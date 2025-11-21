जबलपुर में 2 लड़कों ने 19 लाख लूटकर चुकाया बैंक का कर्जा, 14 लाख नगद के साथ गिरफ्तार
जबलपुर में अनाज व्यापारी से हुई 19 लाख की लूट का पुलिस ने किया खुलासा. दो लड़कों ने कर्ज चुकाने दिया था वारदात को अंजाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 9:03 PM IST
जबलपुर: विजयनगर थाना पुलिस ने लूट की एक बड़ी वारदात का खुलासा किया है. जिसमें 2 लड़कों ने कर्ज चुकाने के लिए 19 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था. लूट की रकम से इन लड़कों ने पहले बैंक का कर्ज चुकाया लेकिन इसके पहले बाकी पैसे का कुछ इस्तेमाल करते, पुलिस उनके घर पहुंची और इन्हें पकड़ लिया. इन दोनों ही आरोपियों ने इसके पहले किसी किस्म का कोई क्राइम नहीं किया है.
सिर पर वार कर लूटे 19 लाख
जबलपुर के विजयनगर थाना में 19 नवंबर को विकास साहू ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह कृषि उपज मंडी में काम करता है. उसकी फर्म में किसानों से अनाज खरीद जाता है और किसानों को पैसा चुकाया जाता है. 19 तारीख को भी उनकी फर्म ने लगभग 19 लाख रुपए का अनाज खरीदा था. उसने बैंक में चेक लगाकर नगद पैसा निकाला था और यही पैसा लेकर वह कृषि उपज मंडी के गेट के पास से निकल रहा था तभी 2 लोगों ने उसके सिर पर वार किया और वह उसका थैला लेकर भाग गए. इस थैला में 19 लाख रुपए थे.
पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज
दिनदहाड़े हुई यह लूट जबलपुर पुलिस के लिए सर दर्द बन गई थी क्योंकि कृषि उपज मंडी में इस तरह का कारोबार लंबे समय से चल रहा है. यहां से व्यापारी और किसान पैसा लेकर ले जाते हैं. इस घटना के बाद इस पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल था. पुलिस ने इस घटना में सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया तो पुलिस को एक मोटरसाइकिल पर बैठे 2 लोगों पर शक हुआ और इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की.
- सिवनी हवाला लूट कांड: डीएसपी पंकज मिश्रा समेत 4 गिरफ्तार, कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा
- अशोकनगर में लूट, बंधक बनाकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर पीटा, उठा ले गए 30 तोले सोने के साथ घी
'दोनों लड़के गिरफ्तार, 14 लाख रुपए नगद जब्त'
एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता ने बताया कि "हमारी टीम ने इन दोनों ही लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो पता लगा कि यह लड़के जबलपुर के ग्रीन सिटी में रहते हैं और इनका नाम ऋषि मनवानी और मोहित मनवानी है. जांच के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इन दोनों के पास से 14 लाख रुपया जब्त कर लिया है. बाकी पैसे को इन्होंने कुछ अकाउंट में जमा किया है. इन लड़कों पर व्यापार की वजह से कर्ज हो गया था. जिसे चुकता करने के लिए इन लोगों ने इस लूट को अंजाम दिया है."
पुलिस ने इस घटना में उपयोग की गई फोल्डिंग रॉड और 2 मोबाइल भी जब्त किए हैं. एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता का कहना है कि "इस मामले में पुलिस इन दोनों की रिमांड भी ले रही है. हालांकि इन लड़कों का कोई पुराना अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. आरोपियों को खिलाफ लूट की धाराओं के तहत की कार्रवाई की जाएगी."