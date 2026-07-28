जबलपुर में लिंग परीक्षण करने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर पर IPS अनु बेनीवाल का डंडा, सोनोग्राफी सेंटर सील
गर्भ में लड़का है या लड़की ये बताने के ली जाती थी मोटी रकम, आईपीएस अनु बेनीवाल की कार्रवाई, जबलपुर के दो डायग्नोस्टिक सेंटर सील
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 7:04 AM IST|
Updated : July 28, 2026 at 7:20 AM IST
जबलपुर : नवागत एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल के नेतृत्व में जबलपुर पुलिस ने आरके अग्रवाल डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापा मारा है. पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक साथ इस कार्यवाही में हिस्सा लिया और भ्रूण के लिंग परीक्षण के आरोपी सही पाए जाने पर सेंटर को सील कर लिया. एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने कहा कि इस केंद्र पर भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जा रहा था और उनके पास इसके पर्याप्त स्वरूप थे. इसलिए आरके अग्रवाल डायग्नोस्टिक सेंटर की जबलपुर में संचालित दो संस्थाओं को सील कर दिया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.
जबलपुर के दो डायग्नोस्टिक सेंटर सील
जबलपुर एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने कहा, '' कुछ दिन पहले पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि जबलपुर में कई जगह पर भ्रूण का लिंग परीक्षण करवाया जा रहा है. जैसे ही हमें जानकारी मिली, तो उसके बाद हमने यह कार्रवाई की है. हमने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक टीम बनाई, इसके बाद आरके अग्रवाल डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापा मारा है. इसी तरह का इनका एक केंद्र अधारताल में भी चल रहा है हमने उसे भी सील किया है. इस केंद्र के संचालक के खिलाफ एफआईआर (FIR) की जा रही है."
गर्भ में लड़का है या लड़की ये बताने के ली जाती थी मोटी रकम
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि केंद्र पर जांच करवाने वालों को यह बता दिया जाता था कि उनके गर्भ में लड़का है या लड़की और उसके लिए अच्छी मोटी फीस भी ली जाती थी. पुलिस इस केंद्र के खिलाफ हुई पुरानी शिकायतों की भी जांच कर रही है.
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जबलपुर में चलाया जा रहा गरिमा अभियान
एडिशन एसपी अनु बेनीवाल ने कहा, '' जबलपुर में इन दिनों गरिमा अभियान चलाया जा रहा है. इसमें पहले हमने देह व्यापार से जुड़े हुए अड्डे पर छापा मारा, इसके बाद स्पा सेंटर पर छापा मारा और उसी कड़ी में अब भ्रूण परीक्षण के केंद्र पर छापा मारकर कार्रवाई की है. हमने लोगों से अपील की है कि महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर भी सीधे पुलिस तक जानकारी दे सकते हैं.''