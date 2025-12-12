किसी भी हालात में घर से न भागें, जबलपुर पुलिस ने 50 हजार स्कूली बच्चों को दी समझाइश
जबलपुर में महिला प्रकोष्ठ के सीएसपी आशीष जैन ने कहा, ऑपरेशन मुस्कान के तहत हमने केवल एक महीने में हमने 53 लड़कियों को उनके घर पहुंचाया, 50 हजार से ज्यादा नाबालिगों को दी समझाइश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 3:20 PM IST
जबलपुर: जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में एक 13 साल की लड़की की दोस्ती एक लड़के के साथ हुई. लड़के ने उसको अपने प्यार जाल में फंसा लिया और उसको लेकर फरार हो गया. लड़की के परिजनों ने जबलपुर के गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई. फरार लड़की महज 13 साल की थी इसलिए शुरुआत में पुलिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह कोई लव अफेयर का मामला होगा. लेकिन पड़ताल करने पर पता लगा कि लड़की एक 19 साल के लड़के के साथ लव अफेयर में थी.
नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में लड़के को हो सकती है जेल
जबलपुर में महिला प्रकोष्ठ के सीएसपी आशीष जैन का कहना है कि हमने इस लड़की को मुंबई से बरामद किया. नाबालिग लड़की को भागने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में लड़के को जेल हो गई. अब इस मामले में केस चल रहा है और लड़के को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.
ऐसे ही एक दूसरे मामले में एक 15 साल की लड़की घर से गायब हो गई. उसके घर से गायब होने की शिकायत उसकी बहन ने दर्ज कराई. आशीष जैन का कहना है कि हमने इस मामले में जांच शुरू की तो पता लगा कि लड़की अपने ही जीजा के साथ भाग गई है. आशीष जैन का कहना है कि केवल एक महीने में हमने 53 लड़कियों को उनके घर पहुंचाया हैं. इनमें प्रदेश के बाहर से भी कुछ लड़कियों को बरामद किया गया.
- 14 साल की उम्र घर से भागी किशोरी, 12 साल बाद पति और 4 साल के बच्चे के साथ लौटी
- 'मुस्कान की टोकरी' से बेटियों के मन की बात जानेगी पुलिस, स्कूल कॉलेजों से खुद कलेक्ट करेगी शिकायत
जबलपुर पुलिस ने बीते 1 महीने में 50 हजार से ज्यादा लड़के और लड़कियों को स्कूल में जाकर समझाइश दी है कि किसी भी स्थिति में वे घर ना छोड़ें. किसी के भी बहकावे में आकर किसी के साथ ना जाएं या भागें. यदि घर में कोई अनबन हो भी जाए तो घर छोड़ने की गलती ना करें. इनमें लड़कियों के घर से भागने की कई अनोखी वजहें भी हैं.
पुलिस ने झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से लाकर नाबालिगों को उनके परिवारों के सुपुर्द किया
लड़कियों को झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से लाकर उनके परिवारों के सुपुर्द किया गया. आशीष जैन का कहना है कि लड़कियों के घर छोड़ने की वजह किसी के बहकावे में आना, घर के भीतर मारपीट, पैसे की कमी और कई दूसरे कारण हैं. पुलिस की टीम स्कूलों में इसी बात की समझाइश दे रही है.
इसको लेकर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मीनल दुबे का कहना है "13 से 17 साल की उम्र तरुणाई की होती है, इस उम्र में लड़कियों को बहुत से शारीरिक बदलाव भी होते हैं और लड़कियां बहुत भावुक हो जाती हैं. कई बदमाश लोग इसी का फायदा उठाते हैं. इसलिए 13 से 17 साल की लड़कियों के परिजनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनसे बात करें उनकी समस्याओं को सुनें और यदि वह कोई गलत कदम उठा रही है तो उन्हें समझाएं."
उन्होंने आगे कहा "वहीं इस उम्र के बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल पर भी निगाह रखनी चाहिए. हमारा कानून नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध की इजाजत नहीं देता. यदि कोई ऐसा करता है तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है. इसलिए परिवार में इस बात पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि एक छोटी सी गलती किसी का भी पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है. पुलिस जो कदम उठा रही है, वह कोशिश हर परिवार में होना चाहिए ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रह सके."