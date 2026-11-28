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बंडा के भाजपा विधायक के सगे साले की जबलपुर में हत्या, बिजली सब स्टेशन में ऑपरेटर की ड्यूटी पर थे तैनात

ड्यूटी के दौरान बिजली ऑपरेटर की हत्या ( ETV Bharat )

जबलपुर: पाटन थाना क्षेत्र के ननवारा गांव स्थित बिजली सब स्टेशन में ड्यूटी कर रहे ऑपरेटर की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यहां बिजली सब स्टेशन में तैनात गजेंद्र सिंह लोधी की शुक्रवार को अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी. शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान सामने आए हैं. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक गजेंद्र सिंह लोधी सागर जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी के सगे साले बताए जा रहे हैं.