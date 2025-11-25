ETV Bharat / state

इस Gen Z के खतरनाक मंसूबे, पढ़ने-लिखने की उम्र में बनाया गिरोह, नाम रखा गैंग 02

जबलपुर पुलिस ने नए लड़कों की ऐसी गैंग पकड़ी है जो चोरी, लूट और डकैती करती थी. गैंग के इरादे और साजिशें बेहद खतरनाक.

Jabalpur young boys gang
जबलपुर पुलिस ने नए लड़कों की गैंग पकड़ी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 1:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: जबलपुर पुलिस ने कम उम्र के लड़कों की एक गैंग को दबोचा है. गैंग में सभी सदस्य 20 साल की कम उम्र के हैं. इसमें कुछ तो नाबालिग हैं. ये गैंग जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में दहशत फैला रही थी. वाहन चोरी, लूट और डकैती की ताबड़तोड़ घटनाओं से पुलिस के होश उड़े. आखिरकार पुलिस ने जब जाल बिछाकर इस गैंग को दबोचा तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए.

नए लड़कों की गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार

नए लड़कों की ये गैंग डकैती और लूट करके भय का माहौल बनाना चाहते थे. इन आरोपियों ने अपनी गैंग का नाम '02' रखा था. सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका हैं. गिरफ्तार आरोपियों में अमन नाथ उर्फ गनपत (18 वर्ष), पवन बर्मन उर्फ गोविंद (19 वर्ष), मंजीत झारिया उर्फ सुजल (19 वर्ष), सजल उर्फ सृजल कछवाहा (18 वर्ष) और दो नाबालिग (17 वर्ष और 15 वर्ष) के हैं. इस प्रकार गैंग के कुल 6 बदमाशों को दबोचा गया है. एक आरोपी पहले से जेल में है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना तिवारी (ETV BHARAT)

गैंग 02 ने ऐसे की ताबड़तोड़ वारदात

वारदात 1 : अनिल विश्वकर्मा ने बताया कि विगत 09 अगस्त को नागपुर से रीवा रेसिंग बाइक से जा रहा था. ग्राम निगरी के बस स्टैंड में आराम करने के लिए रुका, वह वहीं बाइक खड़ी करके सो रहा था, जब वह सोकर उठा तो देखा कि बाइक गायब थी.

वारदात 2 : अर्जुन धुर्वे ने बताया कि 16 अक्टूबर की रात को वह ज्ञानगंगा कॉलेज से अपने घर ग्राम रंगाझोरी जा रहा था, लौटते समय रास्ते में मरहापाडा के जंगल में 06 लोगों ने 02 बाइक से पीछा कर उसके साथ मारपीट करते हुए महंगी बाइक लूट ली.

वारदात 3 : मनोज बर्मन ने बताया कि वह 28 अक्टूबर की सुबह जबलपुर सब्जी मंडी से स्कूटी से जा रहा था. बरगी रेस्ट एरिया के आगे पुल पर बाइक पर सवार 03 लड़के उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए आए और सामने गाड़ी अड़ाकर रोकते हुए चाकू दिखाकर मोबाइल लूट ले गए.

वारदात 4 : हरिओम कुलस्ते ने बताया कि वह 31 अक्टूबर को सुबह करीबन 5 बजे अपने घर से बाइक में सब्जी बांधकर जबलपुर मंडी बेचने जा रहा था. वह जैसे ही चुरिया पोल्ट्री फॉर्म के आगे पहुंचा, तभी बाइक सवार 03 लड़कों ने उसका पीछा किया और सामने गाड़ी अड़ाकर रोक लिया. चाकू दिखाकर मारपीट कर उससे उसकी बाइक, 15 हजार रुपए, मोबाइल लूट लिया.

बिना नंबर की बाइक देख पुलिस ने दबोचा

चोरी और लूट की बढ़ती वारदात को देखते हुए पुलिस की नींद उड़ गई. आरोपियों की तलाश और पतासाजी के पुलिस ने सघन अभियान चलाया. बरगी थाना प्रभारी ने प्रतिदिन समय बदल-बदल कर वाहनों को चैक करने अभियान चलाया. उन्हें सफलता तब मिली जब 22 नवंबर की देर रात्रि में निगरी में चैकिंग के दौरान बिना नंबर की दो बाइक दिखी. ये बाइक सवार पुलिस चैकिंग देखकर भागने लगे. जिन्हें पीछा करते हुए घेराबंदी कर पकड़ा गया.

पहले दो आरोपी दबोचे, फिर अन्य गिरफ्तार

इन लड़कों ने अपने नाम अमन नाथ (18 वर्ष) बताया, दूसरा नाबालिग था. पूछताछ करने पर कोई कागजात नहीं मिले. सघन पूछताछ करने पर दोनों ने 16 अक्टूबर को ग्राम मरहापाता में पवन बर्मन, मंजीत झारिया और अन्य 17 वर्षीय एवं 15 वर्षीय नाबालिग साथियों के साथ बाइक लूटना स्वीकार किया. इसके बाद अन्य आरोपियों को पकड़ा गया.

वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना तिवारी ने बताया "बरगी क्षेत्र में लूट की वारदात बढ़ती जा रही थीं. ये वारदात लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में हो रही थीं. इसके बाद सुचारू रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया. इसमें बिना नंबर की गाड़ी पर चलने वालों से पूछताछ की गई. इसी क्रम में सभी आरोपी पकड़े गए हैं. ये सभी आरोपी 20 वर्ष से कम के हैं. इनसे 7 वाहन जब्त किए गए हैं."

TAGGED:

JABALPUR POLICE CHECKING
GEN Z GANG ARREST JABALPUR
JABALPUR THEFT ROBBERY
JABALPUR LATEST CRIME
JABALPUR YOUNG BOYS GANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस Gen Z के खतरनाक मंसूबे, पढ़ने-लिखने की उम्र में बनाया गिरोह, नाम रखा गैंग 02

कमलनाथ के नाम ऊपर बीजेपी सांसद का पोस्टर, कांग्रेस ने कर दी धुलाई, निगम को किया चैलेंज

कटने जा रहे थे 17 कछुए, 3 दिन में किस्मत का पासा पलटा, अब चंबल की लहरों में जिंदगी आबाद

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से पेंशन तक, वकीलों ने मोहन सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.