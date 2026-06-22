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जबलपुर में बिजली संकट पर कांग्रेसी सड़कों पर, स्मार्ट मीटर भी बड़ा सिरदर्द

जबलपुर में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान. कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में प्रदर्शन.

JABALPUR POWER CRISIS
जबलपुर में बिजली संकट पर कांग्रेसी सड़कों पर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 5:33 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर : मानसून अभी आया नहीं कि जबलपुर में बिजली की अघोषित कटौती शुरू हो गई है. हल्की सी आंधी चलती है या थोड़ी बारिश होती है तो बिजली बंद हो जाती है. एक बार बिजली बंद हो गई फिर आपकी कोई नहीं सुनता. बिजली के कंप्लेंट के नंबर 1912 पर शिकायत करेंगे तो कल तक सुनवाई होगी. दूसरे कंप्लेंट नंबर लगातार बिजी जाते हैं. ऐसी हालत में जनता को बिना बिजली के कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

बिजली कंपनी के दफ्तर में हंगामा

दूसरी तरफ हर घर में स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है. जहां स्मार्ट मीटर नहीं है, वहां फिक्स चार्ज से बिजली बिल पहुंच रहा है. एक दिन भी यदि बिजली बिल लेट हो जाए तो दूसरे दिन बिजली कट जाती है. काटने का चार्ज जोड़ने का चार्ज अलग से लगता है. इन्हीं सब मांगों को लेकर जबलपुर पूर्व विधानसभा के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के मोहल्ले की जनता हजारों की तादाद में बिजली कंपनी के ऑफिस पहुंची और हंगामा किया.

कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया (ETV BHARAT)

टेंपरेरी कनेक्शन बड़ी समस्या है.

विधायक लखन घनघोरिया का कहना है "बिजली कर्मचारी किसी की बात नहीं सुनते. उनके फोन अक्सर बंद आते हैं. मेंटेनेंस के नाम पर ना तो बिजली के तार बदले जा रहे हैं ना ही ट्रांसफार्मर जबकि एक-एक आदमी से बिजली बिल वसूला जा रहा है. जबरन लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं लेकिन सेवा देने में बिजली विभाग नकारा साबित हो रहा है. एक बार बिजली चली गई तो फिर आने की कोई गारंटी नहीं. बिजली के टेंपरेरी कनेक्शन की बड़ी समस्या है."

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बिजली कंपनी के दफ्तर में हंगामा (ETV BHARAT)

कई स्थानों पर तो बीते 10 सालों से लोग टेंपरेरी कनेक्शन पर ही बिजली जला रहे हैं जबकि नियम है कि यदि किसी ने 6 माह का टीसी कनेक्शन लिया है तो उसे बिजली विभाग को परमानेंट कनेक्शन में तब्दील करना होगा और परमानेंट कनेक्शन देना होगा.

नियमित कर्मचारी नहीं रखने से समस्या गहराई

जबलपुर में आज भी हजारों लोग टेंपरेरी कनेक्शन कनेक्शन पर ही बिजली जला रहे हैं और इन लोगों को की वजह से ज्यादा दरों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है. बिजली कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि सरकार स्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर रही है. ज्यादातर काम ठेके से हो रहे हैं. इस कारण काम प्रभावित हो रहा है. विभाग की पूरी कोशिश बिजली बिल वसूलने में है ना कि बिजली की समस्याओं को निपटाने में.

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