जबलपुर की राशि का CLAT में जलवा, जानिए- बगैर कोचिंग के कैसे मिली देश में 17वीं रैंक

जबलपुर की राशि मिश्रा ने क्लेट में देशभर में 17वीं रैंक हासिल की. सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली राशि बेहद गरीब परिवार से है.

Jabalpur Rashi mishra CLAT
जबलपुर की राशि मिश्रा ने क्लेट में देशभर में 17वीं रैंक हासिल की (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 8:28 PM IST

4 Min Read
जबलपुर : प्रतिभाएं ये नहीं देखती कि आपका परिवेश क्या है. और अगर प्रतिभा के साथ मेहनत व लगन का तड़का लग जाए तो कामयाबी कदम चूमने पर मजबूर हो ही जाती है. ये बात एक बार फिर साबित हुई, जब बेहद गरीब परिस्थिति के परिवार में रहने वाली 12वीं की छात्रा राशि मिश्रा ने क्लेट (CLAT) की परीक्षा में देशभर में 17वीं रैंक हासिल की.

बेहद पिछड़े इलाके में रहने के बाद भी पढ़ाई में अव्वल

राशि मिश्रा जबलपुर के सेंट्रल स्कूल में पढ़ती हैं. वह कॉमर्स की छात्र हैं लेकिन उन्होंने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में अच्छी रैंक लाकर सफलता हासिल की है. वह अब देश की किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एलएलबी की पढ़ाई कर सकती हैं. राशि मिश्रा जबलपुर के गढा क्षेत्र में रहती हैं, वह जहां रहती हैं वह इलाका जबलपुर का एक बेहद पिछड़ा इलाका है. राशि मिश्रा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही हैं और कॉमर्स विषय से 12वीं की परीक्षा इस साल देंगी.

राशि मिश्रा बोली- क्लेट में इतनी हाई रैंक आएगी, सोचा नहीं था (ETV BHARAT)

राशि के पिता पैथोलॉजी चलाते हैं

राशि मिश्रा के पिता पैथोलॉजिस्ट हैं और एक छोटी सी पैथोलॉजी चलाते हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है लेकिन राशि मिश्रा के सपने बड़े हैं. राशि मिश्रा यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है. वह अपना ग्रेजुएशन भी किसी प्रोफेशनल कॉलेज से करना चाह रही थी. इसलिए उन्होंने ऑल इंडिया लॉ एडमिशन टेस्ट की परीक्षा दी.

राशि अब एलएलबी में लेंगी एडमिशन

राशि मिश्रा का कहना है "इस परीक्षा में लगभग 70 हजार छात्र देशभर में बैठे थे. उन्हें भी परीक्षा का सेंटर सूरत में मिला था. इस परीक्षा के रिजल्ट में राशि को देशभर में 17 वीं पोजीशन आई है." इसके आधार पर राशि देश के किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एलएलबी में एडमिशन ले सकती है.

इतनी ऊपर रैंक आएगी, सोचा नहीं था

राशि मिश्रा ने बताया "वह कॉमर्स की छात्रा है और क्लेट की परीक्षा में ज्यादातर सवाल कानून, गणित, अंग्रेजी और करंट अफेयर से आते हैं, जो उनके सामान्य पाठ्यक्रम से बिल्कुल हटकर हैं. एक माह से वह लगातार परीक्षा की तैयारी कर रही थी और उसे उम्मीद थी कि पर परीक्षा पास कर लेगी, लेकिन उसकी रैंक कितनी ऊपर आएगी, इसकी उम्मीद नहीं थी."

अब आगे की पढ़ाई के खर्चे का टेंशन

राशि की मां सुषमा मिश्रा ने बताया "राशि पढ़ने में बहुत तेज है और हमेशा क्लास में पहले स्थान पर आती है. हम राशि की मदद जरूर करते थे लेकिन ज्यादातर मदद केवल करंट अफेयर तक होती थी. बाकी तैयारी राशि की है. हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. इसलिए वे इस बात को लेकर परेशान हैं कि यदि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में राशि का एडमिशन होता है तो पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएंगे."

किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया

राशि ने बताया "बहुत कुछ पढ़ाई मोबाइल से की थी. हालांकि वह सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहती. परीक्षा की तैयारी के लिए किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया और सेल्फ स्टडी से ही उन्होंने कठिन परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाया है."

जज बनने का सपना साकार करूंगी

राशि मिश्रा ने बताया "बहुत दिनों पहले उनकी मुलाकात एक वकील से हुई थी. उन्होंने ही उसे क्लेट की परीक्षा देने की सलाह दी थी. अब उनका उद्देश्य एडवोकेट के साथ ही जज बनना भी है और इस बीच में वे यूपीएससी की तैयारी भी करेंगी."

