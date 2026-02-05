ETV Bharat / state

सड़कों पर उतरा पटवारी संघ, बोले-खसरे में गिरदावरी हुई बंद, किसनों के एप सुविधा कम समस्या ज्यादा

जबलपुर में पटवारी संघ का प्रदर्शन, किसानों की खसरे में गिरदावरी बंद होने और सैलरी नहीं मिलने का आरोप.

सड़कों पर उतरा पटवारी संघ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 5:13 PM IST

जबलपुर: संस्कारधानी में पटवारी संघ सड़कों पर उतर आया. पटवारी संघ का आरोप है कि किसानों के खसरे में गिरदावरी दर्ज करवाने के लिए लोकल यूथ सर्वेयर बनाए गए थे, लेकिन सरकार ने कई सालों से उनकी तनख्वाह नहीं दी. इसकी वजह से किसानों की खसरे में गिरदावरी बंद हो गई है और किसानों को अपनी उपज बेचने में समस्या हो रही है. पटवारी संघ का कहना है कि सरकार के कई एप ऐसे हैं, जो सुविधा कम मुसीबत ज्यादा है. इसकी वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है.

जियो टैग गिरदावरी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे किसान

राज्य सरकार किसानों से धान गेहूं, मक्का, चना और मूंग जैसी फसलों की खरीदी करती है. किसी किसान ने अपने खेत में क्या लगाया है? इसकी जानकारी सरकार तक आजकल ऑनलाइन पहुंचती है. सरकार ने एक गिरदावरी एप बनाया है. जिसमें किसान को खुद ही अपने खेत में लगी फसल की जानकारी देनी होती है. खेत में किस फसल की खेती की जा रही है. इसकी जानकारी खसरे में भी होती है, लेकिन किसान खुद जियो टैग गिरदावरी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहा था. इसकी वजह से किसानों को फसल बेचने में समस्या हो रही थी.

पटवारी संघ का आरोप (ETV Bharat)

सर्वेयरों को नहीं मिल रही सैलरी

सरकार ने इसके लिए लोकल यूथ सर्वेयर नियुक्त किए थे. पटवारी संघ के अध्यक्ष जागेंद्र पिपरे का आरोप है कि "सरकार ने नियुक्त किए सर्वेयरों की तनख्वाह कई साल से नहीं दी है. इसकी वजह से किसानों का सर्वे नहीं हो पा रहा है और जमीनों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है. इससे किसान परेशान हैं और इतनी बड़ी तादाद में पटवारी काम नहीं कर सकते. पटवारी संघ की मांग है कि या तो सरकार इन सर्वेयर को तनख्वाह दे या फिर जियो टैगिंग की अनिवार्यता खत्म की जाए.

पटवारी संघ का प्रदर्शन (ETV Bharat)

फार्मर आईडी बनाने में आ रही परेशानी

पटवारी संघ के अध्यक्ष का कहना है कि यही समस्या फार्मर आईडी में भी है. फार्मर आईडी बनाने में भी बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि जमीनों में कई जगहों पर सम्मिलित लोगों का नाम लिखा हुआ है और सम्मिलित खातों में फार्मर आईडी बनाने में दिक्कत होती है. इसी तरह कुछ लोग बाहर रहते हैं और उनकी जमीन यहां पर हैं, उनकी फॉर्मर आईडी भी जनरेट नहीं हो पा रही है.

पटवारी संघ का सैलरी को लेकर आरोप

पटवारी के वेतनमान में भी बड़ी विसंगतियां हैं. पटवारी को अलग-अलग वेतन दिया जा रहा है. पटवारी संघ का कहना है कि सभी को समान वेतन दिया जाए. पटवारी संघ का आरोप है कि हमारे अपने विभाग में हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. हमारी यात्रा भत्ते और मेडिकल भत्तों पर कई सालों तक सुनवाई ही नहीं होती और पेमेंट नहीं होती. वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों को तुरंत यात्रा भत्ता और मेडिकल अलाउंस मिल जाता है. जगदीश पिपरे का आरोप है कि अधिकारी पटवारी को परेशान कर रहे हैं.

पटवारी संघ के ज्ञापन को कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने आश्वासन लिया है कि कुछ समस्याओं पर यही निपटारा हो जाएगा और जो समस्याएं यहा नहीं सुलझ सकेंगे, उन्हें राज्य सरकार के पास भेज दिया जाएगा.

