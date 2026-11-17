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एक ही भवन में प्राइमरी स्कूल और शराब दुकान, कलेक्टर बोले-स्कूल की श्रेणी में नहीं प्राथमिक कक्षाएं

एक ही भवन में प्राइमरी स्कूल और शराब दुकान ( ETV Bharat )

जबलपुर: एक ही बिल्डिंग में प्राइमरी स्कूल और शराब दुकान संचालित किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका की सुनवाई के दौरान कलेक्टर की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि संशोधित आबकारी नियम में प्राथमिक कक्षाओं को स्कूल की श्रेणी में नहीं माना गया है.

याचिकाकर्ता की तरफ से ऐसे नियम को चुनौती देने के लिए याचिका में संशोधन करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया था. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस विवेक जैन ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित की है.