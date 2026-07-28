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जबलपुर में लिंग परीक्षण करने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर पर IPS अनु बेनीवाल का डंडा, सोनोग्राफी सेंटर सील

जबलपुर : नवागत एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल के नेतृत्व में जबलपुर पुलिस ने आरके अग्रवाल डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापा मारा है. पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक साथ इस कार्यवाही में हिस्सा लिया और भ्रूण के लिंग परीक्षण के आरोपी सही पाए जाने पर सेंटर को सील कर लिया. एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने कहा कि इस केंद्र पर भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जा रहा था और उनके पास इसके पर्याप्त स्वरूप थे. इसलिए आरके अग्रवाल डायग्नोस्टिक सेंटर की जबलपुर में संचालित दो संस्थाओं को सील कर दिया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

जबलपुर के दो डायग्नोस्टिक सेंटर सील

जबलपुर एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने कहा, '' कुछ दिन पहले पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि जबलपुर में कई जगह पर भ्रूण का लिंग परीक्षण करवाया जा रहा है. जैसे ही हमें जानकारी मिली, तो उसके बाद हमने यह कार्रवाई की है. हमने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक टीम बनाई, इसके बाद आरके अग्रवाल डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापा मारा है. इसी तरह का इनका एक केंद्र अधारताल में भी चल रहा है हमने उसे भी सील किया है. इस केंद्र के संचालक के खिलाफ एफआईआर (FIR) की जा रही है."