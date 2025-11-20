ETV Bharat / state

बांधवगढ़ से अमरकंटक-मैहर उड़कर जा सकेंगे पर्यटक, जबलपुर के भेड़ाघाट से हेलीकॉप्टर सेवा शुरु

जबलपुर से कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए 20 नवंबर से हवाई सेवा शुरु, धार्मिक नगरी चित्रकूट अमरकंटक और मैहर भी जा सकेंगे श्रद्धालु.

JABALPUR HELICOPTER SERVICES BEGIN
जबलपुर से कई जगहों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरु (ETV Bharat)
Published : November 20, 2025 at 12:17 PM IST

Published : November 20, 2025 at 12:17 PM IST

जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार ने एक निजी कंपनी की मदद से पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाई है. जबलपुर के पास पर्यटन स्थल भेड़ाघाट इसका हेड क्वार्टर होगा. यहां से प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ जाया जा सकेगा. इसके साथ ही धार्मिक नगरी चित्रकूट अमरकंटक और मैहर के लिए भी हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू की गई है.

कान्हा और बांधवगढ़ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा

जबलपुर से टाइगर रिजर्व जाने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है, इसमें जबलपुर से कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक हेलीकॉप्टर के जरिए जाया जा सकेगा. इस हवाई सेवा का मुख्यालय जबलपुर का भेड़ाघाट बनाया गया है. यह सुविधा कान्हा और बांधवगढ़ के बीच में भी चलेगी जिसका किराया बहुत कम होगा.

अमरकंटक चित्रकूट और मैहर के लिए हवाई सेवा शुरु

हेलीकॉप्टर सेवा में केवल टाइगर रिजर्व ही नहीं जोड़े गए हैं बल्कि इसमें नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक, धार्मिक नगरी चित्रकूट और मैहर को भी हेलीकॉप्टर के जरिए जोड़ा जा रहा है. इनके लिए भी जबलपुर से हेलीकॉप्टर उपलब्ध होगा. 20 नवंबर से यह सुविधा शुरू हो गई है. फ्लाई ओला नाम की कंपनी के बिजनेस हेड जितेंद्र कुमार ने बताया कि "सभी स्थानों के लिए अलग-अलग टिकट रखी गई हैं. टिकट बुक करने के बाद हवाई सेवा का आनंद लिया जा सकेगा. टिकट ऑनलाइन तरीके से बुक की जा सकेगी."

सप्ताह में 5 दिन मिलेगी सेवा

जितेंद्र कुमार ने आगे कहा कि "यह योजना केन्द्रीय विमानन मंत्रालय, प्रदेश शासन और पर्यटन बोर्ड की पहल पर आरंभ हो रही है. सप्ताह में 5 दिन सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पर्यटक उड़ान भर सकेंगे. सेवा के लिए अलग-अलग दूरी के हिसाब से किराया तय किया गया है.

इतना लगेगा किराया

जबलपुर- बांधवगढ़- 3750 रुपये
बांधवगढ़- कान्हा- 2500 रुपये
कान्हा- बांधवगढ़- 2500 रुपये
जबलपुर- अमरकंटक- 5000 रुपये
मैहर- चित्रकूट- 2500 रुपये
मैहर- जबलपुर- 5000 रुपये

हेलीकॉप्टर की सुविधा पहली बार शुरू की गई है. इसके पहले राज्य सरकार ने अनुदान के आधार पर एक छोटे फ्लाइट की सुविधा शुरू की थी, जो मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों को आपस में जोड़ती थी. लेकिन यह फ्लाइट ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई. अब एक बार फिर हेलीकॉप्टर के जरिए नई सुविधा शुरू की जा रही है. देखना है कि अब इसका भविष्य क्या होगा.

PM SHRI TOURISM HELICOPTER SERVICE
JABALPUR NEWS
MAIHAR CHITRAKOOT HELICOPTER
JABALPUR TO BANDHAVGARH HELICOPTER
JABALPUR HELICOPTER SERVICES BEGIN

