वकील का वीडियो देख शादी करने जबलपुर पहुंचा था कपल, चढ़ा पुलिस के हत्थे

जबलपुर में कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंचा कपल, मामला संदिग्ध होने पर पुलिस ने हिरासत में लिया. मुजफ्फरपुर पुलिस को सौंपा गया मामला.

JABALPUR COUPLE DETAINED MARRYING
जबलपुर में कोर्ट मैरेज करने के लिए पहुंचा कपल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 5:02 PM IST

जबलपुर: संस्कारधानी में एक हाईवोल्टेज ड्रामा सामने आया है. उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी एक लड़का और बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी एक लड़की जबलपुर हाईकोर्ट में शादी के लिए पहुंचे थे. वे कोर्ट में शादी के लिए आवेदन देते कि इससे पहले ही पुलिस आ गई और दोनों को हिरासत में ले लिया. पूछताछ और जांच में पुलिस को पता चला कि इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुजफ्फरपुर में दर्ज है. मामले की विस्तृत जांच के लिए यूपी पुलिस मंगलवार को जबलपुर पहुंचेगी.

कोर्ट मैरिज करने के लिए जबलपुर पहुंचा था कपल

जबलपुर के एडवोकेट दीपक पटेल सोशल मीडिया पर लीगल एडवाइजरी के वीडियो पोस्ट करते हैं. यह जोड़ा सोशल मीडिया में दीपक के वीडियो देखकर इनसे मिलने जबलपुर पहुंचे थे. यहां पहुंचकर दोनों ने एडवोकेट दीपक पटेल से कहा कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं. दीपक ने जब दोनों के डाक्यूमेंट चेक किए तो उन्हें मामला संदिग्ध लगा.

जबलपुर कोर्ट मैरिज करने पहुंचे कपल को पुलिस ने हिरासत में लिया (ETV Bharat)

लड़की की उम्र 19 साल थी और वो अपने साथ सभी जरूरी कागजात लेकर आई थी, लड़के के पास जरूरी कागजात नहीं थे. दीपक दोनों को समझा रहे थे कि लड़की मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, इस वजह वो जबलपुर में शादी नहीं कर सकते. एडवोकेट और कपल की बात चल ही रही थी कि तभी वहां पुलिस पहुंच गई और दोनों को हिरासत में ले लिया.

पुलिस ने लड़की को शेल्टर होम में रखा

जबलपुर ओमती पुलिस थाना प्रभारी राजपाल सिंह बघेल ने बताया कि "लड़के और लड़की के कागजात से पता लगे की लड़की हिंदू है और लड़का विशेष समुदाय का है. वहीं इन दोनों के बारे में जब मुजफ्फरपुर और मेरठ में पता लगाया गया तो लड़की के गुमशुदगी का मामला वहां पर दर्ज है."

जबलपुर पुलिस ने मुजफ्फरपुर पुलिस को जानकारी दे दी है. मुजफ्फरपुर पुलिस लड़की को लेने के लिए वहां से रवाना हो गई है. इसलिए पुलिस ने दोनों को हिरासत में रखा है. लड़की को शेल्टर होम में रखा गया है. पुलिस का कहना है कि वह इन दोनों को मुजफ्फरपुर पुलिस को सौंप देंगे.

मुजफ्फरपुर पुलिस को मामला सौंपा गया

जबलपुर के हिंदूवादी संगठनों ने भी इस मामले में ओमती थाने पहुंचकर शादी पर आपत्ति दर्ज कराई है. उनका कहना है कि यह लव जिहाद का मामला है. इस मामले में अब मुजफ्फरपुर पुलिस इन दोनों को आरोपियों को ले जाएगी. इसके बाद यह होगा कि लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ आई थी या फिर उसे किसी प्रलोभन या डरा धमका कर यहां लाया गया था. जबलपुर पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में आगे की तहकीकात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने मामला मुजफ्फरपुर पुलिस को सौंप दिया है.

