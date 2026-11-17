एक ही भवन में प्राइमरी स्कूल और शराब दुकान, कलेक्टर बोले-स्कूल की श्रेणी में नहीं प्राथमिक कक्षाएं
जबलपुर में प्राइमरी स्कूल और शराब दुकान एक साथ. सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कलेक्टर ने दिया जवाब. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 3:50 PM IST
जबलपुर: एक ही बिल्डिंग में प्राइमरी स्कूल और शराब दुकान संचालित किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका की सुनवाई के दौरान कलेक्टर की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि संशोधित आबकारी नियम में प्राथमिक कक्षाओं को स्कूल की श्रेणी में नहीं माना गया है.
याचिकाकर्ता की तरफ से ऐसे नियम को चुनौती देने के लिए याचिका में संशोधन करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया था. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस विवेक जैन ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित की है.
जबलपुर में स्कूल और शराब दुकान का एक साथ संचालन
याचिकाकर्ता अजय पटेल की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि जबलपुर की संजीवनी नगर मेन रोड स्थित बिल्डिंग में स्कूल और शराब दुकान का संचालन किया जा रहा है. इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के आलावा कलेक्टर को आवेदन दिया था. इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होने के कारण यह याचिका दायर की गई है. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कलेक्टर को आवेदन पर सुनवाई कर आदेश पारित करने के निर्देश जारी किये थे.
आबकारी नियम में प्राथमिक स्कूल शामिल नहीं
याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश किये गये जवाब में कहा गया था कि वर्ष 2023 में आबकारी नियमों में किए गए संशोधन के बाद प्राथमिक कक्षाओं को शराब दुकान के लिए निर्धारित 100 मीटर की प्रतिबंधित दूरी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है. संशोधित नियम में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, हाईस्कूल, कॉलेज और शासकीय कन्या छात्रावास का उल्लेख है.
प्राथमिक स्कूल की शराब दुकान से दूरी 53 मीटर
याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कलेक्टर की तरफ से पेश किये गये जवाब में बताया गया कि प्राथमिक स्कूल और शराब दुकान की दूरी 53 मीटर है. संशोधित नियम के अनुसार प्राथमिक शाला को स्कूल की श्रेणी में नहीं रखा गया है.
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याचिकाकर्ता की तरफ से विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए बताया गया कि कई राज्य में इस नियम को अवैधानिक माना गया है. याचिकाकर्ता की तरफ से दायर याचिका में नियमों में संशोधन की मांग की गई है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित की है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने पैरवी की.