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आर्थिक तंगी से लड़ कांस्टेबल बने दक्ष, 2 बार जीता मिस्टर इंडिया बॉडीबिल्डिंग का खिताब

25 साल के दक्ष हल्दकार के लिए सब कुछ आसानी से नहीं मिला, बल्कि सन 2010 में जब उनकी उम्र मात्र 9 साल थी, तब उनके पिता का निधन हो गया था. घर की जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई थी. उस समय दक्ष ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन इस दौरान उनकी रुचि खेल के प्रति भी बनी रही. इसलिए उन्होंने पहले वॉलीबॉल खेलना शुरू किया. उनकी हाइट अच्छी थी, इसलिए वॉलीबॉल में उन्हें टीम में स्थान मिल गया, लेकिन दक्ष के मन में था कि वह कोई ऐसा क्षेत्र चुने, जिसमें उसकी अलग पहचान बन सके.

जबलपुर: पुलिस के कई जवान तंदुरुस्त नजर आते हैं, बल्कि कई पुलिस वालों की तो तोंद निकली रहती है. बहुत कम पुलिस वालों की फिटनेस एकदम परफेक्ट होती है. जबलपुर की रांझी थाने में पदस्थ दक्ष हाल्दकार पुलिस की इस छवि से विपरीत अपनी अलग पहचान रखते हैं. उनका शरीर फौलादी है. अपराधियों उन्हें देखकर डर जाते हैं. विपरीत परिस्थितियों के बाद भी बॉडी बिल्डिंग का अपना शौक जिंदा रखा. बॉडीबिल्डिंग के दम पर उन्होंने मिस्टर इंडिया जैसे खिताब जीते.

तब दक्ष ने अपने कोच राहुल सरीन से मुलाकात की. राहुल ने उन्हें बॉडी बिल्डिंग करने की सलाह दी. इसके बाद दक्ष ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को जुनून बना लिया, शुरुआत में उनके लिए चीज बड़ी कठिन थी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग केवल मेहनत का खेल नहीं था, बल्कि इसमें खाने पीने का बड़ा अनुशासन का पालन करना पड़ता था.

पुलिस की नौकरी के साथ बॉडी बिल्डिंग का शौक (ETV Bharat)

पुलिस की नौकरी के साथ बॉडी बिल्डिंग का शौक

वहीं दक्ष जबलपुर पुलिस में आरक्षक भी हैं. इसलिए ड्यूटी के साथ कई घंटे की एक्सरसाइज करने के लिए उन्होंने डबल मेहनत की. दक्ष बताते हैं कि "कुछ अधिकारी ऐसे थे, जिन्होंने उनकी इस मजबूरी को समझा और उनकी मदद की. हालांकि पुलिस में खेल को लेकर बहुत गंभीरता नहीं है, इसलिए दक्ष ने अपने स्तर पर बॉडीबिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू किया और कई इनाम जीते.

दक्ष ने जीता दो बार मिस्टर इंडिया (ETV Bharat)

दक्ष ने जीते कई खिताब

एबीपीएफ नेशनल गोल्ड, मिस्टर गैलेक्सी, मिस्टर एमपी, मिस्टर इंडिया, और मिस्टर यूनिवर्स जैसी कई प्रतियोगिताओं में उन्हें टाइटल मिले. 2023 में मिस्टर इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप पुणे सांगली में उन्होंने खिताब जीता. 2025 में नई दिल्ली में आयोजित मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में उन्होंने जूनियर वर्ग में सिल्वर मेडल और मैंस ओपन वर्ग में ब्रांज मेडल जीता. 2026 में ओवरऑल जूनियर टाइटल नागपुर और 2026 में हैदराबाद में ओवरऑल जूनियर टाइटल में दो गोल्ड पदक जीते. दक्ष ने बताया कि अभी भी लगातार एक्सरसाइज करते हैं. इसका फायदा उनकी पॉलिशिंग में भी उन्हें मिलता है. अपराधी उन्हें देखकर ही डर जाते हैं.

दक्ष हल्दकार ने जीता बॉडी बिल्डिंग का खिताब (ETV Bharat)

दक्ष का कहना है कि "अक्सर सरकारी नौकरी में लोग शिथिल हो जाते हैं और अपने शौक को समय नहीं देते, जबकि दिन में 24 घंटे होते हैं और नौकरी आप सिर्फ 8 घंटे करते हैं, तो यदि कोई चाहे तो अपने शौक को भी पर्याप्त समय दे सकता है. दक्ष जबलपुर के सैकड़ों पुलिस कर्मियों में अपनी अलग पहचान रखते हैं.