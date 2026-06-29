ई रिक्शों की संख्या बनी समस्या, जाम और एक्सीडेंट को आधार बनाकर हाईकोर्ट में लगी याचिका
ई रिक्शों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में लगी याचिका, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 में दोबारा परिवर्तन किया जाये.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 4:34 PM IST
जबलपुर: ई-रिक्शा हर छोटे बड़े शहर में सुविधा की बजाय समस्या बनने लगा है. ई-रिक्शा की तादाद जरूरत से ज्यादा हो गई है इसकी वजह से सड़कों पर जाम लग रहे हैं. ई रिक्शा चलाने वाले ज्यादातर ड्राइवर नौसीखिए और नाबालिग होते हैं. इसके साथ ही ई रिक्शा के निर्माण में भी मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
इसलिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जबलपुर की एक समाज सेवी संस्था ने रिट पिटीशन लगाकर ई रिक्शा को सरकार द्वारा दी गई शिथिलता खत्म करने की मांग की है. दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 में परिवर्तन करते हुए ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को छूट दी गई है. ई रिक्शा को आरटीओ में रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं होती.
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 में दोबारा परिवर्तन किया जाये
जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के दो सदस्यों डॉ. पी जी नाच पांडे और रजत भार्गव ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है. इन दोनों का ही कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 में दोबारा परिवर्तन किया जाना चाहिए क्योंकि ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन में सहूलियत देने की वजह से जरूर से ज्यादा ई रिक्शा सड़कों पर नजर आ रहे हैं.
नाबालिग बच्चे भी ई रिक्शा चलाते
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर रिट याचिका में एडवोकेट दिनेश उपाध्याय ने बताया है कि "इनकी वजह से सड़कों पर जाम लग रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि ई रिक्शा चलाने वाले लोगों को कोई नियम पालन करने की मजबूरी नहीं होती और प्रशासन इसकी जांच भी नहीं करती. इसकी वजह से कई जगह पर नाबालिग बच्चे भी ई रिक्शा चलाते हैं."
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ई-रिक्शा की बनावट में मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन नहीं
दिनेश उपाध्याय का कहना है कि ई-रिक्शा की बनावट भी ऐसी होती है की जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. इसलिए याचिका में कोर्ट से गुजारिश की गई है कि ई-रिक्शा के लिए नियमों में जो शिथिलता बढ़ती गई है उसे वापस लिया जाए और ई रिक्शा की सड़कों पर बढ़ती संख्या पर रोक लगाई जाए. इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर जिला प्रशासन राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है.