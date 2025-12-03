MSP पर धान बेचने वाले बिचौलियों पर पैनी नजर, कलेक्टर ने कर दी इनाम की घोषणा
जबलपुर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने वालों पर लगेगी लगाम, प्रशासन ने बिचौलियों पर किया इनाम घोषित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 12:35 PM IST|
Updated : December 3, 2025 at 1:02 PM IST
जबलपुर: संस्कारधानी में बड़े पैमान पर धान माफिया सक्रिय हैं. जिसे देखते हुए जबलपुर कलेक्टर ने अनोखा प्रयोग किया है. समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले चोरों को पकड़ने के लिए जिला प्रशासन ने 5000 से लेकर 21000 रुपए तक के इनाम घोषित किए हैं. ये माफिया किसानों के नाम पर धान बेचते हैं. पहले भी कई व्यापारियों और मिल मालिकों के साथ सरकारी अधिकारियों पर हो कार्रवाई की जा चुकी है.
धान की खेती कराने वाले किसान कराते हैं रजिस्ट्रेशन
जबलपुर में धान माफिया काम करता है, यह सफेद पोस लोगों का एक ऐसा संगठन है, जो सरकारी खजाने में डाका डालता है. समस्या यह है की इसके आरोपी सीधे तौर पर पकड़ में नहीं आते. इस बार मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का मूल्य 2396 तक रखा गया है. जबलपुर कृषि विभाग के अधिकारी एसके निगम ने बताया कि "नियम बड़ा सरल है, जो किसान धान की खेती करता है, उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसके बाद वह सरकार के एक केंद्र पर अपनी धान बेच सकता है. कुछ दिनों में किसानों को सरकार के माध्यम से बैंक में पैसा आ जाता है.
बिचौलिए उठा रहे फायदा
बाजार में धान का मूल्य लगभग 1800 रुपए से लेकर ₹2000 तक है. बाजार दाम और समर्थन मूल्य में लगभग 200 से लिखकर ₹400 तक का फर्क है. यही मुनाफा बिचौलियों को पैदा करता है. बहुत से बिचौलिए धान खरीदी करते हैं. इसमें कुछ धान उन मजबूर किसानों की होती है, जिन्हें तुरंत धान बेचकर पैसा चाहिए. वहीं कुछ धान प्रदेश के बाहर से खरीद कर लाई जाती है. इसके बाद किसानों के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है.
प्रशाससन ने बटाईदार-किरायानामा के जांच के आदेश
इस रजिस्ट्रेशन में भी दो किस्म के लोग सक्रिय हैं. इसमें कुछ तो वे किसान हैं, जो खुद के उत्पादन के साथ ही खरीदे हुए माल को समर्थन मूल्य पर बेच देते हैं. इसमें कुछ व्यापारी हैं, जो फर्जी तरीके से किरायानामा तैयार करते हैं और बाजार से खरीदी हुई धान को समर्थन मूल्य पर सरकार को बेच दिया जाता है. इस बार जबलपुर जिला प्रशासन ने किरायानामा और बटाईदार की जांच के भी आदेश दिए हैं."
जबलपुर में धान की होती है करीब 1000 करोड़ की खरीदी
जबलपुर में धान खरीदी लगभग 1000 करोड़ रुपए की होती है. ऐसी स्थिति में धान माफिया मोटा मुनाफा कमा रहा है. जिले में धान खरीदी में हर साल घोटाला होता रहा है. यहां तक कि प्रशासन को एक कलेक्टर का तक ट्रांसफर करना पड़ा था. इस पर बहुत हद तक नकेल जबलपुर के पूर्व कलेक्टर दीपक सक्सेना ने लगा दी थी. कई लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, कई व्यापारी पकड़े गए, तो कुछ अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ भी कुर्की तक की कार्रवाई हो चुकी है.
बिचौलियों को पकड़ने जिला प्रशासन की पहल
इसके बाद भी ऐसी संभावना है कि बिचौलिए फिर सक्रिय हो गए हैं. जबलपुर के वर्तमान कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने एक अनोखा अभियान चलाया है. इसके तहत यदि कोई व्यक्ति 100 से 200 क्विंटल तक अवैध धान के भंडारण की सूचना देता है, तो उसे ₹5000 की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी. यदि 500 क्विंटल तक के अवैध धान भंडारण की सूचना दी जाती है, तो यह राशि ₹11000 की हो जाएगी.
यदि 500 क्विंटल से ज्यादा की अवैध भंडार की सूचना प्रशासन तक पहुंचती है, तो सूचना देने वाले को 21000 रुपए की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा. जबलपुर कलेक्टर का दावा है कि ऐसा करने से लोग प्रशासन तक जानकारियां पहुंचाएंगे, क्योंकि हमने अपने नंबर भी वायरल कर दिए हैं.