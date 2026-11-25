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आयुष्मान कार्ड से इलाज का दिया भरोसा, डिस्चार्ज के वक्त निजी अस्पताल ने गरीब को थमाया लाखों का बिल

आयुष्मान कार्ड से इलाज का दिया भरोसा ( Getty Image )

जबलपुर: शहर के एक निजी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के नाम पर इलाज कराने का कहकर एक पीड़ित को लाखों को बिल थमा दिया गया. बताया जा रहा है कि शहर के जमुनिया में रहने वाले अशोक पटेल को बीते दिनों ब्रेन स्ट्रोक हुआ. अशोक पटेल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. ऐसे में उन्होंने अपनी बीमारी के इलाज के लिए स्थानीय विधायक नीरज सिंह से मदद मांगी. विधायक ने जबलपुर के सीएमएचओ डॉ. नवनीत कोठारी से चर्चा की. इस दौरान पीड़ित का आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करवाने की बात हुई, लेकिन डिस्चार्ज के वक्त उसे लाखों रुपए का बिल थमा दिया गया.

इस मामले को लेकर सीएमएचओ डॉ. नवनीत कोठारी ने बताया कि "उन्होंने जबलपुर के निजी अस्पताल में आयुष्मान मित्र से चर्चा की थी. अस्पताल को स्पष्ट कर दिया गया था कि अशोक पटेल के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और उनका इलाज आयुष्मान योजना के तहत ही किया जाना है. अस्पताल प्रबंधन की स्वीकृति मिलने के बाद अशोक पटेल को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया.