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सादे कपड़ों में अचानक पहुंची लेडी सिंघम, जबलपुर के स्पा सेंटर्स और संदिग्ध रेस्टोरेंट्स में हड़कंप

साल 2022 बैच की आईपीएस अधिकारी अनु बेनीवाल का ग्वालियर से जबलपुर ट्रांसफर हुआ है. ग्वालियर में अनु बेनीवाल तब चर्चा में आई थीं जब उन्होंने एक ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी को रोक कर उसका चालान काटा था. जिसमें एक दबंग उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा था. तब आईपीएस ने कहा था कि अगर तुम्हारे अंकल राष्ट्रपति भी होते तब भी तुम्हारा चालन कटता.

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्पा सेंटर्स, देह व्यापार और अनैतिक गतिविधि कराने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ प्रशासन की मुहिम तेज हो गई है. बुधवार को आईपीएस अनु बेनीवाल ने नगर निगम की टीम के साथ मिलकर 5 स्पा सेंटरों में छापेमारी की और अनैतिक गतिविधियों वाले रेस्टोरेंट्स के कागजात जब्त कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस व प्रशासन ने सभी सेंटरों को सील कर दिया है. इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है.

सिंघम अधिकारी से जबलपुर में मचा हड़कंप (ETV Bharat)

देह व्यापार के अड्डे टारगेट पर

अनु बेनीवाल ने जबलपुर में बतौर एडिशनल एसपी काम शुरू किया है. चार दिन पहले उन्होंने जबलपुर के अधारताल इलाके में कथित देह व्यापार के अड्डे पर छापेमारी की. इस दौरान अनु बेनीवाल ने तहकीकात करते हुए उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जो इस अड्डे को संचालित कर रहे थे.

नरसिंहपुर से महिलाएं सप्लाई करने वाला धराया

इस मामले में आईपीएस ने कार्रवाई करते हुए एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया. इसके अलावा घर किराए पर देने के आरोप में एक पीडब्लूडी के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. साथ ही देह व्यापार के लिए महिलाएं सप्लाई करने वाले अमित जायसवाल नाम के एक आरोपी को भी नरसिंहपुर से पकड़ा है.

जबलपुर में स्पा सेंटरों और संदिग्घ रेस्टोरेंट्स पर छापेमार कार्रवाई (ETV Bharat)

केबिन बनाकर अनैतिक गतिविधियां

अभी यह मामला पूरी तरह शांत ही नहीं हुआ था कि बुधवार को उन्होंने पुलिस टीम के साथ जबलपुर के 5 स्पा सेंटरों पर छापामार कार्रवाई की. अनु बेनीवाल ने कहा, "कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि जबलपुर में सलून के नाम पर स्पा सेंटर्स चलाए जा रहे हैं. जिसमें छोटे-छोटे केबिन बनाकर अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है."

कार्रवाई में जुटी पुलिस

जब 5 स्पा सेंटर पर नगर निगम की टीम के साथ जब पुलिस पहुंची तो कई इमारतों में संदिग्ध केबिन मिले. एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने कहा, "इन सभी स्पा सेंटर्स के कागजात की जांच की जा रही है. इसमें ये भी देखा जा रहा है कि नियम-कानून के तहत इन स्पा सेंटर्स और संदिग्ध रेस्टोरेंट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है. इनके मालिकों से भी पूछताछ की जा रही है."