जबलपुर में ऑटो टकराने पर चालक की हत्या, जुलूस निकाल आरोपी को थाने ले गई पुलिस

जबलपुर में युवक की नृशंस हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, घर के गेट से ऑटो टकराने पर युवक ने चालक की हत्या की थी.

JABALPUR POLICE SOLVED MURDER CASE
जबलपुर में युवक की हत्या का खुलासा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 4:59 PM IST

जबलपुर: शहर के दीनदयाल चौक पर हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. ई-रिक्शा टकराने के विवाद में रोहित पाल ने पवन नामक के युवक की हत्या कर दी थी. पुलिस ने आरोपी को 48 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी का पहले जुलूस निकाला उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया. रिक्शा के विवाद में आरोपी ने मृतक को जान से मारने की धमकी दी थी.

गला काटकर ई-रिक्शा चालक की हत्या
शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे दीनदयाल चौक पर 21 दिसंबर को बीच सड़क पर बेरहमी से गला काट कर ई-रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई थी. इस सनसनी मचा देने वाले हत्याकांड की तस्वीरें विचलित कर देने वाली थी. अगले दिन 22 दिसंबर को परिजन ने मुख्यमार्ग पर शव रखते हुए चक्काजाम कर दिया. आम जनता में भी इस हत्याकांड के बाद रोष व्याप्त था. पर पुलिस ने भी इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी. 48 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ कर हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी का जुलूस निकाला.

पुलिस ने आरोपी का निकाला जुलूस (ETV Bharat)

बीच सड़क पर पड़ी रही लाश
थाना माढ़ोताल में 21 दिसंबर को आईएसबीटी बस स्टैंड दीनदयाल चौक में झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. सुमिश्रा बाई अहिरवार (उम्र 55 वर्ष निवासी राजीवनगर) ने पुलिस को बताया कि, "वह पचौरी पेट्रोल पम्प के सामने दीनदयाल चौक के पास सब्जी की दुकान लगाती हैं. 21 दिसम्बर की शाम 5:30 बजे उसका भतीजा दिलीप अहिरवार उसकी दुकान पर आकर बोला कि दीनदयाल चौक में पवन अहिरवार की हत्या हो गई है, बुआ जल्दी चलो. वह तत्काल दीनदयाल चौक पहुंची जहां सड़क पर खून पड़ा था और एम्बुलेंस खड़ी थी.

स्ट्रेचर पर उसका बेटा पवन अहिरवार था, बेटे के कपड़ों में खून लगा हुआ था. उसके बेटे पवन के दाहिने हाथ एवं दाहिने तरफ गर्दन में चोट के निशान थे. ऐसा लग रहा था जैसे किसी धारदार हथियार से उस पर वार किया गया है. लोगों ने बताया कि, सफेद स्कूटी सवार व्यक्ति ने लोहे के बका जैसे हथियार से मारकर हत्या कर दी थी. तब उन्हें याद आया कि उसके घर के पीछे रहने वाले रोहित पाल (बर्मन) के पास सफेद स्कूटी है.''

jabalpur Police solved murder case
जबलपुर में हत्या कांड का खुलासा (ETV Bharat)

आरोपी और उसकी मां से हुआ था विवाद
लगभग 4-5 माह पहले पवन अहिरवार जब अपना ई–रिक्शा निकालकर ले जा रहा था. उस समय रोहित पाल बर्मन के घर के गेट से पवन का ई रिक्शा टकरा गया था. उसी बात को लेकर रोहित पाल बर्मन और उसकी मां शकुन बाई से झगड़ा हो गया. तब शकुन बाई और रोहित ने लठ्ठ से पवन के साथ मारपीट की थी. उस समय पवन अहिरवार ने रिपोर्ट नहीं की थी, उल्टा शकुन बाई ने पवन की रिपोर्ट की थी. दूसरे दिन भी कुछ कहासुनी हो गई थी. उस समय रोहित पाल ने पवन अहिरवार एवं पंकज अहिरवार दोनों भाईयों में से किसी एक की हत्या करने की धमकी भी दी थी. उसे पूरा विश्वास है कि रोहित पाल बर्मन ने ही उसके बेटे पवन अहिरवार उम्र की हत्या की होगी.

आरोपी को पकड़ने टीमें हुई गठित
घटित हुई घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए आरोपी रोहित पाल बर्मन के विरूद्ध धारा 103(1) बी.एन.एस. तथा 3(2) (व्ही), 3 (2) (वहीए) एससी एसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर मामला प्रकरण विवेचना में लिया. पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए. जिसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई.

पुलिस ने आरोपी रोहित का निकाला जुलूस
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि, ''थाना माढ़ोताल, क्राइम ब्रांच एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम आरोपी की खोज में जुट गईं. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली की आरोपी जबलपुर-नागपुर हाईवे रिंग रोड के पास ग्राम बसा में घूम रहा है. तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया. पहले तो वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती दिखाने पर उसके पवन की हत्या करने की बात कबूल कर ली. अरोपी की निशादेही पर घटना में उपयोग एक्सिस एवं हथियार जप्त कर लिया. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर पहले तो उसका जुलूस निकाला फिर न्यायालय में पेश किया.''

