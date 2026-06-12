ETV Bharat / state

जबलपुर में मोहन की प्लांट एम्बुलेंस, मरते हुए पौधों में जान फूंकने की अनोखी पहल

पौधों को बचाने के लिए पुरानी कार को बना दिया ग्रीन प्लांट एंबुलेस, कार से ही सप्लाई करते हैं खाद पानी, विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

PLANT AMBULENCE MADHYA PRADESH
मरते हुए पौधों में जान फूंकने की अनोखी पहल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 2:55 PM IST

|

Updated : June 12, 2026 at 3:57 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : एंबुलेस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक वाहन की छवि बनती होगी, जो लोगों की जान बचाती है. लेकिन जबलपुर के मोहन सिंह ठाकुर ने ऐसी एंबुलेंस बनाई है, जो पेड़ों की जान बचाती है. शहर में पानी, खाद और सुरक्षा के लिए तड़प रहे पौधों पर मोहन सिंह ठाकुर डॉक्टर की तरह काम करते हैं और उन्हें जीवनदान देते हैं. अब उनकी ग्रीन एंबुलेंस में उनकी पूरी टीम साथ चलने लगी है, जो शहर के पेड़ों की जान बचाती है.

रिटायरमेंट के बाद बनाई प्लांट एंबुलेंस

जबलपुर के संजीवनी नगर में रहने वाले मोहन सिंह ठाकुर एक रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं. वे केंद्र सरकार की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में मैनेजर के पद से रिटायर हुए. उन्होंने देखा कि लोग पौधे तो बहुत लगाते हैं लेकिन बाद में उन पौधों की कोई देखभाल नहीं की जाती. मोहन ठाकुर बताते हैं, '' मैंने क्लाइमेट चेंज पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी '' एन अनकंवीनियंट ट्रुथ बाय एल्गोर'' इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आई थी और क्लाइमेट चेंज को लेकर मैं डर भी गया था. तभी तय कर लिया था कि प्रकृति को बचाने के लिए काम करना है. नौकरी में रहते हुए कई बड़े प्रोजेक्ट में प्लांटेशन करवाया और पौधों को बचाने का सिस्टम बनाया.

मरते हुए पौधों में जान फूंकने की अनोखी पहल (Etv Bharat)

पहले की छोटी शुरुआत और लोग जुड़ते गए

मोहन ठाकुर का कहना है कि इस बात को देखकर उन्हें बड़ी तकलीफ हुई की छोटे-छोटे पौधे पानी के लिए तरसते हैं और अंत में मर जाते हैं. उनसे पौधों की तकलीफ सही नहीं गई तो उन्होंने अपनी पुरानी कार में एक सिस्टम बनाया. सबसे पहले उन्होंने कार में एक 50 लीटर की टंकी रखी और इस टंकी में पानी भरकर वह अपने आसपास के क्षेत्र में लगे छोटे पौधों को पानी देने के लिए निकलने लगे.

MOHAN GREEN AMBULANCE JABALPUR NEWS
पत्नी के साथ घर पर खाद तैयार करते हैं मोहन (Etv Bharat)

मोहन ठाकुर का कहना है कि शहर के वातावरण में लगे पौधे ज्यादातर कड़ी मिट्टी में लगते हैं. इसलिए वहां पानी रुकता नहीं है. ऐसे में उन्होंने पौधों के आसपास गड्ढे किए और उनमें प्लास्टिक की बोतल जमीन में गाढ़ दीं और उनमें छोटे-छोटे छेद कर दिए अब जब भी इन बोतलों में पानी भरते हैं तो यह पानी बूंद बूंद करके पौधों तक पहुंचता है इनके लगाए कई पौधे अब ठीक-ठाक वृक्ष बन गए हैं. उनके इस काम में और लोग जुड़ते चले गए.

JABALPUR PLANT AMBULENCE STORY
ग्रीन प्लांट एंबुलेंस में होती हैं कई जरूरी चीजें (Etv Bharat)

ग्रीन प्लांट एंबुलेंस में होती हैं ये चीजें

जिस तरह किसी घायल इंसान को बचाने के लिए एंबुलेंस में फर्स्ट ऐड और लाइफ सपोर्ट सिस्टम होती है, ठीक उसती तरह मोहन ठाकुर की एंबुलेंस में पानी के साथ ही साथ खाद और पौधों की रक्षा के लिए अन्य जरूरी चीजें भी होती हैं. मोहन ठाकुर और उनकी पत्नी अपने घर के वेस्ट को खाद में परिवर्तित करते हैं और इस खाद को बोरियों में भरकर पौधों पर लगातार डालते रहते हैं.

पौधों के लिए तैयार किए हैं सपोर्ट सिस्टम

मोहन ठाकुर कहते हैं, '' काम यही नहीं रुकता बल्कि इन पौधों को सहारा देने के लिए कई जगह पर बास लगाए जाते हैं. नीम की पत्तियां टहलने वाले लोग तोड़ कर खा जाते हैं इसलिए खासतौर पर नीम के पेड़ों में ऊपर जाली लगानी पड़ती है जिससे उसकी कुछ पत्तियां बच जांए और पौधा उनसे अपना खाना बना सकें. आज ऐसे कई पेड़ों में पत्तियां आ गई हैं और अब यह पेड़ ठीक ढंग से पनप रहे हैं.''

PLANT AMBULENCE MADHYA PRADESH news
जबलपुर में मोहन की प्लांट एम्बुलेंस (Etv Bharat)

जबलपुर के रहने वाले विवेक विश्वकर्मा कहते हैं, '' मोहन सिंह ठाकुर को जबलपुर के देवताल में पेड़ों पर अकेले पानी डालते हुए देखा था. यह काम बहुत अच्छा लगा तो मैं भी उनके साथ जुड़ गया. इसी तरह कमल सिंह ने भी मोहन ठाकुर के साथ ग्रीन एम्बुलेंस में मदद करना शुरू किया और अब यह टीम पूरी गर्मी में छोटे पौधों को बचाती रही.

यह भी पढ़ें-

मोहन जैसी जागरुकता की सभी को जरूरत

मोहन सिंह ठाकुर की इस छोटी सी कोशिश से भले ही कोई जंगल खड़ा न हो लेकिन उनकी वजह से अगर क्षेत्र 100-200 पेड़ भी हरे भरे हैं, तो ये बड़े परिवर्तन की शुरुआत है. यदि हर आदमी यही सोच रखकर अपने आसपास हरियाली बनाए रखें तो धरती पर शायद ही कोई जगह ऐसी होगी जहां प्रकृति मुस्कुरा नहीं रही होगी और भविष्य भी सुरक्षित होने लगेगा.

Last Updated : June 12, 2026 at 3:57 PM IST

TAGGED:

MOHAN GREEN AMBULANCE JABALPUR
MADHYA PRADESH NEWS
PLANT AMBULENCE MADHYA PRADESH
JABALPUR NEWS
JABALPUR PLANT AMBULENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.