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जबलपुर में स्कूल वैन संचालकों पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, 40 वाहनों को कर दिया सीज

जबलपुर में स्कूली वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस ने चलाया विशेष अभियान. वाहन चालकों को दी सख्त हिदायत.

JABALPUR SCHOOL VAN
40 वाहनों को कर दिया सीज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 7:16 PM IST

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जबलपुर: जबलपुर पुलिस ने एक साथ 40 स्कूल वैन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है. इन सभी के खिलाफ 70 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा 17 गाड़ियों को जब्त भी किया गया है. पुलिस का कहना है कि इनकी गाड़ियों में अनऑथराइज्ड गैस किट लगी थी. कई गाड़ियों में जरूरत से ज्यादा बच्चे बैठे हुए थे. इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है.

सीएनजी के बजाय एलपीजी से चलते हैं कई स्कूल वैन

विद्यालयों मे पढ़ने वाले बच्चे अक्सर वैन से स्कूल जाते हैं. वैन संचालक पैसा बचाने के लिए इन गाड़ियों में गैस का इस्तेमाल करते हैं. कई स्कूल वाहनों में अनऑथराइज्ड गैस किट भी लगी रहती हैं जो सीएनजी की बजाय एलपीजी से चलती हैं. ऐसा देखने को मिलता है कि जिस वैन की क्षमता 8 बच्चों को बैठाने की होती है उसमें 15 बच्चे बैठा लिए जाते हैं. यह नजारा पूरे प्रदेश में लगभग एक सा है.

JABALPUR SCHOOL VAN
स्कूल वैन के खिलाफ यातायात पुलिस का शिकंजा (ETV Bharat)

वैन संचालकों की लापरवाही से जब कोई दुर्घटना होती है तो उसको बाद हो-हल्ला मचता है. लेकिन वैन संचालकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है. पहली बार जबलपुर में जबलपुर पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक साथ 40 वैन संचालकों पर एक्शन लिया गया है. साथ ही इन सभी पर 70 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को दी सख्त हिदायत

जबलपुर के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने कहा, "इनमें से कुछ वैन(वाहनों) को जब्त भी किया गया है क्योंकि इनमें बच्चों का बैठना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था. वहीं कुछ वाहनों को यह हिदायत देकर छोड़ दिया कि वह आगे से केवल उतने ही बच्चे बैठाएं जितने की अनुमति है."

यातायात पुलिस ने स्कूल संचालकों और वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी. उन्हें बच्चों को स्कूल परिसर के अंदर ही चढ़ाने और उतारने के निर्देश दिए गए. पुलिस ने जोर दिया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का शत-प्रतिशत पालन अनिवार्य है.

स्कूल बस या वैन को लेकर हाई कोर्ट का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 4 दिसंबर 2024 को एक साथ दाखिल सात जनहित याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए चलने वाले वाहनों के संचालन में काफी लापरवाही हो रही है. हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिया था कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों में निम्नलिखित नियमों का पालन करवाना जरूरी है. अन्यथा वैन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

हाई कोर्ट ने निम्न आदेश दिया थाृ-

  • वाहन पर स्पष्ट रूप से स्कूल बस या स्कूल वैन लिखा होना चाहिए.
  • वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव होना चाहिए.
  • स्कूल वैन या बस में ओवरलोडिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है. वाहन में केवल अनुमति के अनुसार ही सवारी बैठानी होगी.
  • वाहन में फर्स्ट-एड बॉक्स और अग्निशामक यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) होना अति आवश्यक है.
  • वैन या बस में स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए और निर्धारित गति सीमा का पालन करना होगा.
  • वैन या बस में आपातकालीन निकास एमरजेंसी एग्जिट तथा सुरक्षित दरवाजों की व्यवस्था होनी चाहिए.
  • बच्चों को ले जाने वाले वाहन में प्रशिक्षित अटेंडेंट या हेल्पर होना चाहिए.
  • बच्चों की जिम्मेदारी केवल ड्राइवर की नहीं हो सकती. स्कूल को भी बच्चों को लाने- ले जाने वाले वाहनों की पूरी जानकारी होनी चाहिए. स्कूल प्रबंधन भी इन पर निगाह रखें.

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