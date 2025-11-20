जबलपुर में शुरू हुई पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा, चंद मिनटों में पूरी होगी टाइगर रिजर्व की दूरी
जबलपुर से शुरू हुई पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा. टाइगर रिजर्व का दीदार करने आने वाले पर्यटकों को मिलेगी सहूलियत. पर्यटन स्थलों तक पहुंच होगी आसान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 6:05 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार ने वाइल्डलाइफ के शौकीनों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा शुरू की है. गुरुवार को जबलपुर से पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो गई है. कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व घूमने जाने वाले पर्यटक जबलपुर से मात्र 40 मिनट में पहुंच सकते हैं. इसके अलावा आसापास के पर्यटन स्थलों तक पहुंचा भी आसान हो गया है. मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री का कहना है कि इस सुविधा के शुरू हो जाने का फायदा केवल पर्यटकों को नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को भी मिलेगा और रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे.
मंत्री राकेश सिंह ने भेड़ाघाट से हेलीकॉप्टर को दिखाई हरी झंडी
गुरुवार को लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर से पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की. उन्होंने हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को भेड़ाघाट से हरी झंडी दिखाई. पहली उड़ान में कान्हा टाइगर रिजर्व के लिए 5 यात्रियों ने उड़ान भरी. सड़क मार्ग से जबलपुर से कान्हा टाइगर रिजर्व की दूरी लगभग डेढ़ सौ किलोमीटर है.
इस दूरी को तय करने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन हेलीकॉप्टर से यह दूरी मात्र 40 मिनट में पूरी हो जाएगी. जबलपुर से 200 किलोमीटर की परिधि में 5 टाइगर रिजर्व है, जहां अच्छी संख्या में टाइगर मौजूद हैं. ऐसे में टाइगर देखने के शौकीन पर्यटकों के लिए ये हेलीकॉप्टर सेवा काफी मददगार होगी. वो ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर घूम सकेंगे.
प्रदेश के सारे पर्यटन स्थलों तक पहुंचना होगा बेहद आसान
मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि "महाकौशल का मुख्यालय जबलपुर प्रारंभ से ही टूरिस्ट हब रहा है. यहां पर पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं." उन्होंने सीएम मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा में जबलपुर को जोड़ा है, इससे जबलपुर के पर्यटन क्षेत्र को बहुत मदद मिलेगी. अब जबलपुर से कन्हा टाइगर रिजर्व, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मैहर, चित्रकूट और अमरकंटक के लिए आवागमन की एक बड़ी सुविधा मिल गई है."
'इस सुविधा से जबलपुर आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी'
राकेश सिंह ने कहा कि "बहुत से पर्यटक ऐसे होते हैं जो सीमित समय के लिए घूमने के लिए निकलते हैं और कम समय में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर घूमना चाहते हैं. उनके लिए हेलीकॉप्टर की यह सुविधा बहुत मददगार साबित होगी. इस सुविधा की वजह से जबलपुर आने पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी." उन्होंने कहा, "यदि कोई पर्यटक एक रात कहीं रुकता है, तो उस स्थान के कई लोगों को रोजगार देकर जाता है. कम से कम एक टाइम की रोटी देकर जाता है."
- बांधवगढ़ घूमने आने वालों के लिए अच्छी खबर, शुरू हो गई हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा
- भोपाल के और करीब हुआ पचमढ़ी, 45 मिनट में हसीन वादियों के बीच पहुंचेंगे पर्यटक
- मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ, टूरिस्टों को मिलेगा खास पैकेज
क्या है पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा?
यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष एरियल टूरिज्म सुविधा है. इसके तहत पर्यटकों को हेलीकाप्टर से प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों का दर्शन कराया जाता है. इस सेवा का उद्देश्य पर्यटन को आधुनिक रूप देना, दूर-दराज के दर्शनीय स्थलों तक पहुंच आसान करना और यात्रा को तेज व सुरक्षित बनाना है. इसके माध्यम से उज्जैन, ओंकारेश्वर, खजुराहो, कान्हा, पंचमढ़ी जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर रूट तैयार किए गए हैं, ताकि पर्यटकों को एक प्रीमियम और यादगार अनुभव मिल सके.