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जबलपुर में पारले-जी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 1000 टन बिस्किट का स्टॉक जलकर खाक

जबलपुर में पारले-जी फैक्ट्री में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

जबलपुर: शहर के रिछाई इंडस्ट्रियल इलाके में सोमवार दोपहर पारले-जी बिस्किट की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. आग दोपहर करीब 2 बजे पैकिंग क्षेत्र से शुरू हुई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. फैक्ट्री में रखा करीब 1000 टन बिस्कट का स्टॉक जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया. इसके अलावा पैकिंग सामग्री और बिस्किट बनाने वाली मशीनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है. शुरुआती अनुमान के मुताबिक, आगजनी में करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई.

पारले जी बिस्किट फैक्ट्री में आग