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जबलपुर में डाक विभाग में 'मुन्ना भाई', फर्जी मार्कशीट से पोस्टमैन की नौकरी, CBI ने दबोचे 8 कर्मचारी

फर्जी मार्कशीट से पोस्टमैन की नौकरी, सीबीआई की कार्रवाई ( ETV BHARAT )

जबलपुर : अब डाक विभाग में फर्जीवाड़ा सामने आया है. सीबीआई ने 8 लोगों को फर्जी अंकसूची के आधार पर डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवा में नौकरी हासिल करने वालों को हिरासत में लिया है. इनमें 5 कर्मचारी जबलपुर में नौकरी कर रहे थे और 3 कटनी में. पुलिस ने इन आठों से पूछताछ कर रही है. ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने फर्जी अंकसूची कहां से बनवाईं.