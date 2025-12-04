ETV Bharat / state

पुरानी जींस पर कश्मीरी एंब्रॉयडरी, फैंसी डिजाइन देख हो जाएंगे दीवाने, बढ़ रही डिमांड

जबलपुर के शासकीय पॉलिटेक्निक महिला कॉलेज में फैशन टेक्नोलॉजी की क्लास चल रही है. इस क्लास में भूमिका ठाकुर अपने पुराने जींस को नया स्वरूप दे रही हैं. भूमिका का कहना है कि "उनके पास एक पुरानी जींस थी, जिसका कपड़ा तो अच्छा था, लेकिन उसका फैशन खत्म हो गया था. इसलिए उन्होंने इसमें एक नया प्रयोग किया है और स्किन टाइट जींस को पैरल जींस में बदल दिया है. जींस के निचले हिस्से में एक तिकोना कपड़ा जोड़ा गया है."

जबलपुर: रेडीमेड गारमेंट्स की वजह से जबलपुर का नाम पूरे भारत में कपड़ा उद्योग में स्थापित है. जबलपुर के शिक्षा संस्थानों में भी रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर प्रयोग चलते रहते हैं. जबलपुर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं ने पुरानी जींस को लेकर एक प्रयोग किया है और उन्होंने पुरानी जींस को नया बनाने के लिए इसमें एंब्रॉयडरी को शामिल किया है. शिक्षकों का कहना है कि यह प्रयोग बिल्कुल नया है. इस तरह के गारमेंट्स बाजार में नहीं मिलते.

कपड़े पर कर रही हैं मनपसंद एंब्रॉयडरी

छात्रा अदिति ने बताया कि "केवल कपड़ा जोड़ देने से जींस देखने में अच्छा नहीं लगता. इसलिए इस कपड़े पर हम कश्मीरी एंब्रॉयडरी कर रहे हैं. हाथ से की जाने वाली इस एंब्रॉयडरी में हम अपने मन की डिजाइन इस पर बना रहे हैं. इस तरीके से हम जो जींस तैयार करेंगे वह एकदम नया होगा. ऐसा जींस बाजार में नहीं मिलता है." भूमिका ने कहा, "इस तरीके से न केवल हम खुद के लिए एक डिजाइनर कपड़ा बना सकते हैं, बल्कि इसे बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकते हैं."

'बाजार में नहीं ऐसे जींस'

पॉलिटेक्निक कॉलेज की शिक्षिका रविकांता जैन ने बताया कि "इस तरह का हैंड वर्क आपको बाजार में नहीं मिलेगा. बाजार में जिस तरह की जींस मिलती हैं, उनमें मशीन से काम होता है. यहां छात्राएं हाथ से कढ़ाई कर रही हैं और इसकी वजह से जींस में खूबसूरती अच्छी आती है. बाजार में इस तरह की जींस नहीं मिलती हैं.

पुरानी जींस पर कश्मीरी एंब्रॉयडरी (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा, "फैशन इंडस्ट्री शहरी क्षेत्र में रोजगार का एक बड़ा जरिया है. जबलपुर रेडीमेड गारमेंट्स के मामले में देश का एक बड़ा बाजार है. एंब्रॉयडरी की बेसिक समझ जब तक इन छात्र-छात्राओं को नहीं होगी, तब तक यह डिजाइनिंग के अगले चरण में नहीं पहुंच सकते. भले ही आजकल मशीनों से एंब्रॉयडरी हो जाती है, लेकिन शुरुआती डिजाइन तो हाथ से ही बनानी पड़ती है.

मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ सकता है रोजगार

सामान्य तौर पर एंब्रॉयडरी का इस्तेमाल जींस पैंट में नहीं होता, लेकिन लेडीज जींस में जिस तरह का प्रयोग इन लड़कियों ने किया है, यह प्रयोग यदि उद्योग के स्तर पर करते हैं, तो बाजार में एक नए पैटर्न का जींस उपलब्ध होगा. यदि हैंडमेड एंब्रॉयडरी से बने जींस को पसंद किया जाता है, तो इसकी वजह से बाजार में मांग आएगी और इस काम को करने वालों को रोजगार मिलेगा.

शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में एंब्रॉयडरी के यह प्रयोग लगातार जारी हैं. इसके पहले इन बच्चों ने टी-शर्ट पर भी एंब्रॉयडरी की है. वहीं, बाल हैंगिंग्स को लेकर भी इन बच्चों ने काम किया है. इन बच्चों के प्रयोग को यदि कोई उद्योगपति अपने उत्पादन में शामिल करें, तो लोगों को कलात्मक मॉडर्न ड्रेस मिलने लगेगी और इन बच्चों को बेहतर काम मिल सकेगा.