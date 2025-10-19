जबलपुर में घर में बन रहा था नकली घी, मावा-पनीर और एक्सपायरी डेट का नमकीन किया नष्ट
जबलपुर पुलिस ने पकड़ी नकली घी की फैक्ट्री. खाद्य विभाग के गरुड़ दल ने नकली मावा, पनीर और एक्सपायरी डेट के नमकीन को किया नष्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 1:10 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बार फिर घी के कारखाने पर छापा मारा गया. बड़ी तादाद में नकली घी बनाने का सामान जप्त किया गया है. यहां बहुत गंदे तरीके से वनस्पति घी और फूड एसेंस मिलाकर असली घी बनाने का काम किया जा रहा था. वहीं, दूसरी तरफ खाद्य विभाग के गरुड़ दल ने नकली मावा, दूषित पनीर और एक्सपायरी डेट का नमकीन जप्त किया है. जबलपुर में अब तक एक सैकड़ा से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की जा चुकी है.
जबलपुर में खाद्य विभाग की जगह-जगह कार्रवाई
दीपावली का त्योहार हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है. इसमें लोग घरों में मिठाइयां तो बनाते हैं साथ ही बाजार से भी मिठाइयां खरीदते हैं. शहरी क्षेत्र में तो ज्यादातर लोग बाजार की बनी हुई मिठाइयां ही इस्तेमाल में लाते हैं. लेकिन यदि आप बाजार से बना हुआ सामान ला रहे हैं तो सतर्क हो जाइए. क्योंकि जबलपुर में खाने-पीने के समान की जहां भी जांच की गई वहां मिलावट पाई गई.
घर में बन रहा था नकली घी, पुलिस ने मारी रेड
जबलपुर के गोरखपुर क्षेत्र के सीएसपी महादेव नागोतिया को जानकारी मिली कि, हाथी ताल क्षेत्र में नकली घी बिक रहा है. पुलिस ने खाद्य विभाग की टीम के साथ जब यहां छापा मारा तो उन्हें दुकान पर बड़ी तादाद में घी बरामद हुआ. पुलिस ने जब दुकानदार से बात की तो उसने बताया कि उसकी डेयरी है, वहीं से घी बनकर आता है. तो पुलिस ने गंगानगर में उसके घर पर छापा मारा जिसे वह डेयरी बता रहा था. यहां पुलिस को बड़ी तादाद में वनस्पति घी के कंटेनर मिले और कुछ दही मिला. पुलिस का कहना है कि यह असली घी में वनस्पति घी मिलाकर एसेंस डालकर घी तैयार कर रहा था.
जांच के लिए भेजे सैंपल
खाद्य विभाग की टीम ने यहां से घी के सैंपल ले लिए हैं और उन्हें जांच के लिए भेज दिया है. यह पहला मौका नहीं था जब जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम को कोई नकली सामान मिला हो. इसके पहले जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आगरा से आया हुआ 450 किलो नकली मावा जप्त किया जा चुका है. वहीं खाद्य विभाग की टीम ने शोभापुर में बंगाली होटल पर छापा मारकर कार्यवाही की तो यहां 50 किलो मिलावटी मावा मिला. इसका भी सैंपल जांच के लिए भेजा गया है और खराब मावा नष्ट कर दिया गया है. इसी दुकान पर 20 किलो एक्सपायरी डेट का नमकीन भी पाया गया. इसके साथ ही जब टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर में बागेश्वर स्वीट्स में छापा मारा तो 30 किलो मिलावटी पनीर पाया गया, इसे भी सैंपल लेकर नष्ट कर दिया गया है.
- खाद्य विभाग की टीम ने फवारा चौक में छापा मारकर 150 लीटर नकली घी किया जब्त
- इंदौर में नकली घी बनाने वाली कम्पनी पर कार्रवाई पुलिस ने 450 किलो घी, 50 किलो पनीर जब्त किया
- त्योहारी सीजन में मिलावट माफिया एक्टिव, 2 हजार किलो मावा जब्त, जानिए कैसे पहचाने असली-नकली
जबलपुर जिले के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने एक गरुड़ दल बनाया है. इस दल ने जबलपुर में 50 से ज्यादा दुकानों पर अब तक छापा मार कार्यवाही की है. इनमें कई बड़ी दुकान जहां से रोज कई क्विंटल मिठाई बेची जाती थी, वहां छापा मारा जहां मिलावट और गंदगी पाई गई. कुछ बड़ी दुकानों को तो पूरी तरह बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं.
जबलपुर के खाद्य अधिकारी देवेंद्र दुबे ने बताया कि, ''खाद्य पदार्थों में यूरिया डिटर्जेंट, वनस्पति घी और स्टार्च की जांच की जा रही है. इसमें कुछ चीजें तो खाने योग्य हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिन्हें खाने से लोग बीमार हो सकते हैं.'' खाद्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि, ''लोगों को खुद भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे जो खरीद रहे हैं वह कितना साफ और स्वच्छ है. यदि उन्हें थोड़ी भी गड़बड़ी समझ में आती है तो ऐसे सामान को ना खरीदें. यह आपकी तबीयत खराब कर सकता है.''