जबलपुर में पारले-जी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 1000 टन बिस्किट का स्टॉक जलकर खाक
जबलपुर में पारले-जी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 1000 टन बिस्किट का स्टॉक जला, बिस्किट बनाने और पैकिंग की मशीनें भी नष्ट. विश्वजीत राजपूत रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 7:07 PM IST
जबलपुर: शहर के रिछाई इंडस्ट्रियल इलाके में सोमवार दोपहर पारले-जी बिस्किट की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. आग दोपहर करीब 2 बजे पैकिंग क्षेत्र से शुरू हुई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. फैक्ट्री में रखा करीब 1000 टन बिस्कट का स्टॉक जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया. इसके अलावा पैकिंग सामग्री और बिस्किट बनाने वाली मशीनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है. शुरुआती अनुमान के मुताबिक, आगजनी में करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई.
पारले जी बिस्किट फैक्ट्री में आग
प्लांट के डायरेक्टर रामगोपाल अग्रवाल ने बताया कि "आग लगने के बाद फैक्ट्री के कर्मचारियों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की. करीब एक घंटे तक लगातार प्रयास किए गए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका. इसके बाद दोपहर 3 बजे से नगर निगम, व्हीकल फैक्ट्री और कैंट बोर्ड की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचने लगी. दमकल कर्मियों ने लगातार प्रयास कर आग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया. हालांकि आग पूरी तरह बुझ नहीं सकी थी.
1000 टन बिस्किट का स्टॉक खाक
रामगोपाल अग्रवाल के मुताबिक, जिस हिस्से में आग लगी, वहां बिस्किट का करीब 1000 टन स्टॉक रखा हुआ था. पूरा स्टॉक जल गया है. पैकिंग सामग्री के साथ बिस्किट निर्माण और पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी आग की चपेट में आकर नष्ट हो गईं. राहत की बात यह रही कि फैक्ट्री में रखा कच्चा माल सुरक्षित है और आग वहां तक नहीं पहुंची." नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. जांच के बाद ही आग लगने की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी.
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छुट्टी होने के कारण कर्मचारी फैक्ट्री में मौजूद नहीं
फैक्ट्री में सोमवार को छुट्टी होने के कारण कर्मचारियों की संख्या कम थी. घटना के समय केवल 10 से 12 कर्मचारी ही मौजूद थे. रामगोपाल अग्रवाल का कहना है कि "काम नहीं हो रहा था, केवल मशीनों का मेंटेनेंस चल रहा था. इसलिए जैसे ही आग लगी, मौके पर मौजूद सभी कर्मचारी बाहर निकल गए. इस वजह से भीषण आग के बावजूद किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हालांकि, फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर तैयार माल और मशीनरी नष्ट होने से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है."