मान योजना की सुविधा उपलब्ध नहीं है. अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि भर्ती होने के दो दिन बाद ही परिजनों को इस बात की जानकारी दे दी गई थी."
आयुष्मान के नाम पर मरीजों को फंसाने का आरोप
दरअसल, जबलपुर के कई निजी अस्पतालों में इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं. आरोप है कि मरीजों को शुरूआत में यह कहकर भर्ती कर लिया जाता है कि उनके इलाज का खर्च आयुष्मान कार्ड के जरिए मिल जाएगा, लेकिन मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के बाद परिजनों को बताया जाता है कि संबंधित इलाज आयुष्मान योजना के दायरे में नहीं आता या अस्पताल को योजना के तहत भुगतान नहीं मिल रहा है. ऐसी स्थिति में मरीज के परिजन मुश्किल में फंस जाते हैं. मरीज की गंभीर हालत और इलाज की मजबूरी के चलते उन्हें अपनी संपत्ति बेचकर या कर्ज लेकर अस्पताल का बिल चुकाना पड़ता है.