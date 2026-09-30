जबलपुर में डाक विभाग में 'मुन्ना भाई', फर्जी मार्कशीट से पोस्टमैन की नौकरी, CBI ने दबोचे 8 कर्मचारी
सीबीआई ने डाक विभाग में फर्जी तरीके से नौकरी करने वालों पर कसा शिकंजा. नौकरी गई. अब जेल जाएंगे. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 12:33 PM IST
जबलपुर : अब डाक विभाग में फर्जीवाड़ा सामने आया है. सीबीआई ने 8 लोगों को फर्जी अंकसूची के आधार पर डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवा में नौकरी हासिल करने वालों को हिरासत में लिया है. इनमें 5 कर्मचारी जबलपुर में नौकरी कर रहे थे और 3 कटनी में. पुलिस ने इन आठों से पूछताछ कर रही है. ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने फर्जी अंकसूची कहां से बनवाईं.
फर्जी मार्कशीट लगा ग्रामीण डाक सेवा में नौकरी
डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवा की नौकरी सीधे 10वीं की अंकसूची के आधार पर मिल जाती है. यदि दसवीं की अंकसूची में नंबर बहुत अच्छे आए हैं तो आप ग्रामीण डाक सेवा में सीधी नौकरी पा सकते हैं. इसमें डाक विभाग आवेदनों को वरीयता के क्रम में रखता है और जिसके नंबर सबसे ज्यादा होते हैं, उसे नौकरी दे दी जाती है. इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता. इसी योजना का फायदा उठाकर कुछ अभ्यर्थियों ने 10वीं की फर्जी मार्कशीट बनवाई नौकरी हासिल कर ली.
डाक विभाग ने सीबीआई में की शिकायत
इस बारे में डाक विभाग को कुछ शिकायतें मिली और कुछ मार्कशीट में फर्जी नजर आईं. इसलिए डाक विभाग ने मामले की जानकारी सीबीआई को दी. सीबीआई ने जांच शुरू की. डाक विभाग ने ऐसे 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन्हें हिरासत में लिया. फर्जी अंकसूची के आधार पर नौकरी पाने वाले 8 कर्मचारियों की पोस्टिंग जबलपुर और कटनी में की गई थी. इनमें मानवेन्द्र सिंह सिकरवार को कुंडम, राजा बाबू अहिरवार, सौरभ शर्मा और प्रदीप खरे को पाटन, जबकि प्रदीप खरे को लेकर रिपोर्ट में कुंडरी उमरिया क्षेत्र का उल्लेख है.
फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह की तलाश
नयन कुमार की पोस्टिंग रामखिरिया शाहपुरा के उप डाकघर में बताई गई है. इसके अलावा बद्री प्रसाद को कटनी के ससारपुर, देवेंद्र सिंह चौहान को कटनी उमरिया पान और रमाकांत शर्मा को कटनी मोहतर्रा भेजे जाने की जानकारी दी गई है. रिपोर्ट में आरोपियों के नाम मानवेन्द्र सिंह सिकरवार, बद्री प्रसाद यादव, देवेंद्र सिंह चौहान, राजा बाबू अहिरवार, रमाकांत शर्मा, प्रदीप खरे, सौरभ शर्मा और नयन कुमार बताए गए हैं.
- शिवपुरी के मुन्ना भाई, दस्तावेजों की दोबारा जांच के आदेश के बाद दो डॉक्टर अस्पताल छोड़ फरार
- रेलवे ग्रुप-डी फिजिकल परीक्षा में फर्जीवाड़ा, रतलाम में 3 मुन्नाभाई सहित 5 गिरफ्तार
फर्जी मार्कशीट के तार कई राज्यों से जुड़े
ये फर्जीवाड़ा कई राज्यों से जुड़ा हुआ है. जांच में सामने आया है कि फर्जी अंकसूची अलग-अलग राज्यों के संस्थानों के नाम से तैयार की गईं. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, मध्यप्रदेश राज्य ओपन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओपन और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नाम शामिल हैं. सीबीआई अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन फर्जी अंकसूचियों को किसने तैयार किया और इन्हें अभ्यर्थियों तक कैसे पहुंचाया गया.