बंडा के भाजपा विधायक के सगे साले की जबलपुर में हत्या, बिजली सब स्टेशन में ऑपरेटर की ड्यूटी पर थे तैनात
जबलपुर में पाटन के ननवारा गांव में ड्यूटी के दौरान बिजली ऑपरेटर की हत्या. शरीर पर गोली और धारदार हथियार के निशान. रिपोर्ट-विश्वजीत सिंह राजपूत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 5:43 PM IST
जबलपुर: पाटन थाना क्षेत्र के ननवारा गांव स्थित बिजली सब स्टेशन में ड्यूटी कर रहे ऑपरेटर की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यहां बिजली सब स्टेशन में तैनात गजेंद्र सिंह लोधी की शुक्रवार को अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी. शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान सामने आए हैं. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक गजेंद्र सिंह लोधी सागर जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी के सगे साले बताए जा रहे हैं.
ड्यूटी के दौरान बिजली ऑपरेटर की हत्या
एडिशनल एसपी अंजना तिवारी ने बताया, "गजेंद्र सिंह लोधी बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर पदस्थ थे और पाटन थाना क्षेत्र के ननवारा गांव के बिजली सब स्टेशन में ऑपरेटर के रूप में ड्यूटी कर रहे थे. ड्यूटी के दौरान ही अज्ञात आरोपियों ने शुक्रवार को उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी. वारदात किस समय हुई और आरोपी कितने थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. घटनास्थल पाटन थाना क्षेत्र के ननवारा गांव में होने के कारण स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है."
'ड्यूटी के दौरान अकेले थे गजेन्द्र सिंह'
मृतक के परिजन महेंद्र सिंह ने बताया, "बिजली सब स्टेशन में जब यह घटना घटी उस दौरान वहां कोई नहीं था और गजेंद्र सिंह वहां अकेले थे. सूचना मिलने पर जब वहां पहुंचे तो देखा कि गजेन्द्र जमीन पर पड़े हुए हैं और खून बह रहा है. पुलिस को सूचना दी गई.
प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वारदात को लेकर गंभीर तथ्य सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि गजेंद्र सिंह को पहले पीठ में गोली मारी गई, इसके बाद धारदार हथियार से सिर पर हमला किया गया."
बंडा विधायक के सगे साले की हत्या
मृतक गजेंद्र सिंह लोधी सागर जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी के सगे साले बताए जा रहे हैं। इस रिश्ते की जानकारी सामने आने के बाद घटना को लेकर राजनीतिक और स्थानीय स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है.
'हत्या के कारणों और आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस'
एडिशनल एसपी अंजना तिवारी ने बताया, "हमले की प्रकृति को देखते हुए पुलिस हत्या के पीछे की वजह और आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. हत्या के कारणों, आरोपियों की पहचान और घटनाक्रम का पता लगाने के लिए पुलिस टीम सक्रिय है."