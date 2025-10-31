ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर जबलपुर की हवाई सेवाओं पर मंथन, निजी विमान कंपनियां ने खड़े किए हाथ

जबलपुर में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने को लेकर निजी विमान कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ गुरुवार को बैठक का आयोजन. हाईकोर्ट ने दिया था आदेश.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर जबलपुर की हवाई सेवाओं पर मंथन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 9:40 PM IST

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद निजी विमान कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया. हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी निजी विमान कंपनियां जबलपुर से कोई नई सेवा शुरू करने में सहमति जताती हुई नहीं दिखीं. इस बैठक की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी हालांकि इस बैठक में मौजूद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों की वजह से केंद्र सरकार तक बात पहुंचेगी.

फ्लाइट की संख्या बढ़ाने को लेकर जनहित याचिका

इंदौर से रोजाना लगभग 100 से ज्यादा फ्लाइट चलती हैं वहीं भोपाल से लगभग 50 फ्लाइट्स रोज उड़ान भरती हैं लेकिन जबलपुर से मात्र 6 फ्लाइट्स ही चल रही हैं. जबलपुर के साथ हो रहे इस सौतेले व्यवहार को ध्यान में रखकर जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी.

इसकी सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने आदेश जारी किया था कि निजी एयरलाइंस, केंद्र सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय और याचिका से जुड़े सभी लोग आपस में बैठकर एक बैठक करें और जबलपुर में फ्लाइट्स की संख्या कैसे बढ़ाई जाए इस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाए. इसी को ध्यान में रखकर गुरुवार को जबलपुर एयरपोर्ट पर एक बैठक का आयोजन किया गया था.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद बैठक का आयोजन (ETV Bharat)

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जबलपुर में प्लाइट्स की संख्या बढ़ाने को लेकर गुरुवार को डुमना एयरपोर्ट पर बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक की अध्यक्षता असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने की. इस बैठक में केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी, राज्य सरकार की ओर से 2 गवर्नमेंट एडवोकेट, इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी, एलाइंस एयर के अधिकारी और इस याचिका को लगाने वाले याचिकाकर्ता के साथ कुछ वरिष्ठ वकील भी बैठक में शामिल हुए. इनके साथ ही कुछ लोग ऑनलाइन भी इस बैठक से जुड़े.

जबलपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बैठक में रखा अपना पक्ष

बैठक में शामिल हुए याचिकाकर्ता रजत भार्गव ने बताया कि "बैठक की शुरुआत में जबलपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि जबलपुर का एयरपोर्ट एक साथ 400 यात्रियों का वेलकम कर सकता है और 400 यात्रियों को रवाना कर सकता है. एयरपोर्ट में एक साथ 2 एयरबस या एक एयरबस और 4 छोटे विमान एक साथ यात्रियों को ला और ले जा सकते हैं. एयरपोर्ट पर सुबह 7:00 से लेकर शाम 7:00 बजे तक फिलहाल काम होता है और यदि विमान शुरू होते हैं तो नाइट लैंडिंग की सुविधा भी है. वहीं भारत का सबसे बड़ा एयरबस भी जबलपुर एयरपोर्ट पर उतर सकता है. एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि हम किसी भी किस्म के हवाई जहाज को हैंडल करने के लिए तैयार हैं, हमारी ओर से कोई कमी नहीं है."

डुमना एयरपोर्ट जबलपुर (ETV Bharat)

एक सप्ताह में मात्र 47 विमान भरते हैं उड़ान

याचिकाकर्ता रजत भार्गव ने बताया कि "जबलपुर में फिलहाल इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली, मुंबई, बिलासपुर, हैदराबाद के लिए विमान सेवाएं चल रही हैं. इसके साथ ही एलाइंस एयर की मुंबई और दिल्ली के लिए विमान सेवाएं हैं. कुल मिलाकर जबलपुर एयरपोर्ट से एक सप्ताह में मात्र 47 विमान उड़ान भरते हैं."

भोपाल और नागपुर से पकड़ते हैं फ्लाइट्स

याचिकाकर्ता रजत भार्गव ने याचिका में यह बताया था कि "जबलपुर से कोलकाता के लिए विमान सेवा शुरू की गई थी जो बाद में बंद हो गई लेकिन यह विमान कभी खाली नहीं गया और इस विमान में 80% तक ऑक्युपेंसी थी. वहीं जबलपुर से गुजरने वाली रेलगाड़ियां में फर्स्ट क्लास की सीटों की हमेशा वेटिंग की स्थिति रहती है. इसके साथ ही जबलपुर से हवाई सेवाओं की उपलब्धता न होने की वजह से ही लोग भोपाल और नागपुर से फ्लाइट्स लेते हैं."

बैठक में एयरलाइंस कंपनियों ने खड़े किए हाथ

याचिकाकर्ता रजत भार्गव ने बताया कि "एलाइंस एयर ने तो पूरी तरह हाथ खड़े कर दिए हैं. उनका कहना है कि उनके पास विमान नहीं हैं, ऐसी स्थिति में जबलपुर से कोई नई सेवा चालू नहीं कर सकते. इसी तरह आकाशा एयरलाइन ने भी जबलपुर में अपनी उड़ान शुरू करने से मना कर दिया है. अब केवल इंडिगो एयरलाइन से ही उम्मीद बाकी है." इस बैठक में शामिल लोगों ने जबलपुर से पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता रायपुर, हैदराबाद, जयपुर जैसे शहरों के लिए सीधी उड़ान की मांग की.

इंडिगो एयरलाइन का कहना है कि उन्हें बड़े एयरपोर्ट पर स्लाट नहीं मिल रहे हैं ऐसी स्थिति में यदि जबलपुर के राजनेता दबाव बनाएं तब ही बड़े एयरपोर्ट पर जबलपुर के लिए फ्लाइट को स्लाट मिल सकता है इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जबलपुर में फ्लाइट्स कम होना कमजोर राजनीतिक इच्छा का परिणाम है.

